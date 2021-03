Conforme a los criterios de Saber más

A Lisette Crespo le pasa lo mismo que sienten las millones de personas que transitan por esta jungla de cemento llamada Lima: no soporta el transporte público. No tolera las faltas de respeto hacia al pasajero, ni los riegos que implica un viaje combi por las vías de la ciudad. Siempre se ha sentido más cómoda y segura yendo de un lado a otro sobre dos ruedas. Primero en bicicleta y luego en motocicleta, una Yamaha FZ16, cada vez que iba a su antiguo trabajo en el centro de Lima. “Desde que tuve mi primera moto, mi vida cambió. Todos mis recorridos se hicieron mucho más rápidos, lo que me permitía hacer muchas más cosas en el día. Cuando tienes una moto basta con pensar donde quieres estar y puedes llegar en 30 minutos ”, cuenta.

Su primer acercamiento con una moto fue gracias a sus hermanos mayores. Ellos, dueños de un taller mecánico, le prestaron a su hermana una Ninja 600 (“un fierrazo”) para que aprendiera a usarla. El amor fue a primera vista. “Una moto es libertad total, es como tener alas y además se siente como volar, como planear entre los autos. Una moto llega donde un auto no llega y es mucho más económica”, comenta. También reflexiona sobre la importancia de haber crecido en una familia que no le puso restricciones a sus intereses. “Agradezco que mis hermanos nunca hayan limitado mis deseos de libertad, mi curiosidad. Nunca me han visto ni como la hermana mujer, ni como la más pequeña ni como si fuera más débil”.

Desde su taller de carpintería en la selva central, Lisette se ha organizado con el club Moteras Perú, al que ella pertenece, para dar un mensaje de igualdad, junto con otros nueve clubes de mujeres motociclistas, en el marco del Día de la Mujer. “Como mujeres motociclistas que hemos asumidos las riendas de nuestras vidas, con independencia y con amor a la libertad, buscamos transmitir nuestro ejemplo a las futuras generaciones y a toda mujer que se haya sentido limitada por convencionalismos sociales, la seguridad de que somos capaces de conquistar cualquier meta imprimiendo aquella belleza única que brota de nuestra femineidad en su estado más puro”.

Esta iniciativa fue gestada por el club Carabelas Riders Perú, con el fin de mostrar que son cada vez más las mujeres que hoy ocupan espacios que tradicionalmente han sido reservados para hombres. Convocaron a otros clubes de mujeres motociclistas, entre ellos Moteras Perú, Bielas, Pink Biker Mx, Valkirias Perú MG, Miss Bikers, Imperio Perú, Street Girls y Biker Girls. “Nos unimos como comunidad de mujeres motociclistas persiguiendo la misma visión y con el deseo de transmitirlo a las futuras generaciones, organizándonos en hermandad, sin competencias y por un objetivo en común: contribuir al cambio del paradigma del sexo débil”.

Ser parte de uno de estos clubes es una forma de vivir en hermandad. Antes de la pandemia , las chicas de Carabelas Riders se juntaban todos los jueves a las 8:00 pm, a la altura del Café Buena Vista, en Miraflores, como si de un ritual se tratara. Prendían motores y se dirigían en grupo hacia donde las llevara el instinto. Los fines de semanas organizaban rutas más largas, hacia Chosica, Pachacámac, o las playas del sur. Pero debido a la crisis sanitaria tuvieron que dejar de hacerlas. En este contexto, se han reinventado, organizando charlas online sobre feminismo, primeros auxilios, experiencias de motoviajeras y otros temas vinculados a su creciente comunidad motera.

“Cada vez somos más mujeres que manejamos moto, por lo que las marcas y revistas del mundo del motociclismo empiezan a replantearse la forma de comunicación que tienen (ya no poner a la mujer como trofeo sobre una moto, sino como una motociclista más). Además buscamos animar a más mujeres al uso de este vehículo, pues creemos que al ver una fuerte participación de mujeres, podrían tener más confianza a tomar la decisión”, le explican a Somos a una sola voz desde Carabelas Riders Perú.

– ¿Por qué importante es visibilizar la participación de las mujeres en el mundo del motociclismo?

Para nosotras, es importante visibilizar la participación de las mujeres en todos los campos posibles para ir ocupando espacio, para ganar relevancia y para que se evidencie que las mujeres somos capaces de realizar todo tipo de actividad sin que el género sea un condicionante u obstáculo. Siendo nuestro mundo el de las motos, nos proponemos visibilizar la participación de las mujeres para tratar de erradicar el machismo que abunda entre los miembros de esta comunidad y que hasta ahora, creen que una mujer al lado de una moto, debe ser un copiloto o una modelo .

– ¿Qué es lo que buscan transmitir con el mensaje “Unidas somos más fuertes”?

Buscamos fortalecer un mensaje que ya viene sonando fuerte en Latinoamérica desde que se inició la campaña de Ni una menos , ya que las mujeres hemos recobrado potencia para transmitir que ya no nos dejamos, que nos respaldamos entre mujeres, que creemos en nosotras, que no somos las de antes, que unidas estamos logrando conseguir todo lo que nos proponemos.

Fundado en el 2016, el club Carabelas Riders Perú está conformado hoy en día por 17 miembros oficiales. “Las tres fundadoras de Carabelas pertenecían a un club mixto de motociclistas. Con el tiempo, las chicas comenzaron a disfrutar más salir entre amigas los domingos, ya que al estar entre mujeres había mayor confianza y confidencialidad”.

Son tiempos en los que las une más de una lucha. Y sus voces, unidas, rugen más que un potente motor. //

