Conforme a los criterios de Saber más

Qué duda cabe que este ha sido un año muy duro. Las cuentas regresivas en espera del 2021 empezaron en abril, si se recuerda. Pero ahí vamos, el planeta entero extrañando a quienes no están, y también, celebrando a quienes siguen a nuestro lado. Aguantando. Esperando. La pandemia hará que estas fiestas de fin de año sean distintas –mesas incompletas, abrazos por pantallas, regalos por delivery- por lo que el espíritu de muchos ya empieza a ponerse melancólico. Si estas, de por sí, son particularmente emotivas, ¿cómo sobrellevarlas sin sentir o pensar que un –otro- tráiler nos va a aplastar en diciembre?

Le preguntamos a Milagros Agurto, coach y conferencista motivacional, qué sugerencias podía brindar, desde su estudio y experiencia, para abordarlas de la mejor manera. Las ausencias irremediables, claramente, son motivo de otro artículo, pero para lo demás, enfocar la mente en ciertas premisas podrían resultar de suma utilidad.

“Es verdad que esta es una época en la que las emociones están muy a flor de piel, sea el año que sea. Como se potencian al máximo, lo importante es gestionarlas. Entre la expectativa y la realidad, en esa brecha, hay algo que se llama frustración. Afortunadamente que hay pensamientos que nos pueden ayudar a evitarla”, dice. Estos son los siguientes:

1. Tener mucho cuidado con las expectativas.

Señala Agurto que resulta efectivo, incluso, no tenerlas en muchos aspectos de la vida. “En el caso especifico de este año, lo mejor es ir con la mente en blanco a lo que se presente. Eso quiere decir que no hay que concentrarse en que tal vez no podremos abrazar a alguien o sentarnos en la mesa todos, sino en idear otras formas de generar afecto como mandar videos, dar serenatas de villancicos u otro tipo de expresiones usando los recursos que tenemos. Querer repetir una historia que no se va a poder este diciembre va a ser muy frustrante. Por eso hay que adaptarnos a la nueva situación abrazando lo que vaya a venir. Será lo mejor tener la mente abierta y dejarnos sorprender”.

2. No preocuparse por lo que no se tiene y ocuparse en lo que se tiene.

“A veces desaprovechamos circunstancias maravillosas esperando algo que solo está en nuestro imaginario. Si bien es cierto nuestro contacto físico estará limitado, busquemos dar y recibir esa energía de otras formas. Esto trae a colación que la felicidad es una decisión personal. El ser te lleva al tener y hacer. Si esperamos a alguien o algo para ser feliz, evidentemente seremos desdichados al no conseguirlo. Seamos felices con lo que tenemos”.

Hacer uso de los rudimentos proporcionados por la tecnología para adaptarnos a este tiempo puede evitar caer en frustraciones.

3. Hay que agradecer.

“Este 2020 ha sido de muchísimo aprendizaje. Y eso hay que agradecerlo. Hemos afrontado situaciones que a muchos nos han permitido reconocer cómo somos individual y colectivamente; quiénes somos y adónde vamos. Pero también hay que dar gracias enfocándonos en lo que hemos soltado. Esos apegos a personas que quizá ya cumplieron su misión en tu vida, pero que ya era tiempo de que se fueran. O apegos a cosas o hábitos que no sumaban, que tal vez no eran necesarias en nuestras vidas”.

4. Enfocarse en las soluciones y no solo en las emociones.

“Cuando digo que no hay que quedarse en la emoción, no me refiero a que no hay que llorar o pasar nuestros procesos de dolor, las lágrimas siempre limpian el alma. Lo que quiero decir es que hay que ser un poco más prácticos, más ingeniosos en darle la vuelta al conflicto. Este año no podremos cenar con los abuelos a la medianoche, bueno, de repente podremos verlos al día siguiente al aire libre con menos riesgos. Busquemos nuevos caminos, van a ver que se sorprenderán”.

Abrir la mente con ingenio puede sorprendernos con gratas experiencias, señala Agurto. (Foto: Shutterstock)

5. Alejarse de personas con conductas toxicas.

“Nunca faltan quienes solo hablan y se concentran en lo negativo, que ‘tiran’ para abajo proponiéndoselo o no. Lo mejor es evitarlas. Prioricen la armonía en sus vidas. Les irá mejor”.

SEPA MÁS

Milagros Agurto forma parte de Compartiendo sabiduría, una plataforma sostenida por Tottus en el que peruanas emprendedoras comparten testimonios y recomendaciones con el fin de inspirar a los demás.

VIDEO RELACIONADO

¿Podremos reunirnos en Navidad con la familia pese a la existencia del COVID-19? El doctor Elmer Huerta responde:

Sanamente: ¿Podremos reunirnos con la familia en Navidad?