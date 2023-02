En el minuto trece del especial de HBO Max “Lizzo: Live in Concert”, la ganadora de dos Grammys 2020 curva su silueta y baila twerking en el suelo del Kia Forum de Inglewood (California) hasta agotar unos segundos de aire antes de retomar la mitad de la canción “Soulmate”. En la hora y media del documental de la misma plataforma “Love, Lizzo”, Melissa Viviane Jefferson compone canciones sentada en su estudio. En general, en ambas producciones y en el reality show ganador de un Premio Emmy, “Watch out for the big grrrls” de Prime Video, la cantante y activista utiliza su cuerpo como un instrumento musical para hablar del derecho de sentirse libre y bella.

Durante el colegio, era el “tarsero gordo” del bus escolar, cuenta Lizzo en el documental de HBO Max. La cantante de 34 años natural de Detroit combatió de muchas formas el buylling de los niños del colegio, pero su principal instrumento para superarlo fue la música. La pasión empezó con la flauta traversa. Ella se había propuesta ser “cool”, así que retiró la mordaza de su boca y en vez de guardar silencio, empezó a tocar piezas musicales y cantar frente a sus compañeros. Con una base en el género musical cristiano llamado gospel, por su familia, la mujer que sería una vocalista activista negra de talla grande y feminista descubre en el público admiración por su talento.

“Love, Lizzo” viaja por el pasado de una niña, joven y adulta con opiniones políticas sobre el racismo, el machismo, e incluso aspectos tan polémicos como el aborto. Pero, en vez de hablar de la gigante suma de dinero que Lizzo donó a organizaciones pro-aborto o su apoyo a la campaña de Joe Biden y el rechazo a Donald Trump, la película se concentra en las composiciones musicales improvisadas (del género freestyle) y las acciones de la cantante para empoderar a las personas mediante la música. Como su título revela, es una carta de amor al mundo.

"Lizzo representa hoy un modo de ser, sentir y repensar los estereotipos artísticos y culturales de la sociedad" Nadia Calmet, coreógrafa y ‘artivista intercultural’ especializada en estudios de la diáspora africana

“Más que una poderosa voz, destreza y talento, Lizzo representa hoy un modo de ser, sentir y repensar los estereotipos artísticos y culturales de la sociedad”, asegura la coreógrafa y ‘artivista intercultural’ especializada en estudios de la diáspora africana, Nadia Calmet, quien además vive en Los Ángeles, California, el estado donde Lizzo convocó a miles de fanáticos durante una parada de su gira The Special Tour por Norteamérica y Europa en noviembre de 2022.

“Lizzo ha trasgredido desde su arte, cuyo valor político y social es notable, y ha logrado mezclar disciplinas artísticas que hace 100 años ni siquiera se pensaban. Hoy eso es uno de sus más grandes logros y su mayor contribución al arte contemporáneo”, agrega Calmet.

En un medio donde existen estereotipos de belleza, Lizzo dice: “Llamé a agencias de cásting y les pedí bailarinas, pero no me dieron nada, así que ahora las buscaré a mi modo”. Con esa frase, ella marca el detonante de “Watch Out For The Big Grrrls”, un concurso de baile dirigido a mujeres con muchas curvas corporales que no temen menear su cuerpo con sensualidad ante la cámara. Este proyecto fue nominado seis veces a los Premios Emmy 2022 y se llevó tres la noche de la ceremonia.

“Watch Out For The Big Grrrls” es un reality show en el que se valida la existencia de mujeres negras diferentes al canon de belleza blanca y de talla cero. Bien o mal, las bailarinas concursantes están envueltas en el aire de perfección de la industria del espectáculo y lloran cuando se equivocan en la coreografía o un lío emocional no las deja bailar. Es un revelador espacio para que Lizzo ingrese en escena y dé el discurso de la confianza en el talento de sus chicas.

“El freestyle, la flauta y las bailarinas con cuerpo ‘curvy’ que la acompañan en el escenario y salen del estándar normativo de belleza en Estados Unidos son el diferencial de Lizzo como cantante. El twerking también forma parte de su performance”, explica Nadia Calmet cuando habla de una de las cantantes negras más exitosas del siglo, que tuvo el álbum del año (“Cuz I Love You”) en los Soul Train Music Awards de 2019, fue la mejor artista femenina de hip hop en los Premios BET en 2020, la artista con más canciones vendidas en los Premios Billboard Music y obtuvo ocho nominaciones a los Grammy terminando con tres para la casa ese mismo año.

