La tragedia del submarino Titán ha conmovido al mundo y James Cameron, el director detrás de la cinta “Titanic” y un experto sobre navegación submarina, ha dicho estar sorprendido por las similitudes entre el naufragio de 1912 que inspiró su famosa película y el caso de la embarcación operada por OceanGate Expeditions.

En declaraciones a ABC News, el ganador del Oscar dijo que muchas personas involucradas en este tipo de incursiones submarinas manifestaron su preocupación por los viajes que ofrecía esta empresa.

“Muchas personas en la comunidad (de ingeniería de inmersiones profundas) estaban muy preocupadas por este submarino, y muchas de las personas más importantes de este campo incluso escribieron cartas a la compañía diciendo que lo que estaban haciendo era demasiado experimental para llevarlo a cabo con pasajeros y que necesitaban ser certificados y demás”, declaró el director que ha realizado 33 inmersiones a los restos del naufragio del Titanic.

Tragedias similares

El domingo 18 de junio del 2023 se informó que un pequeño submarino con cinco personas a bordo utilizado para observar los restos del transatlántico británico Titanic en el Atlántico Norte desapareció, lo que desencadenó una operación multinacional de búsqueda y rescate.

Este 22 de junio, tras varios días de búsqueda, la Guardia Costera de EE.UU confirmó que los “escombros” encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic correspondían a la parte externa del sumergible Titán y que sus cinco tripulantes (Hamish Harding, Stockton Rush, Paul-Henri Nargeolet, Suleman Dawood y su padre Shahzada Dawoo) fallecieron en consecuencia.

En la entrevista de James Cameron, que puedes ver en video aquí, el director también dijo que le llamaba la atención la similitud entre ambas tragedias.

“Estoy impresionado por la similitud del desastre con lo que pasó con el Titanic, donde el capitán fue advertido repetidamente sobre el hielo delante de su barco y, sin embargo, navegó a toda velocidad hacia un campo de hielo en una noche sin luna. Y muchas personas murieron como resultado”, declaró Cameron. “Y por una tragedia muy similar, donde las advertencias se dieron en el sitio exacto, con todo el buceo que está ocurriendo en todo el mundo. Creo que es simplemente asombroso. Es realmente bastante surrealista”, añadió el cineasta.

¿Qué pasó con el submarino Titán?

La embarcación Titán comenzó su descenso el domingo 18 por la mañana y perdió contacto con la superficie menos de dos horas después, dijo la Guardia Costera de Estados Unidos en Twitter.

En su sitio web, OceanGate Expedition dijo que tenía una expedición de buceo al sitio del Titanic. La compañía utiliza un sumergible llamado Titán para sus inmersiones a una profundidad máxima de 4.000 metros (13.100 pies). Esta embarcación tenía una autonomía de 96 horas para una tripulación de cinco personas.

James Cameron destacó que las inmersiones como las que él ha realizado se realizan con mucho cuidado. Incluso dijo que, según sus cálculos, él pasó “más tiempo en el [Titanic] que el capitán” de esa embarcación.

“Como diseñador de sumergibles, diseñé y construí para ir al lugar más profundo del océano, tres veces más profundo que el Titanic. Así que entiendo los problemas de ingeniería asociados con la construcción de este tipo de vehículos y todos los protocolos de seguridad por los que hay que pasar. Y creo que es absolutamente fundamental captar realmente el mensaje final de nuestro esfuerzo: que el buceo de inmersión profunda es un arte maduro. Desde principios de los años 60, donde hubo algunos accidentes, nadie murió en la inmersión profunda hasta ahora. Eso es más tiempo que entre Kitty Hawk y el vuelo del primer 747″, declaró James Cameron al citado medio.

¿Qué pasó con el Titanic?

El Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton el 10 de abril de 1912 para un viaje inaugural rumbo a Nueva York, pero naufragó tras chocar contra un iceberg cinco días después.

De los 2.224 pasajeros y tripulantes que viajaban a bordo, fallecieron casi 1.500. Los restos del transatlántico fueron descubiertos en 1985 a 650 kilómetros de la costa canadiense, a una profundidad de 4.000 metros en aguas internacionales del océano Atlántico. Desde entonces, visitan el área buscadores de tesoros y turistas.

La curiosidad por Titanic siempre ha estado presentes, pero se incrementó en la década del 90 con el estreno de la película de James Cameron, que es hasta la fecha una de las más taquilleras de la historia.

“Hice ‘Titanic’ porque quería bucear hasta el naufragio, no porque quisiera hacer una película”, dijo Cameron a la revista “Playboy” en el año 2009. “El Titanic era el Monte Everest de los naufragios, y como buzo quería hacerlo bien. Cuando me enteré de que otros muchachos se habían sumergido en el Titanic para hacer una película Imax, dije: ‘Haré una película de Hollywood para pagar una expedición y hacer lo mismo’. Me encantó esa primera prueba y quería más”, declaró aquella vez.