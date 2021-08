Conforme a los criterios de Saber más

Poco antes de descender del pico del nevado Pisco, a más de 5 mil m.s.n.m., a dos horas y 30 minutos en auto desde la ciudad de Huaraz, Juan Andrés Coriat (32) se encomienda a Dios. Se toma un tiempo para apreciar el paisaje (ha caminado alrededor de cuatro horas, cargando equipos que suman los 15 kilos, para llegar a la cima). Respira profundo ese aire helado y puro. Se persigna. Todo eso en menos de un minuto para que su mente y sus sentidos se enfoquen en lo que va a hacer durante los próximos 20 minutos: deslizarse sobre una manta blanca que cubre la montaña. Parte de la hazaña puede verse en un brevísimo –pero maravilloso– reel de 25 segundos que comprarte en su Instagram (@jacoriat), donde va soltando pistas a sus más de 11 mil seguidores del proyecto que trae entre manos.

Juan Andrés, vale decirlo, es documentalista. El leitmotiv de sus trabajos es la naturaleza. Su papá juega una figura clave ahí: solían ir de trekking a Matucana, bucear en Pucusana y acampar cerca de Lima cuando era niño. “Siempre tuvo entusiasmo para enseñarme cómo prender una fogata, hacer nudos, equipar la mochila para una caminata. No teníamos esos momentos en el día a día. Esas oportunidades hacían que se fortalezca nuestra amistad”, cuenta al otro lado de la pantalla desde Huaraz, su nuevo hogar desde hace unas semanas. Detrás de él hay un par de cámaras y una GoPro, sus herramientas de trabajo. Lo inspiró el trabajo de su madre fotógrafa: álbumes de recuerdos a los que recurre de vez en cuando para recordarle quién es y todo lo que ha recorrido. “Ella me regaló mi primera cámara a los 19 años y aprendí por mi cuenta. En el seminario [desde el colegio tenía la vocación de servir al prójimo y se preparó ocho años para ser sacerdote] nace el afán de inspirar a los demás a través del arte”. Salió, a los 24 años, con la convicción de ganarse la vida con sus registros audiovisuales. Ahorró para comprarse sus equipos y así hacerse un nombre. Pronto, las oportunidades empezaron a llegar.

APRENDER EN LOS NEVADOS

Su primer acercamiento ‘profesional’ con la montaña (y lo relacionado con ella) fue hace cuatro años, cuando acompañó al montañista huaracino Víctor Rímac –que por esa época se convirtió en el peruano más joven que ha llegado al monte Everest y el segundo en llegar sin usar oxígeno complementario– por unos meses. El resultado es un corto documental titulado El ‘mostro’ andino (puede verlo en YouTube), con el que se llevó galardones en festivales locales, en Ecuador e Italia. Lo contactaron para unos proyectos en el corazón de Áncash. Aceptó. En esos meses de preparación física, conoció amigos, guías de montaña, y encontró un deporte poco difundido: el esquí de montaña (o skimo, abreviatura de ski mountaineering). Lo hizo por primera vez en el verano del 2019, en Colorado, Estados Unidos. Se obsesionó con el tema. “Tenía experiencia de haber estado en montaña y dije ‘esquiar es algo que también puede hacerse en Perú’. Me enteré de que había cuatro instructores que lo practicaban, pero no es algo que el visitante haga normalmente”. En el verano del 2020 volvió a EE. UU. para comprar los equipos adecuados. Con la flexibilidad de las restricciones, se juntó este año con un par de amigos (un chileno y un francés que están preparándose para ser guías de montaña) y están en Huaraz, yendo a esquiar dos o tres días a la semana a los nevados de niveles principiante e intermedio [ver infografía]. Mejorando. Aprendiendo.

(Infografía: Kelly Vilarreal / Somos)

Una de esas cuatro personas que practican esquí profesionalmente en el país es, precisamente, el guía de montaña Miguel Martínez (39), certificado por la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) y la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña (UIAGM), con más de 10 años de experiencia. Perú, pese a su generosa Cordillera Blanca, está excluido del esquí por la UIAGM. Para que un guía se certifique en ese deporte, debe completar su formación en un país vecino como Chile, Argentina o en Europa. Miguel, que estudió tres años para ser guía de montaña, lo hizo en 2013 en Bariloche (Argentina), con tres años más de aprendizaje. “En otros países, el esquí está incluido en la formación. En Perú, al no haber centros de esquí, muy poca gente lo practica y no lo contemplan en los módulos. Es totalmente distinto ir a la montaña de esquiar en la montaña. Hay que conocer el comportamiento del glaciar, de la nieve, cuándo hay que esquiar y cuándo no. El esquí implica mucho más manejo. Hay que caminar un poco para llegar al glaciar, que es donde está la nieve y las bajadas; si bien son unos minutos, lo son todo. Estamos tratando de impulsarlo desde hace siete años (vienen turistas extranjeros a practicarlo) porque aquí se puede hacer esquí”.

Para ascender a algún nevado de la Cordillera Blanca, todos a más de 5 mil m.s.n.m., hay que caminar entre tres a cuatro horas. Los equipos que ve en la foto (tablas, pieles de foca, botas, bastones y equipos de seguridad) tienen un peso mínimo de 15 kilos. (Foto: Juan Andrés Coriat)

“Esquiar en montaña implica más esfuerzo, pero hay recompensa con la vista, la adrenalina y el contacto con la naturaleza”, explica el guía de montaña y esquiador profesional de montaña Miguel Martínez. Para clases y guiados, puede llamar al +51 948 430 995. (Foto: Juan Andrés Coriat)

Coriat quiere difundir esta práctica, desde su cancha, con una serie web de esquí de montaña en Perú. A la iniciativa se ha sumado la marca G-Shock. “A veces no vemos lo bello porque estamos rodeados de problemas, pero hay tanto por ver, sobre todo en nuestro país, que no puede pasar desapercibido”. //

A LA NIEVE

Preparación. El esquí de montaña es un deporte de travesía (ascenso con caminatas de entre tres a cuatro horas para llegar al glaciar, y descenso de entre 20 a 30 minutos en esquí). Hay que aclimatarse durante días antes de esquiar.

Equipos. Para ascensos más rápidos, es recomendable usar tablas ligeras de esquí (entre 65 y 75 milímetros de patín, 95 a 110 mm de espátula, 79 a 110 mm de cola). Si quiere disfrutar más de los descensos, puede usar esquís con anchura de patín de entre 70 y 95 milímetros. También se necesitan pieles de foca –que se colocan en las suelas de los esquís (facilitan la subida a la montaña)–, botas, bastones y equipos de seguridad (casco, ARVA, sonda y palas).

El guía de montaña Miguel Martínez (39), certificado por la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) y la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña (UIAGM), con más de 10 años de experiencia. (Foto: Archivo personal)

DEGLACIACIÓN

En abril pasado, los especialistas del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), del Ministerio del Ambiente, observaron que hay hasta tres lagunas en formación y dos que son contiguas en las faldas del nevado Vallunarraju, que “podrían unirse a medida que avance el retroceso del glaciar”. El director de Investigación en Glaciares, Jesús Gómez, explicó que “en tan solo 54 años, la superficie de áreas glaciares se ha reducido en más del 53%”.

