Conocido por muchos por su papel de Moscú en la multiaclamada “La casa de papel”, Paco Tous, nos responde el teléfono con una amabilidad que se agradece, pese a las varias entrevistas que tiene a cuestas debido al esperado estreno de la nueva temporada de “Los Hombres de Paco”, disponible a partir de este 10 de mayo en AtresPlayer Premium.

Enfundado en este personaje que es ya todo un ícono en la televisión española, Paco se muestra encantado de ofrecer una charla para el público americano, al que dice respetar y estar agradecido.

Con los nervios que implica un estreno que llega once años después de su despedida de la televisión, los sentimientos se mezclan entre sí. Hay nervios, expectativa, vértigo y ganas de enganchar no solo con aquellos seguidores que pidieron este regreso sino también con un nuevo público.

De esto y más, hablamos con Paco Tous en la siguiente entrevista, el recordado Paco Miranda que tanto extrañaban.

-¿Qué expectativas tienes con la serie? Porque hay dos públicos, los fans paqueros de siempre que pidieron el regreso de la serie pero también una nueva generación que no los conoce…

Yo creo que va a enganchar en el mismo sentido que enganchó la otra vez porque en esencia se está ofertando lo mismo. Digamos, los valores de compañerismo, de solidaridad, de camaradería, todo eso mezclado con el humor de que ellos (Los hombres de Paco) intentan hacer las cosas lo mejor posible pero no les sale bien. Creo que la fórmula es la misma pero un poco más actualizada, sobre todo a nivel técnico. Yo creo que a nivel de imagen va a ser más atractivo pero como esto no lo sabe nadie, gracias a Dios, el público es soberano de verdad. Puede que sea que lo que gustaba hace diez años no guste hoy o puede ser que lo que gustaba hace diez años hoy sea subliminal. Y en cuanto a las expectativas, yo al menos, intentando no defraudar. Me da un poco de vértigo. Me gustaría que gustara mucho entonces tengo un poco de responsabilidad. No defraudar al público como a ese Paco Miranda de hace 10 años.

-Es inevitable no preguntarte por la anterior etapa de “Los hombres de Paco”. Los antiguos ‘Pacos’ tenían una onda muy de barrio, muy familiar y eso fue perdiéndose en las últimas temporadas. Mermó la salida de Adriana Ozores, luego la de Hugo Silva y esa muerte brutal en la boda de Silvia y Pepa… Si pudieras retroceder el tiempo, ¿cambiarías algo de todo esto?

Hubiese cambiado mucho y nada. Me explico. Las cosas son como son o cómo fueron. Por eso yo, ‘A toro pasao’ no me gustaría decir qué me gustó más o que me gustó menos. Es probable que las primeras temporadas fueran un poco más locas, familiares, locas pero después nos arriesgamos a hacer cosas. Y eso es bueno, no es malo. Creo que ahora, al menos, en la ficción española estamos arriesgándonos a hacer muchas cosas más. Ya empezamos a creérnoslo un poco porque antes estábamos bajo el paraguas del cine americano del norte. Sobre todo las series que nos lanzaban y teníamos un poco de reparo. Entonces ahora creo que nos hemos empoderado un poco más aunque creo que nos ha hecho falta que nos lo digáis vosotros. Por ejemplo, hablando de “La casa de papel”. Que aquí el producto, que aquí somos de tirarnos tejas en el tejado y el producto no llegó a funcionar del todo y empezó a funcionar de verdad cuando, por ejemplo, a argentinos, brasileños, peruanos, turcos, empezó a gustarles la serie y hacerla de fama mundial . Entonces, yo que sé, no me gustaría tocar nada de lo que fue en el pasado y así fue. Nos arriesgamos a hacer cosas diferentes y unas funcionaron menos que otras.

Parte del elenco original de "Los hombres de Paco" en 2006-2007.

-Volvamos al presente. ¿Cómo fue convencer a buena parte del elenco a integrar este nuevo proyecto?

