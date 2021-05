Conforme a los criterios de Saber más

De Bob Dylan, el genio de la música que hoy cumple 80 años, se han hecho grandes covers en el pasado y muy probablemente se seguirán haciendo. Muchas de ellas son versiones grabadas que, en el mejor de los casos, pueden superar a los originales tanto en forma como en popularidad. Un buen productor o un músico con el oído bien puesto, puede hacer maravillas con material tan rico en letras, melodía y acordes.

Versiones de sus canciones se han hecho desde los mismo años sesenta, su periodo de eclosión, cuando el músico que definiría a una generación era un prometedor trovador folk, y la producción de sus discos era espartana, mínima: una voz, una guitarra acústica y un micrófono. Con esa presentación tan sobria y concisa no extraña que muchos de sus colegas hayan volado a la hora de crear nuevos arreglos, a veces mas ambiciosos. Estas son, a nuestro gusto, los mejores covers de Bob Dylan que se pueden encontrar en la red.

1. Jimi Hendrix - All Along The Watchtower

El guitarrista lanzó esta versión en 1968 para su disco Electric Ladyland y resultó tan popular que opacó a la original. El mismo Dylan llegó a decir que cuando la tocaba en vivo sentía como si fuese él el que tributaba a Hendrix y no al revés. “[Hendrix] tenía tanto talento que podía encontrar cosas dentro de una canción y desarrollarlas vigorosamente. Encontró cosas que a otras personas no se les ocurriría encontrar allí. Probablemente la mejoró”, dijo una vez.

2. Guns N´ Roses - Knockin On Heaven´s Door

Bob Dylan compuso Knockin On Heaven´s Door para una secuencia extraordinaria del western de 1973 Pat Garret y Billy The Kid, en la que un sheriff herido contempla aturdido la llegada de su muerte frente a un río manso. El tema fue un gran hit para el cantautor en los setenta, y por lo mismo versionado por gente como Eric Clapton y Arthur Johnson, pero fueron Guns N Roses quienes que lo devolvieron a la cima de los rankings en 1991, en una versión más pesada para su álbum Use Your Illusion. Fue el último número uno del grupo de Los Angeles a la fecha.





3. The Byrds - Mr. Tambourine Man / My Back Pages

Si hubo un grupo de rock que amaba la música de Dylan en los sesenta, esos fueron The Byrds. Los pioneros del folk rock llegaron a grabar en los sesenta hasta seis covers de Bob, repartidos en sus primeros dos discos. Uno de ellos, su carta de presentación, fue Mr. Tambourine Man, en la que cumplen su misión de fusionar el áspero folk de Dylan acústico con los soberbios arreglos pop a lo The Beatles. Dos años después, por presión del sello, volverían a mejorar un single dylaniano: la nostálgica My Back Pages.

4. Adele - Make You Feel My Love

Quizá una de las últimas veces que un tema de Dylan ha rankeado alto en los charts de singles fue fue gracias a Adele. La británica versionó en su debut del 2008 el tema Make You Feel My Love, hermosa balada que aparece originalmente en el premiado Time Out of Mind (1997). La cantante ha confesado que no era su intención incluir un cover de nadie en un disco suyo, pero fue a insistencia de su manager que le dio oportunidad al tema y le encantó. Ha sido versionado también por Billy Joel, David Bowie y por el cast de Glee, en el episodio tributo tras la muerte de su actor Corey Monteith.

5. Eddie Vedder & Mike McCready- Masters of War

Por el 30 aniversario de la carrera musical de Bob Dylan, en 1993, su disquera Columbia organizó un concierto tributo al que acudieron reliquias como Lou Reed, Stevie Wonder, Willie Nelson, Neil Young, Johnny Cash entre otros. Los únicos del manchón que no llegaban a la base 3 eran Eddie Vedder y Mike McCready, de Pearl Jam, que se mandaron con una versión de la poderosa Masters of Wars, con una cierta rabia interpretativa y la potencia vocal acostumbrada de Vedder.

6. Ministry - Lay Lady Lay

A mediados de los noventas era posible escuchar esta canción en algunas radios rock de Lima, que tomaba como inspiración el original de Dylan aparecido en su disco Nashville Skyline(1969). A cargo de la nueva interpretación estaban los rockeros industriales de Ministry, quienes le dieron su habitual toque de distorsión y de voces gritadas a cargo de su factotum, Al Jourgenssen. Estupenda versión, nada parecida a la apacibilidad de la originalidad.

7. George Harrison - If Not For You

No es secreto que los Beatles fueron grandes admiradores de Dylan. Su gran influencia se percibe, por ejemplo, en las canciones que Lennon firmaba en la época de los discos Beatles for Sale y Help. En esa época parecía que el británico hasta la gorra le copiaba. Harrison trabaría amistad con el de Minnesota y hasta grabarían juntos tras la disolución de los Beatles y luego, en los 80s. If Not For You figura en el disco triple All Things Must Pass (1970). La original se la puede escuchar abriendo New Morning (1970).

8. Stevie Wonder / Peter, Paul y Mary - Blowin´ In The Wind

Junto a Like a Rolling Stone, la acústica Blowin´ In The Wind es uno de los temas mas reconocibles de Dylan y quizá de sus más versionados. De esta canción de protesta, que abre su disco The Freewheelin Bob Dylan, existen versiones desde 1963; la más popular de ellas sin duda es la del trío Peter, Paul & Mary que consiguieron meterla en los charts. Stevie Wonder haría su versión también, con solo 13 años, lanzada como single en 1966.

9. Cat Power - Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again

La película de Todd Haynes “I´m Not There” (2007), un homenaje a las muchas caras de Dylan, vino acompañada de un disco con 34 versiones del genio a cargo de músicos de renombre como Sonic Youth, Yo La Tengo, Los Lobos, Jeff Tweedy, Calexico, entre varios otros. Uno de los covers más destacados y recordados es el que acomete Cat Power, de la extensa Stuck Inside of Mobile With The Memphis Blues Again, que aparece originalmente en Blonde on Blonde (1966).

10. Johnny Cash - It Ain´t Me Babe

La interpretación que hizo Johnny Cash y June Carter de este clásico absoluto del catálogo temprano de Dylan sorprende por el ritmo festivo y dinámico que le impregnan, no muy compatible con el espíritu de la letra, a decir verdad. Si en la original se oye a su autor reflexivo y abatido, en esta los cantantes parecen divertidos y listos para la polka. La canción ha sido versionada también por The Turtles, Jan & Dean, Nancy Sinatra, Johnny Thunders, New Found Glory y Ke$ha.