¡Crimen! ¡Horror! ¡Ciencia ficción! Sea cual sea, las historias de Netflix adoptan ritmos que cualquier público internacional podría entender; no solo el fandom de los k-dramas. Asimismo, otras plataformas se suman a la ola de popularidad. Star+, por ejemplo, tiene un catálogo reducido de thriller y fantasía coreana, pero algunos títulos dan la talla al estilo de Disney. Así que no es necesario ser fan del melodrama para quedar atrapado por una de sus series.

Si te causa interés la cultura coreana, alguna de los siguientes k-dramas —llamados así por tener pocos capítulos y reflejar las costumbres de Corea—, pueden ser una buena opción para empezar.

1. “My Mister” (2018) de Netflix | 나의 아저씨

Género: drama coreano

Para calentar los motores, la primera serie coreana en la lista es “Mi señor” (“My Mister”, en inglés). A diferencia de los k-dramas que colocan brisas de la Rosa de Guadalupe en el rostro de los personajes, este drama con toques de humor ligero habla del amor, el trabajo excesivo, la búsqueda de la perfección y otros temas que se cruzan con la historia del ingeniero Park Dong Hoon, interpretado por el actor surcoreano Lee Sun Kyun, a quienes muchos recordarán por ser el dueño de la casa de “Parásitos” (2019).

En “My Mister”, Park Dong Hoon es el respetado gerente de una empresa constructora. Todo un señor de 40 años casado, comprometido con el bienestar de su familia y con tiempo libre para los amigos. Sigue la búsqueda de la perfección y honorabilidad como individuo, una cuestión común en la cultura coreana. Pero, detrás del telón, su esposa mantiene un romance extramatrimonial con el jefe de la compañía donde trabaja. Además, en la empresa, la empleada Lee Ji An, interpretada por la actriz y cantante IU, acepta una oferta de dinero para tender una trampa en contra de Doong Hoon. La mujer vive sumergida en deudas, cuida de su abuela sordo-muda y soporta el acoso de un hombre, pero estar cerca del gerente la instruye sobre la vida e impulsa a redefinir sus metas después de un largo camino donde no hay romances o venganzas, solo mucha psicología humana.

“Mi señor” nunca fue una tendencia en Netflix, pero es una joya oculta en su catálogo. Críticos especializados recomiendan la serie y, en la plataforma de IMDB, tiene 9,1 de 10 estrellas. Sobre el idioma, la serie solo está disponible en coreano, pero cuenta con 14 diferentes subtítulos, incluido el español y el inglés.

2. “May It Please The Court” (2022) de Star+ | 변론을 시작하겠습니다

Género: drama legal

Inspirada en la novela “Byeonloneul Shijakhagekseubmida” de Jung Hye-Jin, “May It Please The Court” de Hulu (Star+ en Latinoamérica) tiene la apariencia de la serie de abogados “Scandal” (2012-2017), pero en una versión coreana con las luces prendidas y más música melancólica que pasa desapercibida. A su vez, es un drama ligero de ocho episodios donde se puede entender la teoría legal con facilidad y la cámara se concentra en dos personajes principales.

El centro de atención es la bella, ambiciosa y agresiva abogada Noh Chak Hee (Jung Ryeo-Won). Sus estudios la llevaron a destacar en la prestigiosa bufete de abogados Jangsan, del modelo chaebol sucoreano. Es decir, una empresa de rasgos familiares, usualmente poderosos, bien estructurada. En este lugar, ella es despiadada para protegerse del sexismo y los intereses viles de los clientes de la firma. Al inicio, acepta casos con altas probabilidades de victoria y buenas márgenes de ganancia; no haría asistencia legal gratuita jamás. Pero, cuando conoce al defensor público de perfil bajo Jwa Si Baek (Lee Kyu Hyung), las capas superficiales de Noah Chak Hee empiezan a caer. Pronto, un asesinato en serie, los une en el trabajo.

