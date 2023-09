Sin temor al qué dirán, Correa recuerda que en sus primeros años como diseñadora muchos la invitaron a reflexionar antes de usar textiles andinos para sus piezas, pues “no eran bien vistos y la gente no iba a querer comprar algo así, por lo que le iría pésimo”. Fue un reto, pero no se amilanó. Correa persiguió aquella llama que se encendió durante un viaje que tuvo a los 20 años, a Huancayo, donde empezó a mirar con otros ojos la riqueza peruana.

“En ese momento decidí dejar de dedicarme a mi carrera [diseño de interiores] para meterme de lleno a la moda. Y no me arrepiento. Si cada objeto, cada pieza, cada hilado, cuenta una historia preciosa sobre nuestro país, ¿por qué no somos más los que apostamos porque el mundo conozca sobre ellos?”, reflexiona.

En 2022, Correa fue elegida por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas del Perú. (Fotos: Archivo personal) / " "

AMOR POR LA MODA

Aunque muchos en el rubro se adjudican la popularidad de la pollera en pasarelas internacionales, Correa fue la pionera en rescatar esta pieza y ensalzarla a nivel global. “Desde mi primer desfile fueron mi inspiración. Les sumé toques contemporáneos, sin dejar de lado los bordados maravillosos que trabajamos a mano con maestros artesanos. Recuerdo que en 2015, las presenté en el Mercedes Benz Fashion Week de Madrid y quedaron maravillados. Dejamos al Perú en alto”, precisa.

Trabajando con comunidades de Cajamarca, Cusco, Puno y de la selva peruana, Correa ha conseguido maravillar a exigentes públicos en materia de moda como Francia, España y Japón. Sin embargo, no hay nada que la enorgullezca más que ver el progreso de la moda en su propio país, donde vestir tradicionalmente ya no es un estigma y los bordados andinos son motivo de orgullo.

“Hay jóvenes que están haciendo cosas sorprendentes. Lo están haciendo muy bien. Se me ocurren nombres de marcas como D.N.I, Xiomara CJuno, Pampa... auguro un futuro maravilloso y con el nivel para competir en cualquier parte del mundo”, indica.

Además de la pollera andina, la 'lliclla' es otra de las prendas milenarias que causan gran admiración y han sido reversionadas por Correa, principalmente en accesorios. (Foto: Archivo personal)

EFECTO DOMINÓ

Más allá de su legado con piezas inolvidables, Meche Correa destaca también como la modista que reunió a los diseñadores más talentosos de este país en una alianza sin precedentes. “Yo veía en silencio como cada uno iba por su lado. Nos encontrábamos algunas veces, sí, pero nos saludábamos y ya. En el ambiente de la moda a veces los egos te confunden”, comenta. “Admiraba, por ejemplo, como la moda en Colombia, México y Brasil avanzaba en conjunto, unida y pujante. Quería algo así con mi país”, agrega.

Fue así que en 2017 Correa congregó a los talentos más destacados y creó la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú. José Clemente, Sumy Kujón y Paola Gamero son algunos de ellos. “Ahora nos apoyamos en nuestra diversidad. Vemos que no somos competencia y que juntos, como colegas, podemos impulsar la industria internacionalmente. Tenemos un chat donde si alguno necesita apoyo con algo, se lo damos. Aprendemos juntos, nos reunimos e ideamos nuevos proyectos”, concluye la modista.

El paso rápido de la moda y las tendencias no son algo que preocupe a Meche Correa. Con su talento (y la fortuna de haber nacido en suelo peruano) está segura que su arte continuará vigente por muchos años, no solo en su marca homónima, sino también en sus constantes esfuerzos por unificar y potenciar la moda local. //