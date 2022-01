Conforme a los criterios de Saber más

Para muchos gatos hay un olor que les resulta irresistible: el del catnip o hierba gatuna. Esta pertenece a la familia de la menta y contiene una molécula llamada nepetalactone que produce un aroma que los atrae y que es imperceptible para los humanos en la mayoría de las veces.

La nepetalactona estimula los receptores de las feromonas del sistema nervioso central de los gatos. En algunos casos, sus efectos los relajan, hacen volteretas, ronronean, juegan e incluso pasan por momentos de éxtasis extremos (saltos efusivos, caza de animales ficticios, entre otras reacciones). También pueden quedarse dormidos si la comen.

Los efectos de esta planta suelen ser efectivos a partir de los 6 meses de edad del gato o cuando llegan a la adultez sexual. El catnip no es adictivo ni causa problemas de salud y sus efectos duran unos minutos.

Sin embargo, no a todos los gatos les atrae. Las excepciones se deben a que existe un gen que condiciona la estimulación del sistema nervioso central al olor. Si el gato no lo tuviera, el catnip no le producirá efecto. Lo mismo ocurre con los felinos cachorros.

La hierba gatuna se utiliza para impregnar los juguetes de estas mascotas y, así, hacerlos más atractivos para ellas. Si deseas también la puedes aplicar a algún objeto: el aroma viene en presentaciones en polvo o spray y se venden en las tiendas para mascotas. Échalo en su cama nueva para que se acostumbre, en el rascador, en sus juguetes o en sus sitios favoritos.

También se recomienda que uses el catnip cuando tengas que movilizar a tu mascota o si te mudas de casa. Colócalo en su transportar o en su nuevo hogar para que no se estrese. Se sentirá más a gusto.

