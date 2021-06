Conforme a los criterios de Saber más

En el juego de la vida tan importante como conseguir la victoria es saber manejar las derrotas de manera sana, sin patear el tablero o acusar al árbitro de fraude. Evidentemente, no existe la persona que le encante perder: es una sensación pasajera y desagradable que nos invade a veces y que cuesta ocultar. Y aunque un poco de piconería puede ser un factor motivador para el logro, lo que hay que entender es que fallar tiene consecuencias que escapan a la pura voluntad y tienen una raíz biológica.

Cuando fracasamos en un logro, el que sea -perder dinero en una apuesta, fallar en una examen de admisión o una final deportiva, etc.- nuestro cuerpo responde de forma automática disparando al flujo sanguíneo neurotrasmisores como el cortisol que hace que nos sintamos mal. Nos sube la presión sanguínea, el rostro se tensa, el vello se eriza, los músculos se endurecen. Es la forma que tiene el cerebro de preparamos para la lucha o para la huída, dicotomías que enfrentaban nuestro antepasados hace millones de año cuando buscaban comida. Por eso el que no sabe perder busca instintivamente la pelea.

Ser adulto, no obstante, implica manejar las emociones a niveles socialmente aceptados. Nadie más terrible que un adulto haciendo un berrinche. Y esas competencias se suelen aprender en el hogar. “Si has crecido en un ambiente familiar estricto, que no acepta las derrotas, te va a ser muy difícil que aprendas a perder o que veas a las derrotas como lo que son: oportunidades para analizarse uno mismo, ver que hicieron los demás y tratar de hacerlo mejor”, dice la Dra. María Elena Escuza, directora de Psicología de la Universidad Norbert Wiener.

Entornos ultra competitivos suelen generar malos perdedores. Lo vemos mucho en el deporte, algo paradójico dada la naturaleza del mentado “espíritu deportivo”. Ahí están los ajedrecistas furiosos que barren tableros después del jaque, los tenistas que rompen sus raquetas o los futbolistas que consideran una humillación llevar medallas de segundo puesto. La vida en sociedad, sobre todo en ciudades, genera competencia. Adjetivos como “fracasado” o “perdedor” suelen estar entre los más hirientes.

Los niños aprenden a perder en el juego diario. Si bien ganar es importante, porque refuerza su autoestima, perder con una sonrisa, felicitar al ganador y no boicotear su triunfo es una habilidad igual de importante para su vida futura. “Perder te puede chocar un poco al comienzo, pero al final tenemos que aprender a demostrar capacidad de resiliencia, sobreponernos y seguir adelante”, anota la Dra Escuza. Saber ganar es otra habilidad importante: nunca se debe tolerar la mofa o la arrogancia contra el que pierde.

Cuando los adultos no saben perder

Un adulto que no sabe perder no tendrá una buena calidad de vida. Su personalidad lo privará de amigos o relaciones significativas. Lo bueno es que hay formas de aprender esta habilidad aun a edad tardía. “Lo fundamental es que la persona sea consciente que tiene esta característica de personalidad; si reconoce que tiene un problema de ira, de manejo de emoción o frustración, tenemos el 50% del problema resuelto”. A nivel clínico esto se puede tratar en terapia con un especialista.

También formas de auto educación. Hay tutoriales y cursos en YouTube sobre técnicas como el minfulness, el yoga o el tai chi que son ejercicios en los que se aprende el auto conocimiento, la meditación y relajación, muy recomendado para personas con problemas de ira por perder que necesitan una forma de bajar las revoluciones de su mente.

Pataletas en el primer día de clase reflejan metas incumplidas

Algunas pautas para empezar a aprender a perder:

Comprender la frustración: Es la emoción que sucede cuando fallamos en un logro. No se puede evitar, porque escapa a la voluntad, pero si se puede manejar de manera positiva. Si un niño se frustra no es recomendable gritarle o minimizar su sentimiento o decirle “no te enojes”. Se corrigen conductas, no emociones. El adulto debería tramitar su frustración con inteligencia y hasta con elegancia sí se puede. Si el enojo es muy fuerte, quizá lo mejor sería expresar que se está molesto. Darse unos segundos para calmarse y no actuar con “cabeza caliente”.

Respetar los resultados: quien entra a un juego, desafío, concurso o carrera lo hace aceptando unas reglas establecidas de antemano y la posibilidad, incluso, que haya una persona juzgando las performances (árbitro, jurado). Se debe entrar a competir con la convicción de que el resultado puede que no nos favorezca, no importa cuan confiados estemos. Eso nos da la capacidad de prepararnos ante un resultado inesperado.

Escoger bien las batallas. Ganar es importante pero no debería empujarnos al sinsentido de querer ganar por ganar. Ante una situación de fracaso es importante determinar el real valor de lo que sea que estaba en juego. Con frecuencia el valor de lo disputado no amerita el enojo. Si fuera ese el caso, una derrota nos debería enseñar el valor de la perseverancia.

Aprender a dejar ir. La constancia y la motivación son importantes cuando se quiere ir detrás de un sueño. Se dice con frecuencia que el que persevera alcanza, pero esto no es una ley escrita en piedra. Ante la realidad del fracaso continúo, no debería hacernos sentir mal abandonar ese sueño o carrera y enfocar nuestras energías en un logro que nos brinde más satisfacciones. //

