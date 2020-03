La tarde del viernes 6 de marzo, pocas horas después de que el presidente Vizcarra anunciara la confirmación del primer caso de coronavirus en el Perú, la Coordinadora de Empresarios de Gamarra tuvo también una reunión de emergencia en un octavo piso de la calle que lleva el mismo nombre que el emporio comercial. “Como empresarios representantes de Gamarra, sabíamos que teníamos que responder ante las demandas de la gente y ayudar a combatir esta enfermedad. Ya que habíamos escuchado sobre el desabastecimiento de las mascarillas regulares, nuestro objetivo fue poner a disposición de la gente un buen producto, con un material realmente antifluidos y a un precio adecuado”, cuenta Susana Saldaña, presidenta del gremio de comerciantes de Gamarra. Así fue que esa misma tarde, junto a sus diseñadores y costureros, comenzaron a hacer los primero prototipos de lo que finalmente es la primera mascarilla especial anticoronavirus hecha en Gamarra, la cual debe salir a la venta mañana jueves, es reutilizable y tiene un costo aproximado de tres soles.

Diseños y prototipos

Quizá usted no lo sabía, pero el 80 o 90 por ciento de los chalecos, mandiles y otras indumentarias que se utilizan en los hospitales de nuestro país son fabricados en Gamarra, así es que para los empresarios el tema no era tan novedoso. El reto, sin embargo, era hacer un producto que cumpla con todos los estándares de funcionalidad, calidad y diseño necesarios en un tema tan delicado como este. De ahí que recién el lunes último, después de trabajar todo el fin de semana, se llegara a ese tercer prototipo ideal que será el que finalmente se pondrá a la venta de la población: por la parte interna, la mascarilla está fabricada en cien por ciento algodón, para que no abrigue en exceso el rostro, mientras que por la parte externa está recubierta con tela antifluidos, la cual no permite el paso de líquido alguno ni de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera.

La mascarilla está fabricada en cien por ciento algodón, para que no abrigue en exceso el rostro, mientras que por la parte externa está recubierta con tela antifluidos.

Somos estuvo la tarde del lunes en el laboratorio de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra y pudimos poner a prueba la eficacia de la mascarilla. Al menos a simple vista, la tela era impenetrable para cualquier tipo de líquido (Susana nos muestra el documento que le ha sido entregado por el proveedor de la tela con el que se fabricarán las primeras cinco mil máscaras que saldrán al mercado; este especifica que este tejido de uso hospitalario tiene resistencia al encogimiento, resistencia al deslizamiento y resistencia al rasgado, además de ser repelente al agua y al oleo).

9 DE MARZO DE 2020 REVISTA SOMOS: RECORRIDO POR EL EMPORIO COMERCIAL DE GAMARRA PARA VER PRODUCCION Y USO DE MASCARILLAS CONTRA EL CORONAVIRUS FOTO: ROLLY REYNA / EL COMERCIO PERU

“Hemos querido que Gamarra ofrezca algo mejor, algo mucho mas especializado. Hemos querido responder a nuestra gente con algo que sí le sirva. Estas mascarillas están hechas de una tela especial, que no es la tela de las mascarillas regulares. Cuando uno se las coloca, esa tela, que es tratada, no permite el paso de ningún tipo de fluido y tiene un forro cien por ciento algodón para que no genere ningún tipo de irritación. Además, esta mascarilla es reutilizable. Se lava independientemente de la ropa con el jabón más sencillo que tengamos en la casa y listo.”, explica Saldaña.

Esta mascarilla es reutilizable. Se lava independientemente de la ropa con el jabón más sencillo que tengamos en la casa.

La presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra hizo un llamado a que no se especule con los precios ni los materiales necesarios para cubrir este tipo de demandas. Es más, pidió al público en general que no se deje estafar y que si van a adquirir estas mascarillas, no paguen mas de tres o cuatro soles por ella. “Eso no ayuda a nadie, no ayuda a la economía de todas las personas y no ayuda a la economía del país”, afirma.

9 DE MARZO DE 2020 REVISTA SOMOS: RECORRIDO POR EL EMPORIO COMERCIAL DE GAMARRA PARA VER PRODUCCION Y USO DE MASCARILLAS CONTRA EL CORONAVIRUS FOTO: ROLLY REYNA / EL COMERCIO PERU

La presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra hizo un llamado a que no se especule con los precios ni los materiales necesarios para cubrir este tipo de demandas.

De Cobre en Chile

La iniciativa peruana ha tenido un precedente en Chile, donde una empresa familiar llamada CoureTex ha creado mascarillas cuyo tejido incluiría cobre puro, material que impediría la transmisión de bacterias, hongo y virus. El precio de estas mascarillas es de 4,800 pesos chilenos, unos US$ 5.82 por cada unidad. Sin embargo, algunas webs los venden a más de 25,00 pesos, es decir, unos US$30,29.

Hay que recordar que en los últimos días las farmacias se encontraban desabastecidas de mascarillas (importadas) debido a la alta demanda ante el avance del coronavirus. El primer lote de mascarillas de Gamarra será de cinco mil unidades, con opción de que se produzca uno nuevo si la población lo demanda.

No requieren registro sanitario

Al no ser consideradas un dispositivo médico, las mascarillas no son reguladas por las autoridades médicas de nuestro país y su producción no tiene ningún tipo de restricción, indicó la directora ejecutiva de la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, Q. F Lida Esther Hildebrandt Pinedo.

---------------------

“Estas mascarillas no solo son usadas por el personal de salud, también las usan las personas que trabajan con alimentos o las que hacen limpieza. Si fueran un dispositivo médico, sería muy dificultoso para que la industria nacional cumpla con una serie de requisitos especiales”, explicó.

---------------------

No obstante, la directora afirmó que es recomendable que estas mascarillas sean usadas por personas que realmente las necesiten porque están en un riesgo inminente.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: mitos y verdades