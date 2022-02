Conforme a los criterios de Saber más

El órgano más grande del cuerpo (2 metros cuadrados de piel) requiere de un riguroso cuidado: se han registrado 1282 casos nuevos de cáncer a la piel y 364 fallecidos a nivel nacional, según el último estudio de Globocan (Global Cancer Observatory). Del 60% al 80% son en cara y cuello. Su detección temprana puede salvar vidas. No en vano especialistas resaltan la importancia estar alerta ante la aparición (o cambio) de un lunar. Eso sumado a los exámenes preventivos anuales.

“Las zonas de mayor exposición al sol son el rostro, la cabeza, cuello y orejas”, enfatiza el doctor Carlos Salazar, oncólogo especialista en cabeza, cuello y piel de la Liga contra el Cáncer. Algo a tener en cuenta, especialmente luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) pronosticara para este verano que las temperaturas en la costa oscilarán entre 25°C a 31°C; en la sierra, entre 18°C a 25°C y en la selva, entre 30°C a 35°C. “Un buen cuidado de la piel debe empezar con elegir un estilo de vida saludable pueden ayudarte a retrasar el envejecimiento natural y prevenir diversos problemas de la piel y otras enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, etc”, agrega.

Infografía: Liga contra el Cáncer

Hay recomendaciones que no cambian: utilice protector solar con FPS -como mínimo- 30 y vuelva a aplicarlo cada dos horas, con más frecuencia si está nadando o transpirando. Ayuda evitar el sol entre las 10 a.m. y las 3 p.m., cuando los rayos solares son más intensos. Recomendable usar prendas con mangas largas y sombreros de ala ancha. No olvide hidratarse y comer frutas.

Como parte de la campaña de prevención contra los peligros de los rayos UV, la Liga contra el Cáncer realizará despistajes de piel de manera gratuita este mes en El Pentagonito, en San Borja, el viernes 11 y sábado 12; en la playa Los Yuyos, el jueves 18 y viernes 19; en el Parque Zonal Sinchi Roca, en Comas, el viernes 15 y sábado 26. Para citas y consultas en https://ligacancer.org.pe/ o llamando al (01)204-0404, vía WhatsApp al 988 562 238.

