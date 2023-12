El actor español de 28 años, Taz Skylar, arribó a Lima el jueves para encontrarse con sus fans el fin de semana en el Geek Festival. El protagonista de “One Piece”, el live action de Netflix, participó del evento de cine y series el sábado y domingo en el Circuito Mágico de las Aguas. El popular ‘Sanji’ brindó una conferencia de prensa el primer día y se tomó fotografías exclusivas con sus seguidores. Además, dio un emotivo mensaje al público durante la noche de dinámicas más interesante de la convención.

En “One Piece”, Skylar interpreta al cocinero Sanji, quien es parte de la tripulación pirata de Monkey D. Luffy, en la piel del mexicano Iñaki Godoy. El chef se une a los viajes del joven capitán de los ‘Piratas Sombrero de Paja’ con el objetivo de llegar al legendario mar All Blue, un océano donde convergen todos los mares y se hayan miles de especies marinas, de modo que también se pueden encontrar recursos alimenticios insuperables.

Mensaje emotivo en Lima

“Ser diferente de los demás significa que vas a pasar mucho tiempo solo, o sola”, dijo Skylar durante una conversación con los fans en el escenario del Geek Festival. “Pero, en esos momentos donde ustedes están solos, tienen la oportunidad de convertirse en lo que quieran, sin nadie diciéndote qué es lo que eras o eres. Si alguno está pasando por ese momento, quiero darles todo el amor y apoyo del mundo para que logren lo que quieran en un primer momento. Deseo que todos puedan encontrar sus sueños y su propio ‘All Blue’”, dijo Skylar durante una conversación con los fans del Geek Festival.

El actor español Taz Skylar ha doblado la voz de Sanji en inglés y español en el live-action de “One Piece”, una serie de Netflix. (Foto: Taz Skylar / Instagram)

Además, el actor expresó su cariño por los peruanos durante la conferencia de prensa, y resaltó una experiencia que tuvo el primer día de su estancia en Lima. “Todo el mundo tiene aquí un aire de amabilidad y de ser jovial que me ha impresionado mucho, y que es más de donde yo vengo. Me ha impresionado lo abierto que es todo el mundo a ayudarte”, aseguró Skylar, en referencia a que muchas personas lo ayudaron a regresar a su hotel, cuando se perdió en la calle y no tenía el celular con la batería cargada para poder utilizar el mapa. “Estar aquí ha sido una experiencia muy bonita”, dijo en respuesta a la pregunta de la presentadora sobre cómo ha sentido los primeros días en Lima.

La anécdota de su fan preferida

Sobre su personaje en “One Piece”, Skylar resaltó su pasión por los deportes extremos y habló de su experiencia aprendiendo artes marciales para interpretar al Sanji. “Durante las grabaciones, hubo un momento muy definido donde tenía que decidir si yo iba a hacer escenas de acción o dejaría que lo hiciera un doble. No hay un entremedio: la acción debe salirnos mejor que el doble o sino lo haría él. Y, en un momento, yo dije: ‘vale, pues voy hasta que se me rompan las piernas”, bromeó, mientras la prensa aplaudía.

Sin embargo, Skylar agregó que las escenas de acción finalmente las hizo sin un doble. “¡Y las piernas se me rompieron!”, dijo y sonrió a carcajadas con el público. “Era ridículo, porque, en calor, tenía los ligamentos tan inflamados que me ponía cinta adhesiva de soporte y, luego, cogía el spray antiinflamatorio por todo el cuerpo desnudo para poder entrenar”, comentó sobre su trabajo en las escenas. Sin duda, es un esfuerzo importante el del actor, que después concluyó en mucho dolor corporal durante las noches en que debía cenar con sus compañeros. “Tarde como seis meses en arreglar todo después de eso”, dijo sobre sus lesiones.