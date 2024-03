Detrás de la pantalla de Zoom, Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y Julio César Herrera aprovechan de reír y molestarse con bromas entre ellos. Los actores, a quienes el mundo los conoce por el elenco de “Yo soy Betty, la fea”, están a vísperas de llegar al Perú y hacer lo primero que se les viene a la mente cuando pisan el suelo peruano: ¡Comer! “Ay, el ceviche”, bromea Herrera. Pero, más importante, vuelven para estrenar la obra de teatro “El diván rojo”, escrita por Fernando Gaitán en vida, además de la icónica telenovela colombiana.

Ramírez es la principal promotora de la obra de Gaitán, ya que parte de su trabajo en producción de las obras de teatro “Yo soy Betty, la fea” (2017-2019) y “El diván rojo” fueron la clave para continuar llevando las historias del escritor por el mundo. Ella también es recordada por el papel de Marcela (principal enemiga de ‘Betty’) y sus compañeros, Cepeda y Herrera, son imposibles de olvidar por los populares personajes de la secretaria Patricia Fernández ‘La Peliteñida’ y el amable portero Freddy Contreras, en la telenovela transmitida entre 1999 y 2001.

“Betty, la fea”, el nombre de la secuela producida por Prime Video y RCN Televisión (Colombia) que estrena en 2024, traerá de vuelta a los personajes de los actores. Las grabaciones de los capítulos ya terminaron, así que por ahora los actores tienen bastante tiempo para continuar trabajando en las tablas.

“El diván rojo”

¿De qué se trata “El diván rojo”? Una mujer (Lorna Cepeda) acude al consultorio de un psicólogo (Julio César Herrera), porque no puede controlar su adicción por los hombres. En la primera versión escrita por el guionista colombiano Fernando Gaitán, el personaje era una psicóloga, que atendía a un paciente obsesionado con las mujeres. Para darle un giro a la trama, la adaptación presenta al personaje principal como “una hombreriega”, indica Ramírez durante la entrevista virtual.

En la obra de teatro, hay momentos graciosos, como una parte de improvisación de Lorna Cepeda con el público. Algo curioso es que utilizan la voz de Fernando Gaitán para hacer un aviso al público. “Además de ‘El diván rojo’, hicimos ‘Yo soy Betty, la fea’ en teatro, pero, después de eso, Fernando no dejó en vida muchas obras de teatro escritas. Hay diferentes textos que se pueden trabajar muy bien para teatro también”, comentó Ramírez.

La obra de teatro tendrá dos funciones en el Teatro Peruano Japonés el 9 de marzo en horarios de la tarde, y los actores esperan volver a Perú con más horarios. “Lastimosamente, solo hay un par de ciudades donde se disfruta de ir al teatro, entonces a veces se vuelve complicado ir a más regiones de América del Sur, ya que no hay esa cultura. De alguna manera, hay que meter en la cabeza de la gente que vaya más al teatro”, agregó Julio César Herrera.

Diversidad en “Betty, la fea” (2024)

“Los 300 y pico de capítulos que hay en Prime Video de ‘Yo soy Betty, la fea’ lo siguen viendo las nuevas generaciones, y eso lo sentimos todo el tiempo, cuando los jóvenes nos hablan y nos paran en la calle a pedirnos fotografías”, comenta Herrera.

Sin duda, “Betty, la fea” ingresará al catálogo de Prime Video con el gran reto de adaptar en pocos episodios la telenovela colombiana a una serie de streaming, pues se trata del Récord Guinnes a mayor cantidad de adaptaciones internacionales a la televisión en la historia de Colombia. Hoy, con una nueva generación de jóvenes, demandantes de las políticas de inclusión y diversidad, la pregunta es cómo adaptar la historia de 1999 a la actualidad.

“Pero ‘Yo soy Betty, la fea’ hace 25 años lo era (inclusiva). El personaje de Hugo Lombardi estaba presente, realmente Fernando fue muy innovador con eso. Si me hablas de inclusión, no era muy frecuente ver un personaje homosexual en una telenovela”, dice Ramírez.

“Lo que pasa es que hay mucha gente que se toma literal lo que se dice en un capítulo y no va más allá, pero, realmente, quería decir: ‘Ey, miren todo lo que ocurre en la vida, vengan les muestro’. No es para que repliquen (los patrones de conducta). Es para que analicen y reflexionen. Para que analicen que esas cosas no hay por qué seguir haciéndolas”, añade Herrera. “De hecho, en ‘El diván rojo’, hay mucha discusión (sobre la inclusión) de la que estamos hablando: de lo que sigue sucediendo y seguirá sucediendo, y que la gente quiere callarlo, pero está allí presente”, continúa Ramírez.

Además, los actores mencionaron lo grato que fue trabajar con Juanita Molina, Jerónimo Cantillo, entre otros jóvenes, que integran el elenco de la serie de Prime Video, “Betty, la fea”. “Son nuevas generaciones que llegan cada año a la televisión cada año. Siempre van a llegar nuevos actores y lo importante es que lo hagan de manera profesional”, aseguró Herrera. La fecha de estreno de la secuela de la telenovela colombiana todavía es una incógnita, pero la intriga mantiene a los fanáticos especulando de la trama en las redes sociales.