La capilla gótica del Centro Cultural Helénico lucía repleta. Es un sitio histórico, de los más bonitos de Ciudad de México. Hace mucho que allí no se celebran misas. En cambio, se presentan obras de teatro, espectáculos coloridos y eventos como el que presenció Somos hace unos días. Con smartphones en mano, preparados para hacer todo tipo de fotos y videos, decenas de periodistas de todo el mundo escuchaban atentamente las palabras de los representantes de Porsche, quienes presentaron el Taycan. Ese es el nombre del nuevo vehículo deportivo eléctrico con el que la marca alemana espera revolucionar el mundo de la electromovilidad. Las fundas que lo tapaban se retiraron y ahí lo vimos: más que un auto, parecía un Transformer.

Dentro de los anuncios que hizo Porsche esa elegante noche, hubo uno que tiene que ver con el Perú. Sí, el Taycan se venderá en nuestro país. Y eso ya es algo único, porque nunca antes un auto con esas características (deportivo y 100% eléctrico) se ofreció en este pedazo de Sudamérica.

Así luce parte del interior del Porsche Taycan. Un lujo.

NUESTRA REALIDAD

El mercado peruano de autos eléctricos está en pleno crecimiento. En el 2016 se importó solo una decena, mientras que en el 2018 la cantidad ascendió a 400, según datos de la revista especializada Automás. Hay que aclarar que no todos estos autos que circulan en Perú son eléctricos al 100%. La gran mayoría son coches híbridos. ¿Qué quiere decir eso? Que combinan dos sistemas: el tradicional (gasolina) y el eléctrico. “La mayoría de estos modelos se carga automáticamente conforme el auto va avanzando. No necesitan ser enchufados en una fuente de poder. Pero una vez que la batería está operativa, se ahorra combustible y se cuida el medio ambiente”, explica Edwin Derteano, ex presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Los eléctricos, en cambio, funcionan como si fueran un celular común y corriente. Estos se pueden cargar de dos maneras: 1) En la casa. Puede tomar seis o siete horas llenar todas las barritas de la pila. 2) En estaciones de servicio con cargadores eléctricos. Ahí los vehículos pueden quedar listos en cuestión de minutos.

“Todos vienen con dos tipos de enchufes. Uno como el que vemos en todos los artefactos que usamos a diario, y otro más industrial, con un cable más grueso, que soporta mucha más corriente”, explica Derteano, experto en temas de transporte.

Pocos lo saben, pero ya existen los electrogrifos en nuestro país. En Lima, por lo pronto, hay tres puntos: en República de Panamá, la Rambla de San Borja y San Isidro (entre Javier Prado y Los Castaños). En Arequipa también existe uno y el Jockey Plaza está próximo a habilitar el suyo.

En San Isidro, entre Javier Prado y Los Castaños, hay una estación eléctrica. Aproximadamente llegan cinco autos por semana.

Prácticamente no suenan, tampoco emiten gases tóxicos y su mantenimiento es mínimo. ¿Podemos soñar con un país en cuyas vías circulen más vehículos eléctricos que de combustible?

“Países como Colombia y Chile tienen un gran avance en este tema, y nuestra labor es incentivar que el sector privado, los Gobiernos locales y demás instancias involucradas puedan impulsar la electromovilidad en el transporte público inicialmente. Incluso puede ser importante también para el transporte de carga o el servicio de mototaxis”, comenta el especialista en electromovilidad Omar Afa.

Otro factor importante es el precio. Actualmente, su costo se encuentra muy por encima de los autos convencionales. Elliot Tarazona, ex gerente técnico de la AAP, considera que entre 2024 y 2025 el panorama será totalmente diferente. “A partir de allí empezará la revolución del auto eléctrico en el mundo”, declaró a Gestión.pe.

Los avances de la ciencia con respecto a estas tecnologías crecen a pasos agigantados. La Fórmula E, campeonato mundial de carreras de monoplazas eléctricos, es prueba de ello. Cada vez los fabrican más rápidos, más potentes y, aunque todavía el público no termina de acostumbrarse por completo, cada vez son más los aficionados que asisten a estas carreras. “Es un medio para demostrar el potencial de la movilidad sostenible, con el fin de crear un mundo mejor y más limpio”, explica la página oficial del torneo.

CON F DE FUTURO. La Fórmula E es un campeonato muy parecido a la Fórmula 1, pero con vehículos eléctricos.

Al final eso es lo más importante: salir a la calle, toparse con máquinas que no afecten el medio ambiente y respirar tranquilos. //

Porsche Taycan

