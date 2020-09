Conforme a los criterios de Saber más

Las generaciones que crecieron a fines del siglo XX se nutrieron desde la panza con los relatos maravillosos de lo que fue el primer centenario de la independencia del Perú. Eran historias que contaban los abuelos, como quien cuenta la película muda de su vida: postales de una ciudad engalanada, con sendos carnavales en los que la multitud se lanzaba serpentinas, entre música y comida a discreción. Se inauguró mucha obra pública, monumentos que al menos durante un tiempo hicieron olvidar los estragos en infraestructura que supuso la guerra con Chile.

El asunto tenía algo de fantasía escapista. Si las cosas habían salido tan mal en la posguerra, soñar con un nuevo Perú, más que posibilidad, parecía un imperativo moral. Y soñar es un trabajo que se tiende a delegar a los jóvenes. El centenario de la independencia peruana invitaba a pensar un país distinto, una “patria nueva”, como propugnaba el presidente Leguía, que sería la encarnación de un Perú para todos. Nada de eso se cumplió, desde luego, como atestiguó la juventud de la época, la “generación centenario”, en la que se contaban los noveles Luis Alberto Sánchez, Raúl Porras Barrenechea, César Vallejo, José Carlos Mariátegui y Martín Adán, entre tantos.

Doscientos años después de la proclama de independencia, la celebración del bicentenario se ve ensombrecida con la pandemia del coronavirus y la consecuente crisis económica, cuyos efectos nos acompañarán algunos años. Esto deja a los jóvenes del bicentenario (llamémosle generación B) en una situación preocupante de vulnerabilidad. Hay que recordar, como punto de partida para el diagnóstico, que antes del COVID-19 uno de cada cinco jóvenes de 18- 25 años del Perú ni trabajaba ni estudiaba, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 2017. Es sencillo concluir, dada la crisis laboral, que la cifra no se ha reducido ni mucho menos.

HONESTIDAD Y RESPETO

En un estudio especial sobre jóvenes y valores realizado en el 2019 por Ipsos para el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, se reveló que el 58% de jóvenes peruanos de 18 a 25 años consideraban a la corrupción como el principal problema del país, seguido de la delincuencia (45%) y la violencia de género (33%). En el mismo estudio se reveló que la generación B valora más la empatía (“ponerse en el lugar del otro”, “respetar a todos por igual”) que el promedio nacional, que incluye todos los segmentos de edad. Los valores más practicados son la honestidad (47%) y el respeto (46%).

Los jóvenes de la generación B son menos pesimistas que el promedio de la población nacional y valoran mucho más el esforzarse en hacer bien las cosas. Otros rasgos que los definen: su incondicionalidad al clan amical y familiar, la alegría y las ganas de celebrar. Hace poco, el Proyecto Especial Bicentenario ha presentado una nueva encuesta de valores –elaborada por Datum y esta vez a población de toda edad– que sigue mostrando a la corrupción como el principal problema que aqueja al Perú en los últimos 50 años.

El 46% de jóvenes de 18 a 25 considera que su situación mejorar en el 2021

Encuesta de Valores del Proyecto Especial Bicentenario

La misma data arroja que 8 de cada 10 peruanos no confían en los demás y, sin embargo, se perciben a sí mismos como honestos. El panorama no es tan deprimente como parece: 7 de cada 10 peruanos dicen que quieren recuperar la confianza en el otro, 9 de cada 10 peruanos consideran necesario iniciar una conversación sobre el futuro del país y 6 de cada 10 consideran al bicentenario como una oportunidad de cambio. Los testimonios que acompañan esta nota componen una idea del modelo de país que los jóvenes del bicentenario desean construir. Es un Perú que, sin duda, merece llevar a cabo todo el esfuerzo para alcanzar ese sueño. //

Testimonios

Junior Béjar (actor): “El Perú debe estar más orgulloso de sus raíces”

Fue la revelación de la galardonada película peruana Retablo, que protagonizó a la edad de 16 años y sin ninguna experiencia previa en actuación. El ayacuchano Junior Béjar tiene hoy 19, es uno de los conductores de la plataforma Aprendo en Casa y estudia Psicología en Lima. Mientras, escoge su próximo proyecto en el cine, cuando la pandemia acabe. “Mis papás me enseñaron que en la vida hay que estar preparado siempre porque el tren va a pasar y te va a dejar si no estás listo”. De los recuerdos de Retablo , su favorito es la vez que fue a presentarla a Los Ángeles. “Fui con mi poncho y mi chalina, me acuerdo, ropas de mi pueblo, y me sentí muy orgulloso de mostrar mi cultura y como soy. El peruano del bicentenario debe estar más orgulloso de sus raíces y dejar de ser tan centralista. Hay muchos chicos al interior del país que, como yo la tuve, merecen una oportunidad”. //

El joven actor Junior Béjar, recordado por la película Retablo, frente al mar de Chorrillos. Actualmente estudia psicología en Lima y conduce un programa de TV. (Foto: Elías Alfageme).





