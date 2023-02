ViX+ reveló el tráiler oficial de “Noche de chicas”, su nueva producción original protagonizada por Aislinn Derbez (“De viaje con los Derbez”, “La casa de las flores”) y las españolas María León (“Sin fin”, “Historias par no contar”, “La voz dormida”), Leticia Dolera (“¿Qué te juegas?”, “Vida perfecta”, “[REC]3: Génesis”), Silvia Alonso (“Instinto”, “Hacerse mayor y otros problemas”, “Tierra de lobos”) y Paula Usero (“Llenos de gracia”, “La boda de rosa”, “Amar es para siempre”).

¿De qué va la historia de “Noche de chicas”?

Cinco amigos en un viaje de autodescubrimiento tienen la oportunidad de hacer justicia. Lola planeó su venganza durante meses, pero las cosas empiezan a salir mal cuando sus amigos de la infancia regresan a casa inesperadamente y pronto se enteran de su plan. A Lola solo le quedan dos opciones: convencerlos de que miren hacia otro lado o unirse a su plan.

La serie está basada en una idea original de Javier Naya (”Las pelotaris 1926″, “El barco”) y Sergio Cánovas (“El umbral”), quien también es el showrunner y director de la serie.

El equipo de dirección también incluye a Roberto Girault (“Onyx”, “Los árboles mueren de pie”) y Antonio Díaz Huerta (“Estoy vivo”, “Gallo” ). Oscar Cifuentes (“Onyx”, “Café Amargo”) es el productor ejecutivo. Javier Naya también encabeza el equipo de guionistas que incluye a Carolina Daza (“Vis a vis”, “La Cara B”) y Sara Alquézar (“Días mejores”, “El último show”).

Sobre el personaje de Paula Usero

En una entrevista a LaCajadMúsica TV, Paula Usero reveló que su personaje en “Noche de chicas” es uno de los que más le ha costado. “Ella tiene una limitación y no puede comunicarse con el resto de la misma manera. Entonces ha sido muy divertido, he tenido una profesora que me ha ayudado... ha sido muy enriquecedor trabajar así”.

Afiche oficial de “Noche de chicas”. Foto: Vix+

¿Cómo suscribirse?

ViX+ está disponible con suscripción en Estados Unidos, México y la mayoría de los países hispanohablantes de Latinoamérica en vixplus.com y con la aplicación ViX en diversas plataformas de entretenimiento y dispositivos como teléfonos inteligentes, televisores conectados y servicios digitales con suscripción.