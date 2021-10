Conforme a los criterios de Saber más

Muchos de los K-Dramas que disfrutamos por estos días en streaming nacieron como webtoons, un formato muy popular de lectura digital en Corea del Sur. “Love Alarm” y “Navillera” son algunos de los ejemplos que nos vienen a la mente, pero el más reciente de ellos es el caso de “Nevertheless”, una ficción que está disponible desde octubre en América Latina y que ya es una de las más populares en Netflix.

Aunque la adaptación, protagonizada por Han So Hee y Song Kang, es muy respetuosa de la historia original escrita por Jeongseo, hay diferencias entre el webtoon y la serie de TV que, sin duda, no pasan por alto para quienes conocieron la historia en el 2018 a través de Naver, así como también pueden resultar interesantes para quienes recién se están conociendo a personajes como Nabi, Park JaeEon y Oh Bit-Na.

Estas son algunas de esas diferencias entre adaptación e historia original:

(ALERTA DE SPOILERS: si todavía no has terminado de leer el webtoon o de ver todos los capítulos de “Nevertheless en Netflix, no sigas leyendo. Esta nota contiene detalles de ambas tramas)

Song Kang en "Nevertheless".

Nabi conoce a JaeEon

En el k-drama, Yoo NaBi conoce a Park JaeEon en un bar. Aquella noche, él se acerca al confundirla con la chica con la que había quedado por medio de una app de citas. El encantador joven, decide cancelar su verdadera cita luego de quedar muy interesado en la muchacha del peculiar nombre: NaBi en coreano es mariposa, una criatura que obsesiona al estudiante de arte.

Webtoon de "Nevertheless".

En el webtoon, la pareja se conoce por primera vez en una salida de amigos de la facultad de artes, una escena que también vemos en el k-drama, pero que no tiene el peso que tiene en la ficción de TV en la que NaBi ya puede hacerse una idea de la personalidad de Park JaeEon, su reputación y debilidades.

La escena del cóctel

Aunque en el webtoon, hay una escena luego en un bar, esta no tiene mucho que ver con la del K-Drama. En el webtoon, se produce un momento muy divertido, que ha sido omitida por completo en la versión de la cadena jTBC.

En esta escena, que ocurre antes de que Park JaeEon dibuje una mariposa en el antebrazo de Yoo NaBi, la pareja quiere ordenar un cóctel, pero notan el guiño erótico en los nombres de algunas bebidas y se sienten avergonzados por ello. Así, deciden que uno ordenará por el otro. El bartender trae el primer trago: un ‘Sledgehammer’ para Yoo NaBi y un ‘Pink Lady’ para Park JaeEon.

Webtoon de "Nevertheless".

Un tic nervioso

Aunque hay muchas cosas que caracterizan a NaBi, como el ser una excelente consejera para sus amigas y una estudiante comprometida, en el webtoon el personaje que interpreta Han So Hee tiene un tic nervioso muy notorio. Cada vez que se pone tensa, se toma el cabello y lo enreda. También lo hace cuando piensa profundamente en algo. Lo hace con tanta frecuencia en el webtoon, que es imposible pasarlo por alto.

Webtoon de "Nevertheless".

Sin embargo en la serie en Netflix, no tiene ningún tic. Su lenguaje corporal no es muy distintivo.

La importancia de Yoo Seol Ah

La modelo y actriz Lee Yul-eum interpreta a Yoon Seol Ah en “Nevertheless”. En el K-drama, sabemos que la chica fue pareja de JaeEon y que tuvieron una relación importante, pero no conocemos a profundidad su pasado ni la importancia del tiempo que estuvieron juntos.

En el webtoon, sí se dan más detalles del vínculo que los une. JaeEon y Seol Ah fueron novios de jóvenes, pero terminaron por la naturaleza ‘playboy’ de JaeEon y ella decidió irse a estudiar a los Estados Unidos.

¿Do Hyuk o JaeEon?

El final de ambas historias también es muy distinto. Como saben quienes ya terminaron el k-drama en Netflix, NaBi elige perdonar a JaeEon y volver a empezar todo con él. En el webtoon, sin embargo, la toxicidad de este personaje no es pasada por alto y la joven opta por quedarse con el noble Yang Do Hyuk, su amigo de infancia y una persona totalmente distinta a JaeEon.

Chae Jong-Hyeop en "Nevertheless".

En el webtoon, NaBi queda muy afectada por la traición de JaeEon, se corta el cabello, se muda de departamento y empieza una relación con Do Hyuk. Pero no logran ser felices por la sombra del tormentoso amor dl estudiante de arte.

Webtoon de "Nevertheless".

¿Qué final te gusta más?

El webtoon de “Nevertheless” está disponible en español en la plataforma webtoons.com. La puedes descargar en cualquier dispositivo desde tu playstore.

