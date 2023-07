“Yo soy Betty la fea”, la producción colombiana más exitosa de todos los tiempos, vuelve en 2024 con una nueva temporada y con su pareja protagónica original.

“Betty la fea” cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila, y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz”, se lee en la sinopsis de la serie que se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo en 2024.

"Betty la fea", serie basada en la novela ya tiene fecha de estreno. (Foto: Prime Video)

Protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, “Yo soy Betty la fea” entró en el libro Guinness por ser la telenovela más exitosa en la historia de la televisión. En octubre de 2021, la teleserie cumplió 22 años de estreno.

Veintidós años después de su final, la ficción que cuenta la historia de Beatriz Pinzón Solano ha sido transmitida y retransmitida en más de 100 países de todo el mundo y doblada en 15 idiomas distintos. Además, ha sido adaptada 22 veces, entre ellas en la televisión mexicana.

Y de esta adaptación, protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil en 2006 bajo la producción de Televisa, es precisamente de la que hablaremos en la presente nota.

Las comparaciones son odiosas, sí, pero lo son también las malas copias.

“La fea más bella”

Protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil,“La fea más bella” fue estrenada en 2006, es decir, cinco años después del final de la historia original. Esta versión mexicana puede jactarse de ser uno de los grandes éxitos de Televisa, su final de 43.1 puntos de ráting la respaldan pero si bien la audiencia los favoreció, la calidad de su adaptación deja mucho que desear.

Cabe destacar que esta versión de 2006 hizo cambios de guión notorios e incorporó nuevos personajes a la historia que terminaron por alargar negativamente y distanciarse de la trama original.

Y esto lo pensaron en su momento los propios protagonistas de la telenovela de Televisa. En noviembre de 2006, Jaime Camil declaró al diario colombiano “El Tiempo”.

“Te lo puedo decir ahora, espero que no me corran, pero yo creo que es terrible tener un guión brillante de Fernando Gaitán y de repente en los alargues que se deciden veas un deterioro notable. Hay cuestiones que dramáticamente no tienen ningún sustento y cosas que me frustran”.

Angélica María, madre de la protagonista de “La fea más bella” durante un zoom ofrecido junto a su hija en abril de 2021, declaró lo incómodo que resulta a veces trabajar con Televisa.

“...Hacen una telenovela y le dan en la torre a su telenovela, la cambian, la hacen otra cosa, ¿qué es eso? Es horrible trabajar con el hígado… es difícil”, aunque no mencionó en ningún momento que se haya tratado de la ficción que protagonizó Vale. (Ver video a partir del minuto 25).

Sin más preámbulo, compartimos a continuación, 7 escenas icónicas de “Yo soy Betty, la fea” en su versión original y mexicana. ¿Cuál te gusta más?

Armando besa por primera vez a Betty vs. el primer beso de Lety y Fernando

Esta escena marca el principio del plan de Armando de hacerle creer a Beatriz que se siente atraído por ella. En complicidad con su partner Mario Calderón, el presidente de Ecomoda invita a su asistente a un bar para hacerle creer que pueden tener algo más que una relación laboral.

Betty descubre el engaño de Armando vs Lety descubre las mentiras de Fernando

Esta es una escena vital en la historia de “Yo soy Betty, la fea”, ya que se trata del momento en el que la protagonista descubre los reales intereses de Armando tras su aparentemente amor hacia a ella.

De la versión original podemos destacar la reacción de Betty. Los sentimientos que van generándose en ella conforme lee la carta escrita por Mario Calderón. Es una mezcla de dolor y decepción creíble y que marcará un antes y un después en la vida de la doctora Pinzón. La actuación de Ana María Orozco es memorable.

A continuación, ambas versiones.

Betty entrega el informe real de Ecomoda vs lam entrega del informe de Conceptos

Tras descubrir la verdad, la actitud de Betty hacia Armando será diferente. Marca distancia y ya no está decidida a seguir siendo utilizada por su jefe. Para esto, dejará de maquillarle las cifras en rojo de ECOMODA y mostrará ante el comité de la empresa, lo endeudados que están bajo desde que asumieron ellos las riendas de la compañía.

A continuación, ambas versiones.

Betty conoce Cartagena vs. Lety viaja a Acapulco

Betty intenta dejar atrás lo vivido en Ecomoda y gracias a la ayuda de Catalina Angel, Betty viaja a Cartagena para respirar otros aires. Una vez aquí, se someterá por primera vez a un cambio de look y recibirá el apoyo moral de su nueva amiga.

Betty regresa a Ecomoda con un nuevo look vs. Lety vuelve a Conceptos

Esta es de las escenas más emocionantes de la historia de “Yo soy Betty, la fea” pues es la primera vez que Beatriz entra a Ecomoda con una imagen renovada y una actitud que dista mucho de la chica sumisa de antes. Confiada en sus capacidades, la doctora Pinzón se reúne con los directivos de la empresa para deja en claro que ella no pretende quedarse con esta. Sin embargo, las circunstancias terminarán poniéndola como nada menos que la presidenta del directorio.

Las del cuartel desfilan por la pasarela de Ecomoda

Este es unas de las escenas más emotivas de “Yo soy Betty, la fea”. El día del lanzamiento de una línea de ropa de Ecomoda, Hugo Lombardi anuncia su renuncia a la empresa y tratando de dejar mal paradas a las chicas del Cuartel y a Beatriz, las obliga a desfilar por la pasarela para ridiculizarlas. Sin embargo, gracias a la ayuda de Betty, las chicas asumirán una actitud que lejos de sentirse desfavorecidas, saldrán a encarar a un público que las espera afuera con valentía y orgullo de cómo son.

El tema de apertura de ambas versiones

“Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguízamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón...” Sin duda la versión de Yolanda Rayo del tema compuesto por Francisco Canaro en la década de los 40, ha sido de los más exitosos de la televisión en español.

En la otra esquina, el ex vocalista de Bacilos. Jorge Villamizar, fue el encargado de cantar el tema de apertura de la telenovela mexicana.

DATOS -“Yo soy Betty la fea” está disponible en Prime Video -“La fea más bella” puedes verla en Vix totalmente gratis.