“Transformers: El despertar de las bestias” llegó a los cines de América Latina el 8 de junio y según primeros informes, la séptima película de la saga ya es la más vista en el Perú, por encima de la favorita “Spider-Man: Across Spider-Verse”.

“Al #ElDespertarDeLasBestias en su miércoles de estreno fueron unos tremendos 181 mil espectadores. A eso hay que sumarle 160 mil de ayer jueves y tenemos 341 mil. Hoy pasará el medio millón y creo el millón lo alcanzará rapidito”, escribió en su cuenta de Twitter Maykoll Calderón, experto en cifras de cine.

#TaquillaPerú La cifra final de #Transformers #ElDespertarDeLasBestias en su miércoles de estreno fueron unos tremendos 181 mil espectadores.



A eso hay que sumarle 160 mil de ayer jueves y tenemos 341 mil. Hoy pasará el medio millón y creo el Millón lo alcanzará rapidito pic.twitter.com/C9vXh3vhfR — Maykoll Calderón (@SoyAlPacine) June 9, 2023

Las películas más vistas en Perú

Con “Transformers” liderando la lista, esta queda de la siguiente manera antes de cerrar su primer fin de semana en cartelera.

1) Transformers: El Despertar de las Bestias

2) Spider-Man: Across Spider-Verse

3) La Sirenita

4) Rápidos y Furiosos X

5) Soltera, casada, viuda...

6) Guardianes de la Galaxia 3

7) Boogeyman

8) Gran tsunami

9) Cuando ellas quieren...

10) EO





Hablando en dinero

La secuela de “Transformers” recaudó US$25 millones en su día de estreno, una cifra que incluye US$8.8 millones en las vistas previas del jueves 8 de junio. Con esta cifra, se proyecta que la película recaude aproximadamente US$ 60 millones durante los tres primeros días.

Si comparamos “Rise of the Beasts” con anteriores entregas, las tres primeras películas dirigidas por Michael Bay, superaron cada una los US$300 millones en ingresos brutos en América del Norte, mientras que la tercera parte de “Dark of the Moon” y su secuela “Age of Extinction” superaron los $1 mil millones en todo el mundo.

En cuanto a “Transformers: The Last Knight” de 2017, esta hizo US$130 millones en Estados Unidos y US$605 millones en todo el mundo, casi la mitad de los $1,100 millones en ventas de boletos obtenidos por “Age of Extinction”.

Paramount lanzó el spin-off “Bumblebee” en 2018, producido con un presupuesto comparativamente más pequeño y recaudó US$ 467 millones en todo el mundo.

Sobre la película

“Transfomers: The Rise of the Beasts” comenzó a escribirse en marzo de 2019 a manera de secuela de la taquillera “Bumblebee”.

El rodaje de “El despertar de las bestias” arrancó en junio del 2021 en Los Ángeles, California. Entre agosto y octubre el equipo se trasladó al Perú, donde se filmaron escenas en ciudades muy turísticas como Cusco, Ica (Nazca) y San Martín (Tarapoto). Las últimas tomas de la cinta se filmaron el 20 de octubre en Brooklyn y Montreal.

La trama de “Tranformers 7″ está ambientada en los años 90, cuando la lucha entre los Autobots y Decepticons se ve expandida por la adición de los Maximals y Terrocons. La película permitirá adentrarnos en el pasado de Optimus Prime y las circunstancias que lo llevaron a convertirse en el líder que conocemos.