Gracias al buen recibimiento que está teniendo “Sound of Freedom” en Estados Unidos, el nombre de Eduardo Verástegui ha vuelto a copar titulares. Productor de esta largometraje junto al protagonista Jim Caviezel, el actor mexicano ha dicho que desde el término de su rodaje en 2018 ha tratado de sacar adelante la cinta, la misma que está disponible en cines desde el 4 de julio.

“Sound of Freedom” (“Sonido de libertad”), un drama protagonizado por Jim Caviezel, Mira Sorvino y Bill Camp, narra la historia de Tim Ballard, un exagente del gobierno de Estados Unidos, que renuncia a su trabajo para dedicar su vida a salvar a los niños de los traficantes sexuales mundiales.

“Sound of Freedom” en taquilla

Estrenada el 4 de julio de 2023 en los cines de Estados Unidos, “Sound of Freedom” viene recaudando hasta el momento US$53,922,551. El día de su estreno, la cinta disponible en 2.637 salas de cines, recaudó US$ 14,2 millones de dólares, superando a Indiana Jones 5, que se estrenó el 30 de junio en más de 4.600 cines, con US$ 11,7 millones de dólares.

Apartado de las telenovelas y la música popular que lo hizo conocido a mediados de los noventa, Verástegui es desde hace veinte años un fuerte defensor del catolicismo. Así también, de la mano de su productora Metanoia Films, el mexicano ha producido desde entonces contenido que vaya acorde a sus actuales principios.

“Hace muchos años le hice una promesa a Dios y a mi familia que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana”, ha dicho en reiteradas ocasiones.

Entre las producciones que ha producido Verástegui en los últimos años figuran, además de “Sound of Freedom”: los documentales: “La otra parte: La historia no contada del narco” en 2022 y “El Beso de Dios”.

Hace más de veinte años que Eduardo dejó las filas de Televisa para probar suerte en Estados Unidos, sin embargo varias de estas producciones pueden verse en streaming. Entre ellas, podemos mencionar a:

“Soñadoras” - 1998

Dos historias a la vez: la primera es el amor entre Fernanda (doctora) y José Luis (profesor). La segunda es la historia de amistad de 5 colegialas en un colegio privado para niños ricos. Producida por Emilio Larrosa, esta telenovela de corte juvenil protagonizada por Aracely Arámbula, Michelle Vieth, Angélica Vale, Laisha Wilkins, Eduardo Verástegui, entre otros, está disponible en VIX+.





Alma rebelde - 1999

Telenovela producida por Nicandro Díaz González para Televisa en 1999 y protagonizada por Lisette Morelos y Eduardo Verástegui. Disponible en PlayPilot.





Tres Mujeres - 1999

Fátima, Bárbara, y Greta son tres mujeres que se debaten entre dos amores, entre el que dirán de la sociedad y el deseo de tener al hombre amado, nos dice la sinopsis de esta telenovela producida por Roberto Hernández Vázquez y José Rendón y protagonizada por Erika Buenfil, Alexis Ayala, Karyme Lozano, Jorge Salinas y Norma Herrera.





Salomé - 2001

Salomé es una hermosa bailarina que por amor comete locuras que jamás imaginó, huyendo del amor se da cuenta que es solo eso lo que puede salvarla, se lee la sinopsis del remake de la ochentera “Colorina”. Puedes verla en VIX+.