La serie está doblada en 12 idiomas, incluido el español latinoamericano e inglés, y cuenta con 24 diferentes subtítulos.

Otro drama de abogados es “Big Mouth” (2022), también disponible en Star+. Al igual que en “May It Please The Court”, el personaje principal tiene un alto índice de victorias jurídicas y se encuentra con un caso de asesinato. En las dos series, Disney quiere mostrar a sus personajes como diseños atractivos sin ser hacerlos tan complejos. De esa forma, el guion no se siente agotador en cortas temporadas.

2. Big Bet (2022-2023) de Star+ | 카지노

Género: crimen, policiaco

“Big Bet” es la serie surcoreana que Disney ha promocionado con mayor afán desde el estreno de la primera temporada el año pasado en Hulu (Star+ en América Latina) hasta la segunda entrega de 2023. El drama policiaco tiene el mismo estilo de las series latinoamericanos sobre el auge y caída de los gansters más poderosos, pero en versión coreana y con una fotografía de tonos verdes y azules en el presente, en contraste con el blanco sepia de flashbacks que abordan la niñez del personaje principal, Cha Mu Sik.

El reconocido actor surcoreano del género de crímenes, Choi Min Sik (“Lucy”, “New World”) interpreta a Cha Mu Sik, el dueño de los casinos de Filipinas. En ocho capítulos, el niño abandonado en un orfanato y luego rescatado por su madre del lugar se convierte en profesor de su propia escuela de inglés, años después de que su padre, un gan mafioso del juego de mesa baccarat, le enseñara a leer y escribir. Años más tarde, un amigo de infancia visita a Cha Mu Sik para introducirlo en un nuevo negocio y ambos empiezan a ganar mucho dinero, pero rápidamente se ven envueltos en líos de asesinatos y mafia. A esto se suma el detective Oh Seung Hoon (Son Seok Koo), quien desea poner tras las rejas al mafioso.

En su mayoría, los fans de series coreanas dieron buenas impresiones de “Big Bet”. Por desgracia, la serie no rotó por muchos titulares de la presa especializada. Sus escenas de alta violencia y sexo bloquean su paso por una plataforma popular, como Disney+. No obstante, es una historia que atrapa desde el episodio uno. Otra recomendación para los amantes de series de crimen coreanas es “Shadow Detective” (2022) —también está disponible en Star+—, el juego de un extorsionador a un detective retirado del servicio de criminalística.

“Big Bet” tiene siete idiomas de doblaje disponibles, incluido el español latinoamericano e inglés, y cuenta con 24 subtítulos distintos.

3. “Connect” (2022) de Star+ | 커넥트

Género: ciencia ficción

“Connect” es una serie de ciencia ficción con tonalidades rojizas en las escenas de horror. Es solo para los amantes de los géneros oscuros. Con personajes sombríos y misteriosos, tiene cierto parecido con dramas de monstruos salvajes, como “Sweet Home” (2020) de Netflix.

Ha Dong Soo (Jung Hae In) es un joven cantante que cuelga videos en Youtube. En el primer episodio, no se habla nada de su vida. De arranque, un grupo de hombres lo secuestran para robar sus órganos, específicamente, sus ojos. Sin embargo, ellos desconocían la rara condición de Ha Dong Soo: su cuerpo se regenera a partir de unas extremidades escalofriantes. De todas formas, lo operan. Es cuando, a través de un ojo, el personaje empieza a conectar con la mirada de un asesino en serie. Pronto, la investigadora de seres inmortales Lee Yi Rang (Kim Hye Joon) lo apoyará para descubrir con quién tiene esa conección, mientras que el detective Choi (Kim Roi Ha) intenta resolver las situaciones sangrientas que ocurren en la ciudad.

