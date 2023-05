Alrededor de 22 años después de su debut en la famosa franquicia de acción “Rápidos y Furiosos”, Michelle Rodríguez retomará su personaje de Letty Ortiz en “Fast X” que llega a las salas de cine a mediados de mayo. Pero, si hay algo que ha marcado su relación con el público peruano, es el amor que profesa la actriz por el país. La estadounidense de ascendencia dominicana y puertorriqueña quedó enamorada en las visitas que ha hecho a lugares como el Cusco.

La actriz de 44 años, más allá de interpretar a la pareja de Dom Toretto (Vin Diesel) en la saga de velocidad, también ha tenido otros papeles importantes como el de Trudy Chacon en “Avatar” y recientemente el de Holga en “Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones”. En cada oportunidad que le han consultado sobre Perú, ella ha mostrado gran admiración por nuestra cultura. Así que, en esta nota de Saltar Intro de El Comercio, hacemos un repaso detallado sobre los viajes de Michelle Rodríguez al Perú.

Múltiples visitas al país

El Perú tiene en el departamento de Cusco a una de las siete maravillas del mundo: Machu Picchu. Esta atracción turística ha sido escenario de decenas de documentales alrededor del mundo. En ese sentido, un canal de televisión invitó a Michelle Rodriguez a grabar en la ciudadela inca. “Camino a Cusco, Perú, para sumergirme en mí misma, guiada por chamanes, amor y luz, deséenme suerte”, escribió la actriz en Twitter en 2011.

La intérprete de Letty Ortiz en “Rápidos y Furiosos” trató de pasar desapercibida por los locales y se enrumbó en el viaje. Michelle llegó a Machu Picchu por la ruta alterna Mollepata-Salcantay-Hidroeléctrica. Una vez en la ciudadela, recorrió los andenes conocidos como Cabeza del Cóndor para el documental que salió posteriormente. “Machu Picchu es grandioso, es una maravilla única en el mundo”, aseguró.

Debido al gran aventura que vivió en nuestro país, Rodriguez prometió regresar. Y lo cumplió. Cuatro años después, en 2015, fue convocada para el rodaje de un documental de la cadena de televisión estadounidense NBC en alianza con la fundación Red Nose Day para retratar la situación de pobreza y explotación en nuestro país. La actriz de Hollywood llegó hasta una ladrillera ubicada en la ciudad de Huancayo, Junín.

Pese a lo maravillada que había quedado Rodríguez con los paisajes y la cultura de nuestro país anteriormente, no pudo evitar sentirse decepcionada de la situación que vio al conocer a la pequeña Giulia, quien trabajaba durante ocho horas volteando ladrillos. “Lo que nunca hubiera creído es que lo que me encontré trabajando allí, (eran) niños, niños pequeños”, puntualizó.

“Cuando llegué aquí y vi a Giulia, a su pequeña hermana y a su hermanito trabajar estaba asqueada y, personalmente, no me gustaría regresar aquí (a la ladrillera) nunca más, pero sí siento que tengo que hacerlo, lo haría. Estos niños no pertenecen aquí”, expresó en el documental.

En tanto, y al mismo estilo de Olivia Newton-John y Zachary Quinto, Michelle Rodríguez llegó hasta los Andes de nuestro país en el año 2016 para someterse a un ritual de Ayahuasca, como parte del documental “The Reality of Truth” dirigido por Michael Zapolin para una cadena de televisión estadounidense. “Yo escogí el Perú sobre Brasil por la energía. La energía espiritual en Perú es algo de otro mundo”, señaló durante una entrevista posterior con Cinescape.

Asimismo, la actriz confesó que, durante este ritual, recordó a su excompañero de reparto en “Rápidos y Furiosos”, Paul Walker, quien falleció a raíz de un accidente automovilístico en noviembre de 2013. “Mi viaje de Ayahuasca me hizo sentir triste por el hecho de que él (Paul Walker) me dejó aquí. No era tanto tristeza porque se fue, sino más bien celos porque se haya ido primero”, recalcó en el documental.

Perú tiene una historia espiritual

Pese a que desde hace siete años que Michelle Rodríguez no pisa suelo peruano, la actriz no ha olvidado nuestro país en sus entrevistas con los medios. Durante la promoción de “Rápidos y Furiosos 8″ en 2017, Michelle Rodríguez recibió un regalo por parte de un periodista nacional: un bolso rosado con flores bordadas.

“Esto es estupendo. La tierra de Perú tiene una historia tan bella y espiritual. Simplemente hablando del sitio me siento bien”, aseguró con una sonrisa en el rostro.

Pero sus halagos hacia nuestro país no quedan ahí. Durante el reciente estreno de “Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones” en marzo de este año, Rodríguez se sentó al lado de Chris Pine para hablar con la prensa y nuevamente destacó lo mejor del Perú. “Es extraordinariamente hermoso. Tienen la mayor variedad de vegetación del planeta. De hecho, la mayor cantidad de semillas en el Banco Mundial de Semillas en Noruega son de Perú porque ellos tienen la mayor diversidad de papas, camotes y diferentes tipos de granos”, le contó a su compañero de reparto.

“Es fantástico porque usan una forma de agricultura que tiene como 5 mil años de antigüedad, con terrazas, algo increíble y que funciona muy bien. Su comida es extraordinaria. Cualquier cosa que quieras con verduras, lo encontrarías allí y se te hará agua la boca”, dijo Michelle. “Yo quisiera visitar este país”, agregó Pine en español que provocó la risa de su coprotagonista.

¿Cuándo se estrena “Fast X”?

El lanzamiento de la nueva película “Fast X” se estrena el próximo viernes 19 de mayo en las salas de cines en Estados Unidos. Para Latinoamérica, el filme estará disponible un día antes: jueves 18 de mayo.

¿Quiénes integran el elenco de “Fast X”?

La película “Fast X” trae de regreso a Vin Diesel como Dominic Toretto y, esta vez, estará acompañado por nuevos rostros como Jason Momoa y Brie Larson.

Conoce al elenco completo de “Fast X” aquí:

Vin Diesel como Dom Toretto

Michelle Rodríguez como Letty Ortiz

Tyrese Gibon como Roman

Ludacris como Tej

Jordana Brewster como Mia Toretto

Jason Statham como Ian Shaw

Nathalie Emmanuel como Ramsey

Sung Kang como Han Lue

Brie Larson como Tess

Jason Momoa como Dante

