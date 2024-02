No tienes que ser un experto en deportes para estar entusiasmado por el Super Bowl 2024. Y es que la gran final de la NFL se ha convertido también en motivo de interés de los fanáticos de la música pop, pues es allí donde las grandes estrellas de la música celebran la cumbre de su carrera haciendo una selección de lo mejor de su repertorio para entretener a las millones de personas que sintonizan el partido más importante de la temporada del fútbol americano. Y este año el elegido es Usher.

Usher Terrence Raymond IV es uno de los cantantes de R&B más exitosos de los últimos 30 años. Él nació en Dallas, Texas, y empezó su carrera en 1994 con un álbum debut que fue muy auspicioso y del que se destacaron temas como “Can U Get wit It” y “Think of You”. Fue en la década del 2000, sin embargo, que experimentó su mayor apogeo. Primero en 2001 con “U Turn” y luego en 2004 con “Yeah”, su mayor hit.

Usher ya tiene cierta experiencia en el Super Bowl. En el 2011, fue el invitado especial de The Black Eyed Peas. Durante la rueda de prensa previa a su presentación de el Super Bowl, el artista lo recordó así: “Hay un momento que recuerdo mucho, al salir mi mano se atoró en el cable que me sostenía en la altura y casi pierdo mi marca para entrar. Otro momento que recuerdo fue cómo me sentí al terminar, con la energía de toda la gente que estaba allí”.

Este domingo 11 de febrero será el momento de Usher de salir en solitario y muchas preguntas hay en torno a su presentación. A continuación respondemos algunas de las principales dudas.

¿Qué canciones tocará Usher en el Super Bowl?

El Super Bowl es el momento de los hits y los artistas lo saben. En “E Entertainment”, Usher reconoció que su presentación tendrá mucho de eso, aunque no descarta incluir temas nuevos. “Definitivamente, tiene que tener hits. Siempre digo que las canciones nuevas son un riesgo, pero luego ves a Beyoncé que tocó algo relativamente nuevo (”Formation”) con Coldplay en el Super Bowl del 2016 y eso me parece muy interesante. También The Weeknd hizo un trabajo muy cool. Perodebes tener un momento para cantar que la gente cante”.

Entre los hits más populares de la carrera de Usher se encuentran, según Billboard, 9 temas que llegaron al número 1 de su prestigioso ránking:

Yeah!

U Got It Bad

Burn

OMG

My Boo

Confessions Part II

Love In This Club

Nice and Slow

U Remind Me

Entre los temas más recientes del artista se destacan los singles de “Coming Home”, el disco que lanzó este 9 de febrero, pero que viene adelantando desde agosto del 2023:

“Good Good”

“Ruin”

¿Cuánto dura el Medio Tiempo del Super Bowl?

El Medio Tiempo del Super Bowl tiene una duración de entre 12 y 15 minutos. Los artistas presentan un aproximado de 8 a 12 temas.

¿Tendrá Usher artistas invitados?

Usher ha confirmado que sí contará con artistas invitados para su presentación en el Medio Tiempo del Super Bowl. “Habrán invitados. Y he considerado incluir canciones nuevas. Pero, ya sabes, son 12 minutos. Es difícil determinar qué momentos son más importantes que otros, especialmente con el material nuevo. Pero hay varios factores a considerar: baile, ropa, luces, cuánto durará cada canción, si la gente cantara... es mucho. Estoy tratando lo máximo no sobre pensar”, declaró en Billboard.

Estos son algunos de los artistas con los que Usher tiene sus colaboraciones más famosas:

Lil John

Ludacris

Beyoncé

Justin Bieber

Alicia Keys

Y también tiene temas recientes con:

J Balvin

Jungkook

Burna Boy

Summer Walker

21 Savage

LAtto

The Dream

Jimmy Napes

H.E.R

¿A qué hora será el Medio Tiempo del Super Bowl 2024 con Usher?

El Medio Tiempo del Super Bowl con Usher se llevará a cabo el domingo11 de febrero aproximadamente a las 18:30 horas (Perú, Colombia, Ecuador).

¿Dónde ver el Medio Tiempo del Super Bowl en streaming?

El evento deportivo y su Medio Tiempo se podrá seguir a través de Star+ en América Latina.

Star Plus tiene un costo de suscripción de 44,90 soles mensuales y de 49,90 soles mensuales en combo con Disney+.