Conforme a los criterios de Saber más

Si algo ha evidenciado la pandemia es que la clave está en la prevención. El problema, vale decirlo, es que solo somos conscientes cuando la enfermedad toca nuestra puerta o la de alguien cercano. Le pasó a Moisés Cortez a mediados de 2011, cuando le detectaron cáncer un día antes de su cumpleaños (26 de julio). Pasó a ser paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y conoció la -cruda- realidad. “Nunca voy a olvidar la primera noche que estuve ahí. Escuchaba a una señora quejándose. Recé a todas las divinidades que se me ocurrieron para que pare el dolor de la señora: al día siguiente me enteré de que había fallecido”, cuenta. Una vez recuperado, fundó By People, una asociación civil sin fines de lucro de ayuda social.

Entre las acciones de voluntariado, participaron en la campaña ‘Dale Vida Perú: dona sangre, dona vida’ en el 2012 con el fin de crear una comunidad de voluntarios permanentes. “Vamos a ser honestos: para lograr eso, hay que facilitarlo. Encuentras personas que quieren donar, pero tienen que sacrificar su tiempo (entre hacer la cola y que lo atiendan)”. En el 2018 lanzaron, de la mano del INEN, la primera versión de Dale Vida Perú, una aplicación que facilita la donación de sangre. El coronavirus, claro, cambió los planes. En Perú, que tiene poca cultura de donación de sangre, el número de donantes se ha reducido debido a la pandemia por temor a acercarse a un centro de salud.

En el Instituto Nacional de Salud del Niño, de San Borja requieren por lo menos 30 donantes de plaquetas y 30 donantes de sangre al día para cubrir la demanda de los pequeños pacientes. Un paciente con leucemia necesita hasta de 150 unidades de sangre. (Foto: INSN San Borja)

Según la última cifra del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS), el porcentaje de voluntarios en nuestro país solo llega a un 20 %, que no alcanza para cubrir las necesidades existentes. Moisés quiso mejorar la aplicación que permitiera trabajar con más hospitales y con una mejor localización GPS para poder desarrollar las campañas. “Tocamos la puerta a varios y nadie las abrió [risas], hasta que llegamos al laboratorio Roche. Con eso, empezamos a trabajar con el INEN, Instituto Nacional de Salud del Niño, de San Borja, el hospital Santa Rosa y el banco de sangre de la región San Martín”.

En la aplicación figura si la donación fue exitosa u observada. Además almacena las fechas de donaciones de sangre o plaquetas, hemoglobina y el peso. (Foto: captura de pantalla)

Entre los beneficios de donar sangre, están que ayuda a depurar triglicéridos; disminuye la viscosidad de la sangre y hace que el corazón trabaje menos, mejorando los cuadros de hipertensión; disminuye el riesgo de infarto cerebral y accidentes cardiovasculares, oxigena y renueva la sangre del cuerpo , por mencionar algunos. “Hay una realidad que no vemos y no digo que vayamos a lugares alejados de la capital: aquí nomas en la esquina de la av. Aviación con la Av. Angamos [sede del INEN]. El Niño, de San Borja, todo ese edificio es un centro quirúrgico. Hacen intervenciones diarias a niños, que son el futuro de nuestro país. Nos hemos vuelto tan insensibles. Recién ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta cómo el mundo nos toca la puerta”.

Descargue la app Dale Vida Perú en el App Store o Play Store. Una vez instalado, se registra con sus datos personales y programa su cita para el banco de sangre, a una campaña o para donar a un paciente directamente. Al día siguiente de haber ido, el aplicativo le avisará si la donación fue exitosa o si su sangre fue observada. “Esa donación va a pasar por un tamizaje. Si salió exitosa, puedes salvar hasta tres vidas. Si salió observada, la app te dice que llames al banco de sangre. Ahí el médico explica los pormenores”.

La donación de sangre toma 30 minutos, los varones pueden donar hasta cuatro veces al año; las mujeres, tres veces al año. Puede hacerlo toda persona mayor de 18 años, con buena salud y que pese más de 50 kg. No hay excusas. //

DATO:

Si alguna empresa quisiera hacer una campaña de donación de sangre en sus instalaciones, pueden escribir al mail info@bypeople.org

El INEN recibe donaciones voluntarias de sangre y plaquetas. Escriba al bsangre@inen.sld.pe para más información.

Este lunes, la campaña de donación de sangre será hasta las 2 p.m. en el frontis de la Municipalidad de La Molina (Av. Ricardo Elías Aparicio 740).

Auna, por su parte, realizará la campaña de donación el 25 de junio en el paseo Tarata cruce con Larco, en Miraflores y el 26 de junio en el Boulevard del Centro Comercial Plaza San Miguel.

VIDEO RECOMENDADO

Tecnólogo dona sangre desde hace 29 años, obtuvo récord y ayudó a salvar cerca de 200 vidas null