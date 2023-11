Una hermosa carta de amor de un padre a su hija es la que vemos en el capítulo 1100 del manga de “One Piece”, en donde Kuma ve la mejoría se su hija Bonney sacrificándose ante el mismísimo Saint Jaygarcia Saturn. ¿Qué pasó en este nuevo episodio? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1100 de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “Gracias, Bonney”.

En la portada tenemos la petición de un lector en donde vemos como Usopp observa a Sanji cortar unas verduras que le hacen recordar a sus amigos Ninjin, Piman y Tamaegi.

El capítulo inicia justo en donde terminó el anterior, en Egghead.

Kizaru en estos momentos se encuentra supervisando al doctor Vegapunk para que este pueda hacer todos los trabajos que se le habían indicado y no haya ni una posibilidad de traición.

“Hombre qué frío hace... no puedo creer que planees hacer algo aquí”, dice Kizaru, mientras Vegapunk le responde diciendo que ahí construirá el futuro de todo, que su cabeza está con un exceso de ideas que puede explotar.

Kizaru le responde diciendo que eso explica por qué se fue de “Punk Hazard” tras ese incidente y que seguramente se fue con todo el conocimiento del antiguo laboratorio. Desde los cuartos secretos del gobierno hasta piratas y más.

Kizaru le pide a Vegapunk que solamente lo deje hacer su trabajo y que no se ponga muy pesado con las cosas que diga, mientras vemos a los marines y a X-Drake.

Pasamos a una conversación entre Saint Jaygarcia Saturn, Kuma y Vegapunk.

“Es irrelevante si lo consideras un candidato ideal, es un pirata con 296 millones de berries de recompensa. No puedes hacerlo el rostro de nuestro programa de clones, eso bajaría la reputación de la marina. Si quieres seguir, tendrán que acotar estos tres puntos. Primero Kuma, debes convertirte en un ouka shichibukai. Hace unos días detectamos a un chico problemático de nombre Portgass D. Ace, alguien de tu calibre debe ser el único como para frenarlo. En segundo lugar, debes convertirte en un arma humana para la marina. Será el arma de terror y respeto que estos necesitan”, dice Saturno mientras Kizaru segunda sus palabras.

“Tú no eres como otros piratas, Kuma, tienes tu historia como revolucionario. Hazlo y prometo que no te irás en contra del gobierno revolucionario. Nuestra tercera y última condición, es que debes liberarte de tu conciencia y de tu libre albedrío”.

Vegapunk revienta de enojo y le grita a Saturno que eso sería prácticamente matar a Kuma y si acaso los demás Shichibukais hicieron eso. “Si le quitan su sentido de humanidad, solo será un robot, ¿acaso realmente esperan que mate a alguien?” Dice Vegapunk.

Saturno le dice que se calle la boca puesto que solo es un científico militar y no tiene derecho a reclamarle nada.

Saturno responde diciendo que si cumple esas condiciones, su hija Bonney estará sana y salva ya que es un pequeño precio a pagar porque si fuese por él, hace rato hubiese matado a la niña.

Vegapunk grita de enojo que es un asesinado “no puede haber tanta perversión en lo que dice”, a lo que Kuma le dice que por favor lo haga, “he estado preocupado todo este tiempo por salvar a Bonney, ahora que es posible, estoy completamente agradecido, con mucha alegría aceptará su destino si Bonney es curada”, mientras llora con una sonrisa en su rostro.

Vegapunk comienza a llorar y Kizaru asiente la mirada con tristeza. Saturno se ríe, mientras pasamos a una imagen de Bonney jugando con Sentomaru y riendo.

Tras esto, Saturno le pregunta a Vegapunk cuanto durará la operación, a lo que Vegapunk responde. “Lidiar con la piel de safiro seis meses, un año más para que pueda recuperarse y estar lista para ver el sol. En total, un año y medio para que se cure. Las modificaciones de Kuma dos años como mínimo”.

Kuma está muy feliz ya que ya se acercaba el tiempo de que Bonney cumpla 10 años.

Saturno le dice a Kuma que para que pueda salvaguardar la buena fe de este trato, Bonney, ni bien sea curada, se irá con el Gobierno Mundial y estará custodiada hasta que finalice el tratamiento de Kuma y este pierda la conciencia.

Kuma está alterado, Vegapunk muy molesto ya que Kuma no podrá ver curada a Bonney.

Saturno dice, “así es, no podrá verla. Sus modificaciones deben comenzar ya puesto que cualquier contacto que este tenga con ella, no le hará tener ni una pisca de recuerdos, garantizando así que no haya traición. En caso pase algo, ella será esclava de por vida”.

