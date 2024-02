Anualmente, y desde hace casi 60 años, el fútbol americano en Estados Unidos tiene su momento cumbre durante la gran final que representa una de las expresiones deportivas más importantes del mundo. La National Football League (NFL) 2024 se definirá una vez más como parte del emblemático Super Bowl, siendo en esta oportunidad los protagonistas de tan magno evento, el Kansas City Chiefs que lidera ofensivamente Patrick Mahomes e irá por el bicampeonato, y los San Francisco 49ers cuyo último trofeo ‘Vince Lombardi’ levantado fue cuando derrotaron a Los Angeles Chargers en 1995. A propósito de tan trascendental duelo, conoce cuáles son los pronósticos de la edición LVIII, y quién ganará el partido según el análisis de 4 expertos.

CHIEFS VS 49ERS: ¿QUIÉN GANARÁ EL SUPER BOWL 2024 SEGÚN EL ANÁLISIS DE 4 EXPERTOS EN NFL?

El historial entre ambos expone paridad hacia 2024, pero tanto para Chiefs como 49ers, significaría romper las estadísticas ya sea para igualar en enfrentamientos victoriosos o sacar ventaja con 2 juegos más ganados, cuando midan fuerzas en la gran final de la NFL, el mítico Super Bowl que no solo ofrece un apasionante partido de fútbol americano, sino también diversas atracciones que destacan por el famoso Halftime Show.

Tras lograr agónicos y contundentes triunfos a la vez ante Ravens y Lions, respectivamente, Kansas City y San Francisco se preparan para disputar el último duelo de la temporada, manteniendo divididas las opiniones entorno al equipo que lograra levantar el ‘Vince Lombardi’.

Previo a tan crucial compromiso de Super Bowl LVIII, el medio digital Sopitas reunió a 4 expertos con el objetivo de darle a conocer a los amantes del fútbol americano, sus impresiones y vaticinios acerca del choque que protagonizarán Chiefs y 49ers.

A continuación, te compartimos los comentarios vertidos por Dany Limón de Fox Sports México, al igual que Angel Correa, conductor y narrador, Francisco Alanis, y la embajadora de NFL México, Mariana Morales, quienes dieron su veredicto en cuanto al resultado definitivo entre los mejores equipos de la Conferencia Americana y Nacional:

- DANY LIMÓN

Pronóstico de Supertazón 58: “Creo que el Super Bowl se lo van a acabar llevando los Kansas City Chiefs. Mi predicción inicial eran los 49ers, pero esta experiencia de Patrick Mahomes y Andy Reid, y estas ganas de ser estos underdogs, se lo acabarán llevando los Chiefs”

- ALEX CORREA

Pronóstico de Supertazón 58: “Mi favorito para esta edición número 58 del Supertazón corresponde a los 49ers. Creo que ya llegó el momento para que el coach Kyle Shanahan demuestre de qué está hecho, y viene la revancha porque se enfrentaron en el Super Bowl 54. Es el turno ahora de los 49ers”

- FRANCISCO ALANIS

Pronóstico de Supertazón 58: “Mi equipo favorito para ganar el Super Bowl son los 49ers de San Francisco, y la razón es muy simple: Soy fan de los Raiders de Las Vegas y no odiaría nada más que ver a los Jefes de Kansas City ganar el Super Bowl en nuestro estadio”

- MARIANA MORALES

Pronóstico de Supertazón 58: “Los de Kansas City han llegado a 4 Super Bowls en 5 años. Es por eso que para mí, los Kansas City Chiefs van a coronarse campeones del Super Bowl 58, y sí, el equipo de Patrick Mahomes será bicampeón”

Con respecto a este último comentario, cabe recordar que los Chiefs podrían adjudicarse su segundo ‘Vince Lombardi’ de la NFL en 2024 de manera consecutiva, tras vencer por 38-35 a los Philadelphia Eagles un año atrás, mientras que los 49ers buscarán la sexta corona de su historia, siendo la última en 1995, y con sed de revancha por la derrota sufrida ante Mahomes y compañía hace 4 años.

SUPER BOWL LVIII: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA ARRANCA LA GRAN FINAL DE LA NFL 2024 ENTRE KANSAS CITY CHIEFS Y SAN FRANCISCO 49ERS

El domingo 28 de enero de 2024, San Francisco 49ers le remontó la serie a los Lions de Detroit en el Levi’s Stadium para conseguir la Conferencia Nacional y clasificar a la final de la NFL, y asimismo, Kansas City Chiefs hizo lo propio derrotando a Ravens con una gran defensiva y las buenas actuaciones de Mahomes y Travis Kelce, la pareja de Taylor Swift.

Una vez todo consumado, el Super Bowl LVIII los espera para vivir una gran jornada de fútbol americano, la misma que se juega desde 1967, y en esta ocasión miles de fanáticos de ambas escuadras tendrán que trasladarse al Allegiant Stadium ubicado en Las Vegas, y cuya capacidad asciende a los casi 70 mil espectadores.

De acuerdo a información oficial compartida por la NFL, el Chiefs vs 49ers se llevará a cabo este domingo 11 de febrero a partir de las 6.30 pm (Hora de Perú), siendo los siguientes los canales autorizados para transmitirlo en vivo y en directo:

TELEVISIÓN

- CBS

- Nickelodeon

- ESPN / Star Plus

STREAMING

- Paramount+ en todas las plataformas

- App CBS Sports

En relación, al reconocido y muy esperado Show de Medio Tiempo, también conocido como Halftime Show, la NFL confirmó a través de Apple Music que Usher será el encargado de interpretar sus hits musicales tal y como lo llevó a cabo Rihanna en 2023.

USHER, EL HIMNO NACIONAL Y TODA LA PROGRAMACIÓN DE ENTRETENIMIENTO PREVIA AL SUPER BOWL 58

Ya el 24 de setiembre último, Apple Music, la NFL y Roc Nation, lo habían anunciado, pero dada la cercanía del Super Bowl LVIII, la imagen de Usher como artista principal del Halftime Show viene resaltando aún más a pocos días de una presentación que resultará histórica durante el entretiempo del Chiefs vs 49ers.

Asimismo, cabe resaltar que otros artistas, también, formarán parte de la previa a la gran final 2024 de la NFL, como por ejemplo Reba McEntire entonando el himno nacional, Post Malone interpretando “America the Beautiful”, y “Lift Every Voice and Sing” a cargo de Andra Day.