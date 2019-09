¿Por qué debemos seguir escuchando a Freddie Mercury y su banda Queen?

Cuando Freddie Mercury cantaba en un estadio, llenaba de euforia hasta a los revendedores y a aquellos que vendían polos afuera del recinto. Si hay una voz mítica en el rock and roll, es la de él. Menos mal supo con quién juntarse en su juventud para poder formar Queen. Esta es una banda irrepetible por la calidad musical de cada uno de sus integrantes.

Voz con fuerza y sensibilidad

Pueden haber imitadores de la voz de Freddie Mercury. Hay cantantes muy prolijos que se exigen hasta cantar como él. Lo que no pueden imitar es la emoción con la que interpretaba sus canciones. Su voz no solo se puede apreciar en los discos de estudio de Queen. Las grabaciones en vivo también son dignas de aplaudir. Esto no ocurre con todos los artistas.

Te recomiendo que escuches “Love of My Life”, pero en la versión en vivo donde Freddie Mercury es acompañado únicamente por Brian May. Una voz y una guitarra acústica. Una canción donde el amor busca consuelo. Fue compuesta por el cantante y esta interpretación en el escenario parece un acto espiritual. Se puede ver al artista dejándose llevar por una serena melancolía.

Freddie Mercury. (Foto: Instagram)

Rock and roll de estadio

Recordemos que Queen fue una banda formada en 1970. Su último disco con Freddie Mercury fue publicado en 1991. El Internet no era un medio para distribuir la música en aquel entonces. Las ventas de discos determinaban si un cantante era aceptado o no por el público. Para esta banda, no solo era importante vender. Ellos querían tocar para la gente.

“Magic Tour” fue una de las giras más impresionantes y también la última del cantante. El concierto que dieron el 12 de julio de 1986, en el estadio de Wembley (Londres), fue donde Freddie Mercury le sacó brillo a su corona. Hasta se podría decir que le agregó joyas nuevas. Fue en este show donde improvisó con el público unos juegos de voz antes de interpretar “Under Pressure”. Con esto demostró que tenía a los espectadores en su bolsillo. Ellos demostraron que tenían a Freddie Mercury en el corazón.

De no haber muerto, Mercury habría cumplido 73 años de vida. (Foto: EFE)

Dime con quién andas

Pero Queen no solo fue una gran banda por Freddie Mercury. El cantante ha sido afortunado por encontrarse con un guitarrista tan heavy como Brian May, un creativo bajista como John Deacon y un sólido baterista como Roger Taylor. Juntos dieron rienda suelta la creatividad. Al parecer, en el estudio nunca tuvieron límites. Una gran prueba de eso es el disco “A Night at the Opera”.

De referido álbum destacan canciones como “You're My Best Friend” y “Love of My Life” (mencionada antes en este texto). Sin duda, la pieza más importante de este disco es “Bohemian Rhapsody”, una canción épica con diferentes variaciones. Inicia como una desgarradora balada que luego recorre algunos episodios de ópera. Posteriormente transita por un sonido más heavy y acaba de una manera triste. El solo de guitarra de Brian May es de antología. Uno de los mejores en toda la historia del rock and roll.

Queen, Bowie y otros grandes

En julio de 1981, Queen grabó “Under Pressure” con David Bowie. El tema fue parte del disco “Hot Space” de 1982. Para los amantes del rock and roll y de la música en general, esta colaboración fue un tremendo acontecimiento. Las versiones en vivo de Queen son impresionantes. David Bowie también la interpretó en sus shows, con la bajista Gail Ann Dorsey cantando las líneas de Freddie Mercury (esta versión es altamente recomendable).

“Under Pressure” es una canción con un mensaje atemporal, aunque parece que se ajusta más a estas épocas. Son tiempos donde tener un smartphone es un requisito para estar conectado a todos y a todo. Nuestro cerebro se llena de datos y estímulos que provienen de este aparato. Preocuparnos por lo que realmente importa, es prácticamente una batalla cotidiana en la que no siempre triunfamos. La presión es constante.

Otra versión recomendable, es la de Queen con David Bowie y Annie Lennox. Fue parte del concierto homenaje a Freddie Mercury (pocos meses después de su fallecimiento). La versión del ensayo también es muy buena. Este es un concierto digno de ver. Queen toca con cantantes como George Michael, Robert Plant, James Hetfield, entre otros. El momento cumbre de mencionado show es la versión de “Bohemian Rhapsody” con Axl Rose y Elton John en las voces.

Hoy Freddie Mercury estaría cumpliendo 73 años. Es un buen motivo para que escuches algunas de sus canciones o te animes a oír un disco entero. Mi principal recomendación es que te sientes en tu sofá (solo o acompañado, con un trago o sin trago) y veas el concierto en el estadio de Wembley. Lo que ocurrió ese 12 de julio de 1986 no se ha vuelto a ver jamás en la historia de la música. Con ese concierto entenderás por qué Freddie Mercury y Queen tienen un reinado que merece ser perpetuo.