A pesar de los éxitos, hay muchas personas que la critican. En una crónica de Vanity Fair, Lizzo cuenta el momento en que descubrió un comentario sobre su cuerpo entre las notificaciones de una de sus redes sociales, no especificó cuál. Pero la hizo llorar. Por eso, en la canción “Especial” (“Special”, en inglés), ella cuestiona: ¿Podrías imaginar un mundo / Donde todos somos iguales? Y en otra parte continúa: Por eso nos sentimos tan solos / Es por eso que nos sentimos tan avergonzados / Estoy acostumbrada a sentirme sola / Así que pensé dejarles saber / Por si nadie se los dijo hoy: eres especial / Siempre te amaré tal y como eres / Eres especial. En “Love, Lizzo”, la cantante habla repetidas veces de la composición del álbum “Special”, también aclamado por la revista Rolling Stone y otras revistas especializadas.

A la psicóloga clínica Almudena Pérez Tello, le sorprende que el marketing y las redes sociales impulsen la belleza y la perfección de los cuerpos delgados en una era como la actual, cuando en el Siglo XVI pinturas como “La maja desnuda” de Francisco de Goya mostraban mujeres robustas en un arte que provocaba el deseo. Por ello, el documental “Love, Lizzo” fue la producción en streaming que más conmovió a la especialista.

"A través de los documentales, conciertos y canciones de Lizzo, se proyecta que las personas estamos distraídas y enfocadas en lo físico, mas no en quienes somos o la energía que transmitimos" Almudena Pérez Tello, blogger de salud mental y psicóloga clínica

“A través de los documentales, conciertos y canciones de Lizzo, se proyecta que las personas estamos distraídas y enfocadas en lo físico, mas no en quienes somos o la energía que transmitimos. En su música, ella dice que el cuerpo no se elige. Ok, puede existir el punto de vista de la salud, pero por más ejercicios que se hagan hay personas con (otras) dificultades (físicas). (...) Nadie conoce la historia de los demás. Cada caso es específico y no es idóneo generalizar”, explica Pérez Tello.

Una forma de activismo en contra de la gordofobia es la decisión de colocar bailarinas negras, trans o de talla grande en el escenario junto a ella. O invitarlas a hacer una coreografía de ballet. En “Lizzo: Live in Concert”, personas de la comunidad LGTB tenían lágrimas en los ojos cuando la cantante volteaba su mirada hacia ellos. Y otros gritaban de la emoción de ver artistas importantes junto a Lizzo en el escenario, como Cardi B.

“Lizzo: Live in Concert” es una puesta en escena espectacular. Con al menos cuatro cambios de vestuario, artistas invitadas, bailarinas ‘curvy’ (las llamadas “big grrrrrls”), mucho twerking, proyecciones led de la mejor calidad, un juego de luces de alto nivel y miles de fanáticos gritando en el estadio californiano. Después de cantar su éxito: “About Damn Time”, termina el concierto con un solo de flauta traversa, un instrumento de color plateado que la cantante bautizó como “Sasha” (@sashabefluting), lo cual menciona la cantante en el documental “Love, Lizzo”.

Después de una hora y media de concierto, se escucha decir a una fan: “La relación de Lizzo con sus fans es el abrazo más cálido que haya vivido”. Otra mujer dice: “Lizzo lucha por nosotras. Para que nos sintamos vistas, escuchadas y amadas”. Y una fanática más agrega: “(Su música) llegó a mí en un momento muy oscuro de mi vida. La necesitada”.

“Hay mucha gente que se identifica con la artista”, sostiene la psicóloga Almudena Pérez Tello. “Pero no solo por el tema del cuerpo, sino con el sentido de ser diferente, por la no aceptación, los haters, la discriminación por la razón de seguir unos pocos parámetros que el medio y las ficciones que la época nos ha metido en el cerebro. Si bien es cierto, hay que cuidar nuestra salud física, también la mental. Muchos se centran en lo corporal y la verdad enferman por no tener una buena salud mental. (Los mensajes de Lizzo) me parecen una forma saludable para la autoestima”.

