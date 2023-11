Sony Pictures ha lanzado el anticipado adelanto de “Madame Web”, donde Johnson se adentra en el fascinante papel de Cassandra Webb, también conocida como Madame Web, una clarividente con habilidades psíquicas que exploran el entrelazado mundo de las arañas según los cómics de Marvel. Por su parte, Sweeney da vida a Julia Carpenter, quien se enfunda en el traje de Spider-Woman en esta nueva y emocionante película.

Tráiler oficial de “Madame Web”

Elenco

El elenco de “Madame Web” incluye también a talentosos actores como Isabela Merced, Emma Roberts, Adam Scott, Celeste O’Connor, Tahar Rahim, Mike Epps y Zosia Mamet, prometiendo una experiencia cinematográfica llena de acción y sorpresas.

Tras el rotundo éxito de “Spider-Man: Across the Spider-Verse” de Sony Pictures Animation, la fiebre por todo lo relacionado con el trepar paredes y lanzar telarañas está en su punto más alto. “Madame Web” se suma a la serie de éxitos del universo de Spider-Man en acción real, siguiendo los pasos de “Venom” (2018), “Venom: Let There Be Carnage” (2021) y “Morbius” (2022) de Jared Leto.

Fecha de estreno

La película está programada para estrenarse el 14 de febrero de 2024.

Más películas del universo de “Spider-Man”

Prepárate para más emociones, ya que Sony tiene en el horizonte una tercera entrega de “Venom” programada para el 8 de noviembre de 2024, y “Kraven the Hunter”, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, programada para el 30 de agosto de 2024. También en desarrollo se encuentran proyectos como “El Muerto” y “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”. Destacamos que “Madame Web” marca un hito, siendo la primera adaptación de cómic de Sony que presenta a una mujer como protagonista.

Dirigida por S.J. Clarkson, conocida por su trabajo en “Jessica Jones” y “The Defenders” de Marvel, “Madame Web” promete ser una experiencia visual y narrativa excepcional. Con un guion escrito por Matt Sazama, Kerem Sazama y Burk Sharpless, y la producción ejecutiva a cargo de Adam Merims, la película está programada para balancearse en los cines el 14 de febrero de 2024.

VIDEO RECOMENDADO Mira el tráiler de "The Amazing Spider-Man"