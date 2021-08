Conforme a los criterios de Saber más

Y así como en vivimos el esperado regreso de Lola (Adriana Ozores) y y Don Lorenzo (Juan Diego) en las últimas dos semanas; este domingo es el turno de Mario Casas, quien vuelve como el querido y odiado Aitor Carrasco a la nueva temporada de “Los hombres de Paco”.

Sobre la trama de este capítulo 12 llamado “El muro” no se sabe mucho pero por los adelantos revelados en el anterior episodio, pudimos ver a Casas pelear en una pelea clandestina para salvarle la vida a Povedilla, quien espera la muerte en una cárcel de Libia.

El estreno de este capítulo es el 15 de agosto en ATRESplayer Premium.

Mario Casas en una escena del capítulo 13 de "Los hombres de Paco". Foto: AtresPlayer

Sobre el regreso de los viejos conocidos

Cabe destacar que la segunda parte de la nueva temporada de “Los hombres de Paco” trae de vuelta a viejos personajes. Ya vimos a Don Lorenzo, Lola, este domingo es el turno de Aitor y próximamente veremos también a Curtis y nuevamente a Lucas y Sara en acción.

Adriana Ozores en el capítulo 10 de "Los hombres de Paco".

Don Lorenzo (Juan Diego) durante el rodaje de "Los hombres de Paco". Foto: Atresplayer Premium

Sinopsis de “El muro”

Las cosas no podrían ir peor para Paco y Mariano: no solo no hallan respuestas que expliquen la relación entre los rusos y las fotos de Lucas con otra familia, sino que esta investigación ha llevado a Povedilla a una muerte segura en una cárcel de Libia. De nuevo, el compañerismo que se respiraba en la antigua comisaría de San Antonio ejercerá de espíritu salvador de la situación: Aitor (Mario Casas), que ahora trabaja en la embajada de Libia, hará todo lo posible que Povedilla vuelva sano y salvo: incluso pegarse en un ring de peleas clandestinas.

El reparto de la nueva entrega de “Los hombres de Paco” está liderado por Paco Tous, Pepón Nieto, Carlos Santos, Neus Sanz, Amparo Larrañaga, Amaia Sagasti y Juan Grandinetti, además de la participación de Adriana Ozores, Hugo Silva, Michelle Jenner, Juan Diego y Mario Casas.

La serie se transmite todos los domingos en ATRESplayer Premium.

Mario Casas junto a Paco Tous, Michelle Jenner y Pepón Nieto durante el rodaje del capítulo 13 de "Los hombres de Paco". Foto: AtresPlayer

