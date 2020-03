El coronavirus llegó al Perú. No sorprende porque no somos el primer país de Sudamérica que confirma un caso. Ya lo habían hecho Brasil, Ecuador y Argentina. ¿Qué hacer ahora? Primero, informarse bien.

“Estas epidemias han pasado, pasan y pasarán. Pasan regularmente. Lo que pasa es que antes no le dábamos importancia. No se convertían en el centro de la vida de un país tan lejano de China. Pasó con el zika hace tres o cuatro años. Pasó con el ébola hace cinco años. Van a pasar regularmente. Como sociedad tenemos que aprender a gestionarlas”, dice Juan Ayllón Barasoain, virólogo y director del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Burgos.

Aquí, algunas preguntas sobre el COVID-19, la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Las respuestas son de Ayllón.

¿Es peligroso recibir paquetes de China?

No es peligroso. No hay ningún virus que vaya aguantar tanto tiempo vivo en la superficie de un paquete desde que lo mandan de China hasta que lo recibimos.

¿Es peligroso viajar a otros países?

Está recomendado no viajar a la China Continental y ahí ya tenemos una precaución muy conservadora, porque la China C es inmensa. Estamos hablando de más de mil millones de personas y una enorme extensión de terreno. Lo mejor es no viajar a China. Es prudente. Cualquier otro país del mundo, no hay ningún problema.

¿El gel para manos funciona?

La recomendación es lavarse las manos con agua y jabón. El Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dice: utiliza desinfectante de manos cuando no tengas disponible agua y jabón. Además, Puedes usar un desinfectante de manos basado en alcohol, que contenga por lo menos 60% de alcohol.

¿Qué es el coronavirus?

Coronavirus es una familia de seis virus causantes de infecciones respiratorias, entre ellas el resfrío común y las neumonías. Los dos miembros más famosos de este grupo son el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), que apareció en China en el 2002, y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS), detectado en el Medio Oriente en el 2012. Ambos causaron epidemias. ¿Por qué se le llama “coronavirus”? Por el aspecto que tiene al ser visto a través de un microscopio electrónico.

¿Cómo se transmite el coronavirus?

Esto es lo que dice la OMS: “Cuando alguien estornuda o tose, puede esparcir gotículas grandes, pero las gotículas no permanecen suspendidas en el aire durante mucho tiempo, sino que caen”.

En ese sentido, no descarta que el nuevo coronavirus también se pueda transmitir a través del aire, cuando una persona estornuda o tose. Asimismo, sostiene que el contagio se puede dar cuando se toca una superficie que tiene el virus y se lleva la mano a los ojos, boca o nariz.

Síntomas del coronavirus

Los más comunes

Fiebre

Tos seca

Dificultad para respirar

Los menos comunes

Congestión y secreción nasal

Dolor de garganta

Cansancio y dolor muscular

Diarrea

¿Cómo evito contagiarme de coronavirus?

En este apartado, las recomendaciones son las siguientes:

- Lavarse las manos de manera constante con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. La OMS sostiene que lavarse las manos de esa manera mata el virus.

- Cubrirse la boca y nariz en caso de estornudos. Debe cubrirse con el codo flexionado o con un pañuelo. Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque. Utilizar una máscara si es necesario.

- Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Cuando alguien con una enfermedad respiratoria tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.

- Como precaución general, adopte medidas generales de higiene cuando visite mercados de animales vivos, mercados de productos frescos o mercados de productos animales

- Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados

