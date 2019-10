Es, si me permiten, el único programa de TV que vuelve hijos a los padres y padres a los hijos. A bordo del monorriel de Junior Express (Disney Junior, 406), Diego Topa, el Capitán Topa, protagoniza ya cuatro temporadas, 97 capítulos y 6 discos, del show para niños más visto en la televisión por cable de los últimos años. En el tren los personajes cantan, discuten, se reconcilian, se equivocan, viajan, pintan, resuelven, se abrazan. En tiempos de solitarios videojuegos con pistolas, Topa enseña que es mejor aventurarse con los amigos. Esta fórmula estrena ya, el próximo 4 de marzo, su quinta y -parece- última temporada. ¿Quién es el personaje por el que sus niños piden permiso para prender la TV y que llega a Lima para tocar sus canciones este sábado? Somos habló con él.

Invades nuestras casas todas las tardes, pero eres un invasor al que le damos la bienvenida.

Gracias por transmitirme eso, también.

Hiciste teatro, clown, TV, eres productor, cantas, bailas. ¿Siempre quisiste ser algo de esto de niño?

Sí, siempre. La verdad que sí. Soñaba con ser un actor y bailar. No me imaginé que iba a ser para toda la familia y los más chiquitos. Me sorprendió para bien porque descubrí que tengo una misión. Me cambió la vida eso. Es increíble lo que siento: lo mismo que tú sientes como papá, cuando ves a los niños crecer contigo. Ellos son un tesoro hermoso. Cómo se iluminan los ojitos.

¿Es más difícil hacer un show para niños?

Por eso trabajamos mucho en las letras de las canciones. Sabemos que es la mejor etapa la niñez. Trabajamos mucho con Disney esto. Estoy chocho de contarles tantas novedades para ustedes, tanto en la TV como en el cine. Estoy contento de que Disney sea mi familia.

¿Cómo conservas al niño que llevas dentro?

Sabés cómo lo hago: conectándome con el niño interior mío y también con el que hay dentro de los papás, de ustedes. Ese es mi gran secreto. Vivir en Disney es increíble precisamente por eso.

¿Qué trae de nuevo la quinta temporada que tanto esperan los niños en el Perú?

No van a poder creerlo: personajes nuevos, que regresan, que van a quedar en el corazón. Se estrena el 4 de marzo y este 22 de febrero vamos a cantar Esto es una fiesta. Van a tener 4 canciones nuevas en los 23 episodios. Ocho van a transcurrir durante la noche; siempre nos preguntaban: ¿qué hacen cuando duermen a la noche? Bueno, ahora van a saberlo. O, ¿nunca vimos el baño del monorriel?. Bueno, ahora lo van a ver en el Junior Express.

¿No es demasiada responsabilidad ser un ejemplo?

Primero, se me llenan los ojos de lágrimas cuando me dicen eso. Para mí, esto es amor puro. Creo que las familias lo notan, disfruto profundamente de lo que hago. Todo tiene la concepción de Disney y mi mirada, también. Es un orgullo enorme que hayamos llegado hasta la quinta temporada y que los niños lo vean así.

En el Perú hubo un programa para niños que marcó época: Nubeluz. ¿Lo viste alguna vez? ¿Fue inspirador para lo que haces ahora?

Aquí en Argentina lo daban en canal 9, claro que lo recuerdo. Eran dos chicas divinas, me acuerdo la tragedia que pasó. Fue un gran éxito también aquí. Ojalá pronto los podamos ver en Lima, con Topa y con los shows en vivo.

***

LA TEMPORADA NUEVA DE JUNIOR EXPRESS En su quinta temporada, Junior Express continúa trayendo episodios llenos de aventura, música y diversión. El Capitán Topa junto a su tripulación estarán preparados para las situaciones más disparatadas que puedan acontecer.

A su vez, Lila recibirá un novedoso regalo: un piloto automático llamado EMA (Especialista en Manejo Automático). EMA le permitirá a Lila dejar por momentos la silla de conductor, aunque a veces con cierta desconfianza.

La nueva temporada está compuesta por 23 episodios, 15 de 22 min. y 8 de 11 min. En estos últimos, que transcurren de noche, el Capitán Topa dará el anuncio para ir a dormir y deseará dulces sueños a toda la tripulación. Todos cantarán una canción mientras se preparan para ir a sus camas. Pero cuando se apaga la última luz, otra se enciende en alguno de los vagones: alguien se despertó. ¿Qué pasó? Cada viaje nocturno nos sorprenderá.

***

TODO LO QUE DEBES SABER DEL EVENTO

Las nuevas canciones de Diego Topa que se tocarán en Lima son “El viajero”, “Se cómo tú quieras ser” y “Latinoamérica”, y ya se pueden disfrutar en la pantalla de Disney Junior y en el canal oficial de Diego Topa en Vevo.

Día: sábado 12 de octubre a las 7 p.m.

Lugar: Plaza Arena

ENTRADAS DISPONIBLES: Teleticket de Wong y Metro