Es real: 17′300,000 resultados arroja una búsqueda sencilla de la palabra “Sinopharm” en Google Perú. Unas diecisiete veces más que el futbolista peruano más querido del 2021, Gianluca Lapadula. La gente en el Perú, sin importar edades ni otros distinciones en el DNI, busca este término con la misma intensidad con que se da F5 al milagroso portal Pongo el hombro por el Perú, para saber cuándo y dónde toca la vacuna.

Esta mañana, el nuevo ministro de Salud, Hernando Cevallos Flores, afirmó que la vacuna del laboratorio Sinopharm ha demostrado ser segura y efectiva para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos por covid-19. “El pueblo peruano debe entender que todas las vacunas que se usan tienen debida comprobación científica”.

Casi al mismo tiempo, un bastante curioso tuit se ha viralizado en redes sociales. En realidad, una cadena. Consiste en la comparación final sobre algún evento extravagante, un consumo estrambótico o un reto peligroso al que uno se ha enfrentado, comparado con la posible vacunación con la vacuna china Sinopharm. Todo esto en un contexto difícil: este martes, en el reinicio de proceso de vacunación, decenas de peruanos abandonaron la cola en el Parque de la Exposición al saber que recibirán dosis de Sinopharm.

El Ministerio de Salud -explica la nota de El Comercio- ha informado que cuatro investigaciones atribuyen a esta vacuna una efectividad superior al 90% para evitar las muertes por COVID-19. En esa línea, se ha logrado reducir en un 98% la tasa de mortalidad de médicos vacunados con las dos dosis. Al respecto, el sector explicó que esto demuestra que se trata de un fármaco que previene casos graves de la enfermedad.

Este viral en Twitter decía, por ejemplo:

O también:

Papá: médico de 69 años, vacunado con Sinopharm

Mamá: enfermera de 59 años, vacunada con sinopharm

Hermana: doctora de 31 años. Vacunada con sinopharm

Todos bien, con buena salud y siguen trabajando.



Y hay gente que rechaza vacunarse?

Uno más:

Le preguntamos a tres peruanas que recibieron la vacuna Sinopharm cómo fue sido su experiencia. Estos son sus testimonios:

Ángela Patrón-Silva, asociada en @ProyectoVoceras y voluntaria de la vacuna Sinopharm

El proceso de vacunación es exactamente igual al de los demás, verifican tus datos, te enseñan la jeringa con la dosis, el piquete en el brazo, esperas media hora y listo. Pensé que sería complejo, pero no lo fue. A diferencia de la vacunación con Pfizer, donde el frasco contiene más de una dosis, la vacuna de Sinopharm viene individual, dentro de una caja ya contiene la jeringa de vidrio con la dosis. O sea que ni sobra ni falta. No tuve síntomas y hasta ahora, no me he enfermado de COVID-19. ¿Por qué deberíamos vacunarnos de todas maneras? El Perú es el país con más muertes por este virus a nivel mundial, hay personas que han muerto con la esperanza de vacunarse y otras sin saber que iba a haber una vacuna. La mejor vacuna es la que está en tu brazo, no puedes escoger morir, pero sí vivir y la vacuna, la que sea, es tu opción.

Licenciada Cynthia Pérez, del área de emergencia del hospital Ate Vitarte

Recibí mi primera dosis el 11 febrero de este año. Había mucha ansiedad y emoción porque queríamos vacunarnos. Cuando salimos del hospital, una enfermera (de otra institución) me preguntó si yo había salido en Somos [risas] (puede conocer la historia de la licenciada en este enlace). Estaba superfeliz. Para nosotros, recibir la vacuna es una protección, una seguridad más. Como enfermeras nos emocionamos. Le pedí a la colega que me tome una foto, se la mandé mi papá, a mi mamá. Me puse a llorar. Esa vacuna era para ellos. Por mis hijos. Fue muy emotivo porque recibir una vacuna significa que si contagiaba, no iba a hacer un cuadro grave. No iba terminar entubada, que es el miedo de nosotras. A veces no entiendo cómo pueden negarse a recibir una vacuna de Sinopharm cuando todo el personal de salud lo ha recibido. Gracias a esa vacuna mis compañeras no se han contagiado. Luego de aplicar la dosis, nos pidieron quedarnos 20 minutos para hacer un monitoreo. Me inyectaron en el brazo izquierdo y como me dolía un poco, tomé un paracetamol y listo. No tuve otra molesta. Volví a trabajar y todo normal. El día que lo/la vacunen, evite el trajín en el brazo donde se la colocaron. Recuerde que se necesitan de las dos dosis.

Iosune Ais, doctora

He sido vacunada con Sinopharm en Marzo de este año. Trabajo en 2 hospitales Covid, haciendo un total de 300 horas al mes en áreas generadoras de aerosoles. No me he contagiado de COVID-19.

Estando en ese nivel de exposición, ¿crees que me he atrevido a reclamar por otra vacuna? Gracias a Sinopharm no hemos perdido a muchos colegas o amigos durante este camino. En medio de esta pandemia la vacuna que llegue a tu hombro es la mejor vacuna en este momento.

Vacúnense, sin dudarlo, vacúnense.

