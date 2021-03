Conforme a los criterios de Saber más

El día para María Lourdes Gutiérrez (49), la enfermera de mayor edad de la Villa Panamericana de Essalud, inicia antes que salga el sol, entre rosarios, ejercicio y yoga. Es una preparación que le da paz para enfrentar la dureza de su oficio en esta pandemia. Este 25 de marzo, la licenciada cumplirá un año desde que se mudó a tiempo completo a este centro de atención y aislamiento temporal para pacientes de COVID-19. El sacrificio que hizo: dejar de ver a su hija adolescente, a sus papás, por más de seis meses. Así es la profesión. Recién en el último tramo del 2020 le llegó el respiro, cuando la curva de contagios bajó y pudo visitar a su familia. Pensó que al fin todo se acababa... hasta que empezó de nuevo.

Entre enero y febrero de este año, la villa –que fue construida para albergar a los deportistas panamericanos– ha atendido a 4.556 pacientes covid . De ellos, 2.730 vencieron la enfermedad. Para las licenciadas y técnicas que se desvelaron por su salud, ver que estos se van a casa es siempre un subidón que les devuelve la moral y les recuerda por qué escogieron ese camino. Lo triste es tener que enfrentar la otra cara. Que les recuerden a aquellos que no la libraron.

La enfermera-Essalud Fressia Morán, de 24 años, la más joven que trabaja en la villa, estima haber visto morir a más de 350 personas desde que entró a trabajar al lugar en setiembre del año pasado. Con frecuencia son pacientes que llegan cuando ya tienen los pulmones demasiado comprometidos y es poco lo que se puede hacer. Ella, que nació en Ica y no lo pensó dos veces a la hora de postular a la villa, tuvo un periodo de adaptación duro. “Los primeros días lloraba al ver a los pacientes aislados. Yo misma me sentía un poco así, porque estaba lejos de mi familia”, dice. Su día laboral inicia a las 7:00 a.m., cuando llega a las torres para hacer la inspección de pacientes. Puede atender hasta 42 camas al día. Su jornada termina doce horas después, cuando se realiza el “baño de arrastre”, con shampoo y jabón, para salir descontaminada del lugar y poder ir a su dormitorio a descansar.





Fressia Morán (24) y Lourdes Gutiérrez (49), la enfermera más joven y de mayor edad de la Villa Panamericana, se molestan al saber que hay gente que no usa mascarilla. “Si supieran lo que vivimos acá por culpa de eso...” (Foto: Anthony Niño de Guzmán)





HERMANAS DE PROFESIÓN

En circunstancias tan extremas como la actual pandemia de COVID-19, las personas que están en primera línea necesitan elaborar estrategias para no quebrarse. Algunos se concentran solo en el trabajo. Otros propician el buen ambiente y la camaradería, indispensables para relajar los ánimos. Las licenciadas jóvenes, como Morán, se apoyan en los consejos y la supervisión de los más recorridos, como Gutiérrez. También reciben soporte psicológico, pues la depresión es un fantasma que ronda. Apoyarse en la familia, si se puede, también ayuda.

Es la suerte de las hermanas enfermeras Rosa y Gloria Alvarado, que trabajan juntas en el Instituto Peruano Cardiovascular (Incor). Si bien el centro está dedicado a pacientes del corazón, semanalmente tienen que lidiar con casos que ingresan con síntomas de COVID-19 además de sus males cardiacos. Tienen para ello un área especial en la que se aísla a los sospechosos mientras se establece su diagnóstico y a qué centro covid se les puede derivar, una tarea que puede durar algunos días. Mientras, este debe seguir teniendo la atención de salud de rigor, con el apoyo de las enfermeras.

Las hermanas enfermeras Gloria y Rosa Alvarado, naturales de Huánuco, en el área covid que se ha dispuesto en el Instituto Peruano Cardiovascular (INCOR). No poder abrazar a sus papás es lo que más les duele. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Una de las cosas más difíciles, sobre todo ahora en verano, es la incomodidad del equipo especial de protección (EEP), indispensable para trabajar en esas condiciones. Acaban deshidratadas, sudando mares luego de algunas horas con el chaleco, el mameluco, los dobles guantes, los protectores oculares, los cascos y las mascarillas. Solo lo último les produce cefaleas y marcas en el rostro por la presión del elástico sobre el tabique.

