Sobrio terno y corbata negras, camisa blanca cuello marinero y una sonrisa más propia de Ciudad Universitaria que de Bolsa de Valores: es la foto con la que abre la web oficial del peruano Cristian Arens, justo al lado de un mensaje que es arenga: “Te ayudaré a alcanzar tus metas, haciendo que el dinero trabaje para ti”. Tiene solo 25 años y ya es muchas cosas que otros seremos, con fe, en 200 años: best seller en Amazon por su libro Código Dinero, uno de los 20 podcaster de finanzas más escuchados en Spotify. Importador de artículos desde China, promotor de eventos. Según su bio en Linkedin, estudió en el colegio de La Inmaculada, antes de completar sus cursos en la Universidad del Pacífico y fue en ese tránsito que soñó su primera idea de negocio: comprar un equipo de fútbol. Pero es, sobre todo, un inversionista. “El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo”, dice.

¿Cómo ha hecho para conseguir la absoluta libertad financiera y dedicarse a vivir? Esta es su fórmula.

—De niño qué soñabas ser. ¿Presidente? ¿Médico? ¿Millonario?

Complicado. He soñado ser varias cosas, es una buena pregunta. En algún momento recuerdo haber querido ser presidente pero mis padres me convencieron rápidamente de que no era tan buena idea. Cuando era pequeño, entre los 10 y 17 años, quise ser futbolista pero lo descarté eventualmente. Entonces, diría que mi sueño sería comprar un club de futbol y jugar FIFA en la vida real.

—¿Tenías idea del trabajo ideal? ¿Cuál era?

Para mí el trabajo ideal es no tener trabajo. Cuando era pequeño veía como mis padres pasaban largas horas trabajando, ahí es cuando empecé a soñar e imaginar un mundo en donde las personas puedan tener dinero y enfocarse en las cosas que realmente desean hacer o explorar. Creo que siempre quise emprender, hacer algo distinto, innovar.

—¿Qué fue lo primero que te dijo Warren Buffet, uno de los 5 hombres más ricos del mundo?

Me dijo: “Si no aprendes a hacer que dinero trabaje por ti, vas a pasar el resto de tu vida trabajando por dinero”. Tenía 19 años, esa frase me marcó porque me hizo cambiar mi percepción de los negocios. Además, Warren Buffet es un hombre sencillo, cuando uno lo ve piensa que es una persona normal. Es un millonario que no se ve como un millonario. No es una persona con varios lujos como la que estamos acostumbrados ver en la televisión, es más, iba en el mismo carro que tenía hace 15 años.

Cristian Arens tiene un canal en YouTube con más de 100 mil suscriptores.

—Luego de que lo conociste, ¿qué dejaste de hacer y qué nuevos modales adoptaste?

Empecé a invertir de inmediato, no lo pensé. A los 19 años yo ya tenía dos negocios, uno de importación de accesorios desde China y el otro se dedicaba a promover eventos, más que todo organizar e invertir en fiestas. Sin embargo, apenas conocí a Warren Buffet empecé a darle más atención al mercado de valores. Una de las cosas que aprendí es que la inversión más importante es la educación, y eso no implica necesariamente cursos universitarios. A veces es importante educarse fuera de lo tradicional.

A largo plazo, la disciplina que fui adquiriendo me ha hecho acostumbrarme a leer 30 páginas de un libro todos los días. Temas variados, pues es muy importante ser curioso.

—A sus 24 años, y gracias a su “sistema”, pudiste comprar tu departamento propio y viajar por el mundo disfrutando de su libertad financiera. ¿Es verdad?

Así es, y el segundo a los 26. Ojo, estos son solo departamentos de alquiler, yo no vivo ahí simplemente genero ingresos a través de la renta. Una de las cosas más importantes de invertir es diversificar tus fuentes, por eso me animé a solicitar créditos hipotecarios para poder entrar al mercado de inmuebles. Aun así, no es mi inversión principal. De igual manera, este tipo de inversiones generan dinero mientras duermes, siempre y cuando evalúes bien la situación.

—¿Cómo explicarías ese “sistema” que te ha dado libertad e independencia económica?

Lo explicaría basándome en tres leyes. La primera es ganar más dinero del que gastas. Sea gastando menos, ganando más, o ambas. La segunda, la cual es un consejo vital para cualquier persona, es no depender solo de una fuente de ingresos. Por último, invertir tu dinero, no importa cuánto dinero tengas, sino lo inviertes tu bienestar siempre dependerá de tu tiempo.

—¿Qué significa que la frase “que el dinero trabaje por ti”?

Libertad. El dinero no significa nada, yo nunca busqué darle importancia en mi vida. No es un fin, es un medio. Una herramienta para conseguir lo que siempre he ansiado: libertad. De por sí, el dinero no tiene un valor en sí mismo, lo importante es lo que decidas hacer con él.

—¿Cómo trabajas en canal de YouTube y la comunidad de Instagram. ¿Tienes un equipo? ¿Te sientas a pensar a solas en los contenidos?

Tengo un equipo para Instagram, Youtube y TikTok. Yo más que youtuber, soy un empresario que hace contenidos. Mi equipo se encarga de vender cursos, hacer marketing de afiliados, publicidad con marcas, creación de contenidos, páginas web, podcast, relaciones públicas, etc. Siempre es bueno recibir el aporte de distintas personas. Además, generar trabajo para empezar a colaborar en distintos proyectos es algo que considero esencial para lograr objetivos.

—¿Cómo definirías tu podcast Invertir Joven?

Me gustaría decir “inspirador” en un par de años. Mi podcast es un espacio para aprender, a pesar que la idea inicial era concentrarnos solo en inversiones. Ahora hablamos de temas muy distintos con invitados muy variados. Hemos entrevistado desde jugadores de póker a surfers. Siempre se puede aprender algo. Esta es una de las formas de educación alternativa. Yo quiero que aquellos que escuchen mi podcast puedan tomar las experiencias de distintos personajes para trabajar en una mejor versión de si mismo.

Según la web oficial del libro, Código Dinero "fue escrito para darle a las personas una guía fácil y simple para seguir paso a paso y llegar a la tan ansiada libertad financiera".

—Si viene un joven y te pregunta cuál es la clave para ser exitoso, ¿qué le dirías y qué no le aconsejarías?

Lo más importante es encontrar la pasión, y para que nazca tienes que encontrar intereses. Si hay cosas que no te gustan es una oportunidad para explorar y experimentar. Eventualmente cuando encuentres lo que sientes que es para ti, no vas a parar. Sin embargo, no le aconsejaría seguir la guía de personas que no están en el lugar que él quiere estar.

—¿Qué se siente tener un best seller en Amazon? ¿Estás trabajando ya un nuevo proyecto?

Código Dinero no fue best seller en el año que se lanzó. En el 2021, se logró recién, súper raro. De todas maneras fue un sueño realidad, me puse a llorar de la felicidad. Lágrimas de esfuerzo que realmente hicieron que me pesen los ojos. De momento, hemos firmado con una editorial en Perú para sacar una segunda edición del libro. El próximo año estoy apuntando a sacar otro, vamos paso a paso.

