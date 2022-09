Gregorio ‘Goyo’ Degano fue un guitarrista negado, según los oídos de las personas que acompañaron su infancia y adolescencia, hasta que su maestro de guitarra –puntualmente, su vecino– descubrió que era zurdo y que sus manos, las cuerdas y la guitarra, no estaban en el lugar correcto. Aunque, a fin de cuentas, su instrumento más importante, aun hoy, es la voz. “Es muy incómodo ser zurdo, en ningún lado hay una guitarra. Aprendí mal que mal a hacer algunos acordes con la guitarra de diestro puesta como zurdo: es todo al revés y te entrena el cerebro”, reniega un poco Degano.

A los 11 años, el futuro vocalista de Bandalos Chinos se enfrentó a su primer público. Fue en la iglesia que estaba cerca de casa de sus padres. En plena Pascua, cantó uno de los salmos para dos mil personas. Fue ahí que sintió el calorcito del primer auditorio, aunque al final todos tuvieran que decir “amén”. “Te tiembla la voz, boludo, es la primera vez, así aprendes a controlar la adrenalina o la emoción”, dice ‘Goyo’, que empezó a ir de chico a la iglesia porque pensaba que ahí podría hablar con su abuelo. Hoy, una de las canciones que canta con la banda reza: “Tengo mi foto en un cuadro al lado de Dios”.

En un hecho inédito, la banda tocó en el Parque del Amor, donde convocó a más de 400 personas (sus seguidores se pasaron la voz por redes, en horas). No hubo micrófonos ni amplificadores.

‘Goyo’ cuenta que la banda, nacida en 2009 con una propuesta incierta para ese entonces –como quien dice ¿cómo deberíamos sonar, boludo?–, nunca dejó de explorar sus influencias más profundas: las de Luis Alberto Spinetta, uno de los pilares más grandes del rock argentino y latinoamericano; junto a Charly García. En la conversación que tuve con el ‘Goyo’ surge lo que podría ser una verdad absoluta: mientras Charly García es el periodista que canta crónicas y te dice las cosas directas, al hueso, el ‘Flaco’ Spinetta es el poeta, el que te seduce con frases verdaderas y mucho más profundas. No hay duda de que Bandalos Chinos tiene como uno de sus principales sellos la seducción.

EL CENTRO DE LA TORMENTA

Del Festival Musical Perú Central, organizado en Huancayo a fines de julio –y que resultó ser un tremendo desastre– ya se ha hablado bastante. Pero hay algo que ‘Goyo’ destaca sobre todas las cosas: la gente. “El público peruano respondió de una manera muy respetuosa. Dentro de esa situación tan caótica y dramática, se mantuvo la calma y me parece que primó lo que habíamos ido todos a buscar: encontrar un buen momento. Y si la organización no estaba a la altura, salimos nosotros en algún punto a solventar esa situación porque estábamos ahí por la gente, no por la organización”.

Los Bandalos Chinos en Miraflores