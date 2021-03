Conforme a los criterios de Saber más

Camilo no conoce aún Machu Picchu. Dice que visitar la maravilla es un “deseo gigante” que piensa cumplir en cuanto se pueda. Sin embargo, ha decidido titular así la canción que interpreta junto a su esposa Eva Luna Montaner, cuyo video se estrenó hoy en Youtube. Tan solo dos horas después del lanzamiento, Somos tuvo la oportunidad de conversar con él vía Zoom. Según explica, ha sido en parte una suerte de homenaje al país donde empezó su internacionalización, el que lo ha cobijado siempre.

“Una de las sorpresas más lindas que yo he tenido en mi vida ha sido el recibimiento que Perú le ha dado a mi carrera siempre. Fue el primer país que le abrió las puertas a mi música. He tenido la oportunidad de estar en Lima varias veces, no he tenido de recorrer todo el Perú aún, pero me soñaba con hacer una canción que, aunque fuera de amor, tuviera en su centro la sonoridad del país, que además compartimos todas las naciones andinas. Para eso me ayudé de un regalo que me hizo la tribu de Perú, un charango que exploro un poco todos los días. Cinematográficamente el nombre de la canción me encanta porque narra el sentir de lo que esta canción significa para mí” , cuenta el cantante colombiano de 26 años desde Miami, donde reside.

En el video se observan dos detalles pecualires: un manto andino y el charango en mención. “Ha sido 100% intencional eso. Yo soy un fanático de nuestra estética andina. Yo no siento que Perú y Colombia sean lejanos, son hermanitos. Somos un mismo pueblo y la identidad cultural nuestra es todo. No soy un estudioso del tema, pero sí es un homenaje de una manera muy honesta”.

Machu Picchu integra el nuevo álbum del cantante “Mis manos”, el cual será lanzando este 5 de marzo. Más sobre la producción musical, su relación con el Perú, la importancia de la salud mental –recientemente inició terapia- y su visión del drama de los migrantes colombianos en la edición impresa de la revista Somos a publicarse este sábado 6 de marzo.//