La serie está doblada en cuatro idiomas, incluido el español latinoamericano e inglés, y cuenta con 24 subtítulos disponibles. La primera temporada es de seis episodios y la segunda sigue en lista de espera. Otra recomendación para los amantes del género de ciencia ficción, pero de un corte más espacial, es “Mar de tranquilidad” de Netflix. En este caso, el horror sale de la ecuación para enfocarse en la peligrosa misión a la Luna de unos exploradores coreanos.

4. “Señor Reina” (2020) de Netflix | 철인왕후

Género: fantasía, de época

En el mundo de los k-dramas, las series de corte histórico se llaman sageuk. En este apartado del catálogo de Netflix, encaja “Señor Reina”. Una comedia de una temporada de 20 episodios algo romántica, pero más excéntrica, que está en la lista de lo más visto en la plataforma desde hace cuatro semanas.

La actuación de la actriz Shin Hye Sun en el personaje de Kim So Yong, la reina de la Dinastía Joseon (1418-1450), es lo mejor de “Señor Reina”. La historia inicia en el Siglo XXI con una entrevista a Jang Bong Hwan (Choi Jin Hyuk), el arrogante chef de la Casa Azul (en versión occidental, como la Casa Blanca). Se trata de un importante cocinero que sufre un accidente y, por acción de un hechizo secreto, enfrenta un enlace con la cultura coreana antigua, que su madre siempre recordaba. De esta forma, el personaje masculino se vuelve la princesa y prometida del Rey Cheoljong (Kim Jung Hyun). A partir de ese momento, lo más importante para él es encontrar el camino de regreso a su tiempo presente, a pesar de que el poder que tiene en el pasado pueda ser tentador.

“Señor reina” se puede ver en español, coreano y portugués de Brasil. Además, cuenta con 13 subtítulos de diferentes idiomas. Otras recomendaciones de series de época en la plataforma son los k-dramas de conflictos conyugales en la cultura antigua coreana, “Bajo el paraguas de la reina” (2022) y “Alquimia de almas” (2022), este último cuenta con una segunda temporada desde enero. Para conocer todo el contenido sageuk en Netflix, basta con escribir la palabra en el buscador.

5. Abyss (2019) de Netflix | 어비스

Género: ciencia ficción, fantasía

En realidad, “Abyss” es una comedia de fantasía ligera y adecuada para los aficionados al género. Sus ritmos resultan extensos para quienes nunca han visto un k-drama. No cuenta con actores famosos en el elenco y tampoco es una serie masiva de la televisión de Corea del Sur. Sin embargo, se puede considerar como una compañía entretenida cuando la televisión se queda prendida en la sala.

Cuando aparece una gema mágica en una historia, sabes que la imaginación volará por todos los lados posibles. En “Abyss”, el joven Cha Min (Ahn Hyo Seop) comete suicidio cuando su novia le asegura que no se casará con él, porque es feo. Después de quitarse la vida, dos extraterrestres de apariencia asiática reviven su cuerpo en uno nuevo, ahora más apuesto. Ellos logran esto con el poder de una bola luminosa, muy parecida a la esfera del Dragon de Dragon Ball Z. Desde ese momento, Cha Min debe usarla con responsabilidad. Sin embargo, la actitud impulsiva del personaje y la muerte de su mejor amiga Go Se Yeon (Park Bo Young lo obligan a usar el objeto de inmediato. Ninguno de los dos amigos sabe cómo murió, así que deciden buscar al culpable de su desgracia.

“Abyss” es una de las comedias coreanas con mayor cantidad de “me gusta” en Netflix. Cuenta con 16 episodios. Solo se puede escuchar en idioma coreano, pero tiene disponible 28 subtítulos diferentes. Asimismo, otra recomendación de Netflix en el género de ciencia ficción coreano es “Mañana” (2022), la aventura de un joven que se une a misiones especiales del inframundo cuando se transforma en mitad fantasma. Es una serie de fantasía y comedia, que también goza de bastante aceptación en la plataforma. Pasa del 96% de aceptación del público.