Kuma se sorprende y le dice a Saturno que no escapará pero una condición, que ella no sepa la verdad de dicha operación ni su enfermedad, que la custodien en Sorbet para que esta pueda estar tranquila y vivir feliz.

Kizaru asiente completamente y Kuma grita que si garantiza esto, obedecerá todas las cuestiones sin dudar, a lo que Saturno acepta.

Kuma le dice a Bonney que pasarán 6 meses juntos en Egghead mientras Vegapunk comienza a prender fuego a sus escrituras de tantas ideas increíbles que se le están ocurriendo en ese momento.

“Esto es, puedo crear el arma de mis sueños ahora! Las olas de ideas no paran, tengo que escribir todo, si tuviese alguien que me supla para ir al baño o comer sería genial aunque, aguanta, eso es, eureka, esto me mantiene demasiado ocupado, deberían de haber otras 5 mentes mías”, grita Vegapunk.

Kuma comienza su tratamiento, Bonney también su operación, pasan los días y meses, Kuma ve a Sentomaru jugando con Bonney, Bonney le hizo una imagen a Kuma, siguen los tratamientos, llegan barcos a Egghead, Bonney se enamora de la comida, especialmente de la pizza, tanto así que todos comen juntos felices, incluyendo a Kizaru, que está feliz de estar con ellos en el lugar.

Lo más curioso de todo, todos bailan al ritmo de los tambores de la liberación como Luffy en su modo Nika Dios del Sol.

Ha pasado año y medio y Bonney está muy bien, ha sido completamente curada por el doctor Vegapunk y Kuma consigue verla antes de todo.

“¡Muchas gracias doctor! Espero verlo cuando me esté al 100%”. Kuma está feliz, con lo que volvemos a Sorbet, donde los ancianos los esperaban muy felices en la iglesia de siempre.

Kuma le había hecho un pedido a la reina Conney, la cual con mucho gusto acepta cuidar a Bonney mientras este tiene que inicar su camino.

“Muchas gracias, dejo todo en sus manos, soy un pirata después de todo y no sería bueno estar aquí.

Bonney, me tengo que ir por masomenos un año, te escribiré muchas cartas”, dice Kuma.

Bonney le dice a Kuma que le encantará viajar cuando vuela, pero Kuma este último sabe que eso no pasará pero igual le sonríe para aparentar que todo está bien, a lo que aparece Alpha, una agente del CP8 que se hace pasar como enfermera a cargo de la recuperación de Bonney. Ella es una enviada del Gobierno.

Ella se para frente a Kuma con una piedra y le dice, “no olvides que la vida de un niño es tan frágil como esto”, rompiendo la piedra, a lo que Kuma le dice que tranquila, que él sabe lo que

pasará y que no escapárá, despidiéndose de Bonney con estas palabras “gracias por todo Bonney,

estoy muy feliz de que hayas nacido” y con una sonrisa en su rostro.

Tras esto, vemos las noticias de que Kuma se convierte en Shichibukai. Primero reacciona Donquixote Doflamingo, después Crocodile y Nico Robin, Mihawk, también vemos a los marinos como Coby, un joven Ace, Jimbe, Marco Barbablanca y Barbanegra. Jimbe se pregunta cuál será la razón de que este deje de ser rey a ser Shichibukai, mientras que Hancock dice que no importa, no seguirá órdenes de hombres.

Moria y Perona comienzan a hablar sobre lo fuerte que es Kuma, a lo que Dragon, Sabo y Koala no pueden creer lo que están viendo, con lo que vemos un barco de Kuma donde la bandera es el dibujo que le hizo Bonney a la cual le está escribiendo una carta.

“Querida Bonney, sigo en el mar mientras escribo esto. Me he convertido en alguein conocido y es muy complicado estar en paz, pero lo hago bien. Estoy visitando lugar para poderte llevar cuando cumplas 10 años y espero que todos en casa estén tan bien como yo”, le escribe Kuma, entrando al último panel del manga en donde vemos a Luffy corriendo del ataque de un tigre mientras se ríe por haberlo hecho enojar.

“Bartholomew Kuma, tiene órdenes nuevas del Gobierno Mundial, ¿cuál es tu ubicación?”, “En estos momentos estoy en el east blue, cuáles son mis órdenes”, confirmándonos que este está llegando a la aldea Foosha, lugar donde nació el capitán Monkey D. Luffy.

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha del capítulo 1100 del manga de “One Piece”

El nuevo capítulo del manga de “One Piece”, el 1100, saldrá primero filtrado el día jueves 30 de noviembre y el día 3 de diciembre, legalmente a través de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

