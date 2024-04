El popular actor coreano Song Kang, conocido por sus papeles en “Nevertheless”, “Love Alarm” y “Mi adorable demonio”, ha comenzado hoy, 2 de abril, su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Un adiós conmovedor

A través de una carta manuscrita publicada en su fancafé oficial, Song Kang se despidió de sus fans, conocidos como SONGPYEON. En ella, el actor expresó su profunda gratitud por el apoyo incondicional que ha recibido desde su debut en 2017. “SONGPYEON me ha amado desde mi debut y por eso creo que soy quien soy porque siempre estás ahí”, mencionó.

Un repaso por su exitosa carrera

Con tan solo 28 años, Song Kang ha logrado construir una sólida carrera en la industria del entretenimiento coreano. Ha participado en una gran cantidad de dramas, incluyendo “Hello Spring”, “The liar and his lover”, “Man who sets the table”, “Touch your heart”, “When the devil calls your name”, “Sweet Home” 1, 2 y 3, “Like Butterfly”, “Las inclemencias del amor” y “Mi adorable demonio”, entre otros.

Un nuevo look para un nuevo capítulo

Para su ingreso al ejército, Song Kang se ha rapado la cabeza, luciendo un look completamente nuevo. Esta imagen ha impactado a sus fans, quienes le han expresado su apoyo y cariño a través de las redes sociales.

Así es como se ve Song Kang actualmente. (Foto: Instagram)

Un futuro prometedor

Song Kang estará en el ejército durante 18 meses, lo que significa que regresará el 2 o 3 de octubre del 2025. Durante este tiempo, el actor se enfocará en su entrenamiento militar y en aprender un nuevo idioma.

Palabras de esperanza

En su carta de despedida, Song Kang mencionó: “No voy a permitir que el año y medio se desperdicie”. Además, animó a sus fans a seguir adelante y a perseguir sus sueños. “Espero que SONGPYEON también pase el tiempo de una manera significativa, haciendo lo que quieren y encontrándose a sí mismos... siempre estaré allí. Estaremos pensando el uno en el otro. Volveré con buena salud, seguro y feliz. Los quiero, SONGPYEON.”

Un mensaje para los fans

Sin duda, el servicio militar es un paso importante en la vida de cualquier hombre coreano. Los fans de Song Kang lo esperan con ansias y le desean lo mejor durante este periodo.

Lista de series y películas de Song Kang

Series:

2017: The Liar and His Lover (El mentiroso y su amante)

2017: Man Who Sets the Table (El hombre que pone la mesa)

2018: Love Alarm (serie web) (Alerta de amor)

2019: When the Devil Calls Your Name (Cuando el diablo llama a tu puerta)

2020: Sweet Home (serie web) (Dulce hogar)

2021: Navillera (serie web) (Navillera)

2021: Nevertheless (serie web) (Aun así)

2022: Forecasting Love and Weather (serie web) (Pronóstico del amor y el tiempo)

2023: My Demon (Mi demonio)

Películas:

2018: Beautiful Vampire (Vampiro hermoso)

2021: Bunga (Bunga)

2023: Sweet Home Temporada 2 (serie web) (Dulce hogar Temporada 2)

2023: Chaebol Family's Youngest Son (serie web) (El hijo menor de la familia Chaebol)