Bueno pues, al parecer nos tuvieron que convencer muy poquito (ríe) aunque te he de ser sincero, yo al principio no me lo creí. Porque si a mí me ofrecen la serie un año o dos años después de que terminará la primera parte de la serie pero ahora con la distancia ya no es una segunda parte, es otro riesgo. Porque no se va a ver a la misma persona. Para los personajes también han pasado esos diez años y entonces es un alarde para el actor poder ejecutar al mismo personaje a la década siguiente. Entonces, es un alarde, un juego, que pocos actores tienen la suerte de hacerlo.

-Hay mucha intriga sobre esa vuelta de Lola, un personaje muy querido dentro de la serie ¿Cómo fue esa conversación con Adriana Ozores para su regreso de la serie? ¿Tú hablaste con ella?

No, habló la productora para hablar de su personaje. De lo que iba a hacer en esta temporada. Adriana Ozores creo que es una de las actrices mejores de España, entonces yo trabajaría con ella todos los días, los 365 días del año.

¿Qué nos puedes adelantar de su personaje, será recurrente?

No podemos adelantar nada pero Adriana tendrá peso en la serie.

-Vi el primer capitulo y me pasó algo extraño… lo vi dos veces. Definitivamente los tiempos han cambiado, hay mucha espectacularidad en las escenas de acción, sentía que veía una película y cuando volví a verla, la disfruté mejor y sentí que el espíritu de los pacos estaba ahí, que le tenía que dar como un poco de tiempo a la historia y a los personajes.

Date cuenta que el primer capítulo es forzado a hacer eso. Es forzado a presentar a los personajes, las situaciones y no los meten en faena concretamente y mira que hay una acción ya concreta. Está el arma nuclear pero en los siguientes capítulos son más pacos así que en cierta forma yo estoy contigo en lo que dices pero es verdad que dándole un poco de chance, de cancha al primer capítulo, que tiene algo de presentación, la gente en esencia va a volver a ver a los pacos, te lo aseguro. Sobre todo el equipo que formamos Mariano, Povedilla y yo; y las nuevas incorporaciones. Yo creo que es bastante paco y lo vais a ver.

Hugo Silva y Michelle Jenner en una escena del primer episodio de Los hombres de Paco.

-Marc Cistaré (productor ejecutivo) ha dicho que esta nueva temporada marcará un antes y un después. ¿Qué podemos esperar entonces de esta renovada temporada?

El escalón técnico que se ha dado en la serie para mí es bastante importante. Pero a aparte de eso, lo importante es que décadas después, se pueda mantener esa esencia. Yo creo que eso es lo que va a ser reconocible y a la gente le va a gustar. Y si no es así que disculpen, que yo lo he intentado .

-Muchos éxitos con la serie, Paco, y con esta nueva etapa

¡Venga! Y para mí, especialmente para mí, el público americano, en el contagio del ida y vuelta, siendo andaluz como soy, por el respeto y todo eso me es muy importante el público americano. Lo que digan y las críticas que hagan sobre nuestro trabajo, sobre el trabajo de “Los Hombres de Paco” y no lo digo por echar flores sino porque lo creo realmente.

De izquierda a derecha Juan Grandinetti, Amaia Sagasti, Paco Tous, Amparo Larrañaga, Pepón Nieto, Carlos Santos y Neus Sanz.





FICHA TÉCNICA

Sinopsis: La historia de un grupo de policías bonachones y torpes que pese a sus defectos sabrán resolver los casos más complicados en medio de disparatadas situaciones.

Elenco: Paco Tous, Pepón Nieto, Carlos Santos, Neus Sanz, Amparo Larrañaga, Juan Grandinetti y Amaia Sagasti. Personajes recurrentes: Hugo Silva, Michelle Jenner, Adriana Ozores, Juan Diego, Fede Celada.

Género: Comedia dramática policial.

Año: 2021.

Plataforma: Atresplayer Premium.

Creada por: Daniel Écija (El internado: Las Cumbres) y Álex Pina (La casa de papel).

Temporadas: Primera etapa: 6 - (2005 - 2010) Nueva etapa: 1 - (2021).

Episodios: 16 divididos en dos partes de 8.

Clasificación: 18 años+.