Renata Flores (cantante): “En el futuro, más peruanos podríamos aprender quechua”

Cantante de trap en quechua Solo este año, a la cantante ayacuchana Renata Flores le han hecho notas en The New Y o r k Times y en la versión latinoamericana de la revista Vogue. En esta última se dio el lujo de publicar una carta en quechua para revalorar el papel de la mujer en la historia del Perú. Renata, que hace fusión de trap y pop en la lengua de los incas, tenía programados para este año viajes a Estados Unidos y Nueva Zelanda, que no pudo cumplir por la pandemia. “Los peruanos tenemos lo necesario para explotar, muchas riquezas y no nos damos cuenta, no lo valoramos o le damos el peso. Por ejemplo, el quechua, que es un idioma muy valioso que te enseña solidaridad y amor. El bicentenario ofrece muchas oportunidades. Ya no hay terrorismo, aunque dejó secuelas, y mi generación tiene que hacer un aprendizaje para no volver a caer ahí”. //

Renata Flores se ha hecho un estudio de grabación en su casa para poder terminar su disco. Debió salir en setiembre, pero el coronavirus lo retrasó todo.





Gonzalo Sánchez (músico): “Nuestra generación añadirá frescura a la tradición”

Tenía 15 años y ya era un profesional de la música en una orquesta de baile de Huaraz, en la que podía tocar el teclado hasta cinco horas por evento. Hoy, a sus 23 años, Gonzalo es uno de los cinco alumnos que estudian la nueva carrera de Dirección en la Universidad Nacional de Música. Ha conducido varias orquestas, entre ellas la de Trujillo, y su juventud no fue impedi - mento para hacerse oír. Durante la pandemia se viralizó el video en el que conduce a la sinfónica de su universidad en una versión grabada en casa del himno nacional. “Somos la generación que decidirá el futuro. Eso es importante porque hasta ahora se cree mucho en la tradición, en una forma de hacer las cosas. Necesitamos añadir frescura y un nuevo punto de vista a la tradición, creando nuevos modelos. Es una gran responsabilidad”. //

Gonzalo Sánchez vive en el Rimac y estudia dirección instrumental en la Universidad Nacional de Música. Ha dirigido a la Sinfónica de Trujillo, entre otras más. (Foto: Omar Lucas).





Voluntarios del Bicentenario: “la pandemia ha dado ejemplos de falta de empatía que debemos erradicar”

Es imposible referirse al éxito de los Juegos Lima 2019 sin mencionar el esfuerzo de los jóvenes voluntarios que lo sacaron adelante. Fueron más de 2.500 que donaron su tiempo en pos de un bien mayor y buena parte de esa fuerza ha sido asimilada por el Proyecto Especial Bicentenario. Hasta antes de la pandemia se les veía haciendo actividades como limpieza de playas o asistencia y compañía a adultos mayores. Hoy muchos aconsejan por teléfono sobre hábitos alimenticios saludables. Uno de esos líderes es Aarón Perea. “Sueño con un Perú con personas más unidas, empáticas y responsables”, dice él, quien será uno de los 166 mil jóvenes que votarán por primera vez en el 2021. Como parte del Proyecto Especial Bicentenario, participó en una capacitación “que nos hizo repensar las cosas desde cero”. Les plantearon un camino para poder reconstruir su carácter cívico. “La pandemia nos ha dejado ejemplos de egoísmo que debemos erradicar”. Ese es el primer gran reto. //

Parte del equipo de voluntarios del bicentenario. En la foto, uno de sus líderes, Aaron Perea (de bufanda verde).





Carlos “Nano” Fernández (tenista de mesa): “tenemos todo para ser los mejores”

Tenía siete años cuando supo qué se sentía que lo llamen “el campeón”. Carlos ‘Nano’ Fernández ha acumulado desde esa edad una cantidad increíble de copas y trofeos que decoran un lugar en su casa. El siete veces consecutivo campeón nacional del Perú (2012-2018), con varias preseas sudamericanas y de circuitos mundiales en su palmarés, hoy día está concentrado en una meta: terminar el colegio, mientras trata de recuperar el tiempo que perdió por culpa de la pandemia. El coronavirus le cambió su agenda del 2020, que incluía compromisos internacionales en Asia, Europa y África. Con 16 años a cuestas, ‘Nano’ se anima a imaginar un bicentenario en el que se invierta mucho más en educación y cultura deportiva. “Me gustaría que haya más honestidad, transparencia y compromiso en el país. Tenemos todo para ser los mejores pero nos faltan educación y cultura”. //

Carlos "Nano" Fernandez tenía pactados varios compromisos internacionales este año que tuvo que dejar de lado por la pandemia.





Alejandra Carrasco (CEO de Wawalaptop): “Votemos por partidos comprometidos con el medio ambiente”

Tiene 18 años y es la CEO de una empresa familiar que elabora laptops ecológicas, impulsadas con energía solar y una carcasa de madera que las hace sostenibles con el medio ambiente. Ella es Alejandra Carrasco, egresada de Innova Schools, y el producto que promueve son las llamadas “wawalaptops”, que han ganado varios reconocimientos al emprendimiento. Hoy Carrasco promueve el programa “Dona una wawalaptop, educa a un niño” (más información en www.wawalaptop.com), que tiene como meta impactar en 1.200 familias de 19 departamentos del país. “Los peruanos somos atrevidos, nos atrevemos a soñar y crear cosas nuevas. Somos una generación bisagra del bicentenario, este es nuestro tiempo y es importante que pensemos desde ya qué país queremos. Tenemos la batuta de los cambios. Ahora que podemos votar, debemos elegir partidos comprometidos con el desarrollo, la educación, la economía y el cuidado del medio ambiente”. //

La familia Carrasco está conformada por especialistas informáticos, expertos en marketing y Alejandra, una joven de 18 años, llegó a un acuerdo: "tomar acción ante el problema".

EL DATO: Si deseas ser parte del proyecto de voluntarios del Bicentenario, puedes inscribirte en: https://bicentenariodelperu.pe/voluntarios/