”En esta pandemia estimamos que estamos trabajando unas 65 mil enfermeras”, dice Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeros del Perú. “De ellas, 1.200 son intensivistas, que es una especialización que dura dos años. Yo tengo 30 años en el servicio y no sabría qué hacer en una cama de cuidados intensivos. Para que veas cuán especializada es esa formación. Y las compañeras que están ahí se han pagado sus estudios de posgrado con su plata”, precisa.

El Perú tiene un déficit de enfermeras que la coyuntura sanitaria solo ha incrementado. Antes de esto, se calculaba en 16 el número de enfermeras por cada 10 mil habitantes, cuando la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) establece que debería haber 89 por cada 10 mil habitantes (Chile tiene 26 enfermeras por cada 10 mil habitantes; España, 55; Estados Unidos, 111).

El espacio no es suficiente para contar todas las historias ejemplares de estas profesionales que, al pie mismo del cañón, lo dejan todo para ayudarnos a recuperar lo más importante que tenemos. Hay historias como la de la enfermera Gina Minaya, que el año pasado se compró una moto para poder realizar campañas de vacunación del neumococo a adultos mayores de los caseríos de Piura. La tarea culminó en diciembre pasado, pero no dudaría en repetir la experiencia ni bien se vuelva a presentar la oportunidad.

CONEXIÓN EMOCIONAL

Son dos los momentos que más han marcado a la licenciada Cynthia Pérez (36), con especialidad en Emergencia y desastres, en lo que va de la pandemia. El primero se remonta al 10 de julio del 2020, cuando su hisopado salió positivo a los días de haber ingresado a trabajar a la Unidad de Cuidados Especiales, en el área de emergencia, del Hospital de Emergencia Ate Vitarte. Más allá del resultado y los síntomas (sentía una fuerte opresión en el pecho y se agitaba con facilidad), lo más difícil fue separarse por dos semanas de sus dos hijos de ocho años y seis meses. “Hacíamos videollamada y yo lloraba porque veía a mi hijo y no podía darle de lactar. Luego de los 15 días, mi hijito ya no quería que le dé de lactar. Me sentía culpable: por qué mis hijos tenían que pagar las consecuencias de esto”, dice con la voz entrecortada. Pese a estar cerca (hizo cuarentena con su esposo en la cochera de su casa, sus hijos estaban en el tercer piso de la misma vivienda), sentía una dolorosa lejanía. “Muchas compañeras han pasado momentos difíciles”, agrega, y fue también lo que se repitió a sí misma por esos días para regresar con más fuerza.

La licenciada Cynthia Pérez atiende tres pacientes intubados en 24 horas: carga medicamentos, monitorea cada hora sus signos vitales, moviliza zonas del cuerpo (para que no salgan escaras) cada dos horas, aspira secreciones cada tres horas, curaciones en el catéter, administrar tratamientos. Deja que los pacientes la cojan de la mano a modo de acompañarlos en esta difícil situación. (Foto: Héctor Bartra - Hospital de Emergencia de Ate)

El segundo fue con uno de sus pacientes. “Un señor me pidió mi celular. Le dije que no estaba permitido, pero me contó que quería hablar con su esposa. Le pregunté si tenía hijos y me dijo que sí, de 12, de 10 y de 6 años”. Le ganó el lado maternal y lo acompañó en uno de los momentos más difíciles antes de intubarlo al ventilador mecánico: hablar -quizás por última vez- con la familia. El diagnóstico no era alentador (tenía compromiso pulmonar del 70%, además de diabetes, hipertensión y obesidad). A las semanas, lamentablemente falleció. “Hicimos todo lo posible para salvarle la vida. La muerte con pacientes con COVID-19 es muy triste porque están solos. Es difícil no involucrarse emocionalmente. A veces eres la última persona que ven”. //

EN CIFRAS

121 enfermeras han fallecido durante toda la pandemia.

32 enfermeras han fallecido en la segunda ola.

74 de ellas están actualmente hospitalizadas en sala.

42 están hospitalizadas en UCI.

267 se encuentran con aislamiento domiciliario.

30% de enfermeras fueron enviadas a casa al inicio de la pandemia por comorbilidad.

(Fuente: Colegio de Enfermeros del Perú)

