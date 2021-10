Conforme a los criterios de Saber más

La actriz y cantante española Carol Rovira y el compositor dominicano Anthony Ocaña lanzan este jueves 21 de octubre “El verano se fue: verbena de un adiós”, en todas las plataformas musicales. Este es el quinto single de la dupla musical, el cual llega dos meses después del lanzamiento de “Verde, amarillo, azul” y después de temas como “El reino de los riesgos”, “Como ninguna” y “Almas viejas”.

Carol Rovira y el compositor dominicano Anthony Ocaña despiden el verano europeo con un nuevo tema musical. Foto: Pau Mira









“El verano se fue: verbena de un adiós” es una canción con aires tropicales que retrata la historia de un amor fugaz entre un hogareño y alguien que está de paso, enmarcada en un escenario caribeño, el mundo sensorial que envuelve a los amantes y cómo esa aventura se evapora pasado el verano.

En entrevista con Saltar Intro, en agosto pasado, Carol Rovira reveló que este nuevo single “habla sobre un amor de verano pasado desde un punto de vista melancólico con el que todos nos podemos sentir identificados”. “Es ese amor de verano que duró eso, un verano. Y que fue muy bonito, muy intenso pero que terminó. De hecho concretamente fue un verano en Cuba”.

“Es una experiencia propia”

En esta misma charla, Carol detalló también que la letra de “El verano se fue: verbena de un adiós” nace de una experiencia propia.

“A la hora de escribir intento siempre partir de mí y es que me cuesta mucho hablar de algo que no conozco. O es algo que he vivido yo en primera persona o es algo que he experimentado a través de los personajes que he interpretado como es el caso de “Como ninguna” o “Almas Viejas” o algo que he vivido de muy cerca...”.

Sobre la música

Este single cuenta dicha historia mediante una narrativa musical cinematográfica, con sus paisajes sonoros y una estructura compuesta por un preludio y sus respectivos actos. Contiene un componente rítmico que abraza el merengue, pudiendo recordar a la cumbia psicodélica, con una textura del shoegaze o dream pop.

Este tema bebe de las influencias de Radiohead, Luis Días, Juan Luis Guerra, Natalia Lafourcade, Vicente García, Silvana Estrada, Beach House, Pink Floyd, etc.

La colaboración entre Carol y Anthony surge a raíz del confinamiento cuando Carol Rovira se anima a escribir sus primeras canciones “Almas Viejas” y “Como Ninguna”, inspiradas en los personajes de la exitosa serie #Luimelia, en la que es protagonista.

Borja Glez. Santaolalla, el director de la serie, decidió incluir esos dos temas como parte del soundtrack del spin off y fue a partir de ahí que Carol decide unirse con Anthony Ocaña para seguir haciendo más música juntos. “El Reino de los Riesgos” es el tercer sencillo que presentan (a finales de mayo del 2021), seguido de “Verde, amarillo, azul” (a mediados de agosto) siendo “El verano se fue: verbena de un adiós” el más reciente de ellos.

Puedes hacer PRE SAVE de “El verano se fue: verbena de un adiós” en este LINK.





