Agenda recargada: calendario de conciertos para el 2018

Marzo del 2018 promete ser un mes de emociones encontradas para los fans de la música en el Perú. Por un lado, que haya cinco megaconciertos –seis, si contamos uno a mediados de abril– no deja de ser buena noticia, si el memorioso lector recuerda que este suelo alguna vez fue un Sahara inhóspito para los shows internacionales. Siendo justos, a Lima no venía nadie. Las estrellas de rock, de aquí solo conocían el Jorge Chávez. Y nosotros conocíamos sus shows gracias a la rompedora tecnología del DVD pirata. Todo eso cambió con la llegada de Roger Waters, ‘el genio creativo de Pink Floyd’, en el 2007, quien, junto con Soda Stereo, inauguró la era de los megaconciertos en nuestra ciudad. El problema (siempre hay un problema) es la plata que no siempre alcanza, más aún con tanta oferta por decidir.

Para ese mes se ha anunciado a leyendas que salen de un forzado retiro, como el británico Phil Collins, que llegará en combo con The Pretenders; estrellas de pop como Katy Perry; veteranos del techno como Depeche Mode, Liam Gallagher (ex Oasis) y los estadounidenses The Killers, en su tercera visita al país. La agenda está tan apretada que los dos últimos shows se realizarán el mismo día. Para mediados de abril se anuncia a la banda de Oxford Radiohead, en su primera visita a estos pagos.



Toca sacar la calculadora. Una suma rápida y húmeda de cuánto costaría ver a todos los artistas mencionados revela que al menos se debería reservar unos 3.700 soles, si se quiere verlos a todos en primera zona, lo más cerca del escenario; y unos 1.400 si se opta por una zona intermedia, la justa para disfrutar del show sin tener que verlo solo a través de las pantallas gigantes. Otras alternativas como la tribuna Apdayc también son válidas, según su presupuesto.

Más conciertos que darán que hablar: el sorpresivo regreso de Roger Waters, aguardado para el 17 de noviembre, en un escenario aún no definido. El ex bajista de Pink Floyd presentará el espectáculo Us & Them, una suerte de grandes éxitos de todas sus épocas, que será presentado con su habitual parafernalia escénica diseñada para impresionar los sentidos. También está en el almanaque el retorno del festival Vivo x el Rock, que crecerá en ambición y por primera vez durará dos días (19 de mayo y 26 de mayo).

LOS CONCIERTOS DEL 2017: UN BALANCE

Dos promotores consultados para estas líneas cuentan que el año que acaba tuvo vaivenes, meses de vacas gordas y un segundo semestre para el olvido. Jorge ‘Coqui’ Fernández se emociona al recordar la acogida de sus shows de Linkin Park y Ed Sheeran, pero califica la segunda mitad del 2017 como un “desastre”. “Le echo la culpa a dos cosas: el ruido político que nos ha perjudicado a todos este año y también al fútbol”. En su caso, su empresa Move Concerts debió mover el show de Green Day del Estadio Nacional cuando se cruzó con un partido de la selección. El cambio de local y la bulla que generó resintió una taquilla que esperaba más generosa. “Alquilé un estadio que estaba libre y sin ninguna coacción; los otros interesados en alquilar ese espacio tuvieron siete meses para hacerlo”.



En el caso de César Ramos, de Inmortal Producciones, su show Vivo x el Rock rindió menos de lo esperado este año debido a que la venta de entradas coincidió con las noticias de las lluvias en el país. Igual se las ingenió para ser el cuarto concierto con más asistencia del año. La segunda mitad del 2017, con las peleas de los políticos, la vacancia y ahora el indulto contribuyen a crear un panorama que no es bueno para el negocio, dicen. “La gente se aguanta de comprar cuando pasan estas cosas. Eso nos pasó con Pet Shop Boys. Esperábamos una acogida mayor, pero entre la política y que la gente andaba pensando solo en fútbol, no rindió lo esperado. Apenas recuperamos”.

En el 2017 solo un concierto sobrepasó la barrera de los 40 mil asistentes [ver recuadro]. El año anterior, el 2016, hubo cinco conciertos que pasaron esa valla (Rolling Stones, Coldplay, Maná, Vivo x el Rock y Guns N’ Roses), según información de Apdayc. Habrá que ver cómo responde el mercado a la generosa oferta del 2018. Lo aconsejable quizá sea comprar en precios de preventas. O ir engordando desde ya el chanchito.