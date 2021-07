Un extenso documento publicado en el diario oficial El Peruano en febrero del 2020, anunció la medida: Estado de Emergencia a nivel nacional, a causa de la pandemia por el coronavirus. Adiós cines, restaurantes, amigos, colegios. El Decreto Nº 044-2020-PCM entró en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020. Actualmente producto de esta emergencia sanitaria provocada por la pandemia que vivimos a nivel mundial y local se han presentado casos y situaciones que perjudican nuestro bienestar emocional y salud mental.

A pesar de tratar de adaptarnos a la situación, en nuestra capital se han registrado casos como el de un joven de 16 años, Dixagel, a quien le diagnosticaron depresión de mediano grado: esto le produce ataques de pánico, Él vive con sus padres, su hermano mayor de 19, el tercer hermano de 13 años y el último con 4 añitos.

Andrea, madre de Dixagel nos cuenta que su hijo ha tenido miedo a la muerte desde sus 8 años, pero desde que inicio la pandemia aumentó su desesperación, ansiedad, estrés, miedo y depresión por los pensamientos relacionados a la vida y la muerte producida por esta situación compleja del COVID 19, llevándolo al punto de querer llorar, no comer, sentirse angustiado y náuseas algunas veces. Trata de hacer muchas cosas para no pensar en ello, estudia, llama a su enamorada en videollamada, se distrae videojuegos pero al llegar la noche se siente un poco ansioso. Recuerda las muertes de familiares, vecinos y amistades de la familia, el miedo a su propia muerte, al de nosotros, sus padres, por ello, siempre tiene consigo la Biblia, el rosario y una cruz para sentirse seguro de que no pasará nada y conciliar el sueño. Esta situación emocional le ha provocado el insomnio, no puede dormir rápido, se encuentra con supervisión médica que le exige cumplir indicaciones para mejorar la salud.

Así como Dixagel hay muchísimos casos más…

“Es normal sentir miedo o ansiedad frente a la pandemia —explica Lorena Cornejo, psicóloga educativa de la UPC—. El miedo es una función normal y hasta saludable que nos alerta de los peligros y ayuda a tomar decisiones para protegernos. También es normal que sientas frustración por no poder salir a la calle o tristeza porque extrañas las reuniones con tus amigos, concurrir a lugares de esparcimiento, conocer nuevas personas, etc”.

También, nuestro compañero Sebastián Mendoza de la institución educativa La Alborada Francesa, comparte su opinión sobre el tema: “Hay estudiantes que nos estresamos con las clases virtuales porque extrañamos los espacios, el ambiente juvenil de voces, risas, ocurrencias, historias, travesuras que se disfrutaban en la escuela, la magia de conversar con alguien de tu edad y que comprenda tus ideas, inquietudes o preocupaciones, estar en contacto con todos los adultos que comparten parte de nuestra vida en ese maravilloso lugar, yo realmente, extraño mi colegio, mis amistades, mis profesores.. Todo esto provoca estrés y quita las ganas de estudiar, aunque también hay otros compañeros que disfrutan las clases virtuales, depende de cada uno… aunque cabe resaltar el esfuerzo de nuestros padres que hacen su mejor esfuerzo por continuar trabajando, arriesgándose al salir de casa por trabajar, no les importa si están en peligro o no, con tal de darnos lo mejor...

¿Qué podemos hacer? Aquí unas breves recomendaciones desde la psicología. “Existen momentos en que podemos sentirnos agotados y es indispensable valorarlo y aceptarlo., explica Cornejo Valdivia. “Yo te recomiendo que organices tus actividades y valores todo lo que tienes a tu alrededor, en caso necesites pasar tiempo a solas, conversarlo con tu familia para que ellos puedan entenderte y respetar tus sentimientos”.

TEXTOS E INVESTIGACIÓN:

Xiomara Alexandra Benites Timoteo, Sebastián Mendoza Calero, Balmer Idalgo Cuespan, Patrick Rojas Poma. (Estudiantes de la Institución Educativa la Alborada Francesa secundaria LIMA-COMAS).

Bajo la edición y mentoría del periodista Miguel Villegas.