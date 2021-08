Conforme a los criterios de Saber más

Cuando llegamos a la edad adulta, el ahorro es uno de los hábitos que más riesgos corre, ya que los gastos fijos y otros gastos no planificados atentan en su contra. Por esta razón, como todo hábito, es recomendable aprenderlo desde la niñez o adolescencia. “Como todo buen hábito, este empieza desde el hogar y en compañía de los padres o del adulto responsable del adolescente. Pequeñas tareas, metas y labores que se incluyan en la rutina diaria pueden ser la base para una vida financiera saludable a futuro”, comenta Isabel Palao, CEO de la fintech peruana Máximo.

—¿Por qué es importante inculcar el ahorro en los adolescentes, sobre todo en los tiempos que vivimos?

Tan importante como enseñar a los niños a leer y escribir es inculcarles el hábito del ahorro para que cuando sean adultos gocen de una buena salud financiera. En esta era digital, la educación financiera de adolescentes es aún más relevante. Las nuevas generaciones siente mucha fricción con la banca tradicional y no manejan efectivo, su actividad económica es casi 100% en línea. Compran en tiendas digitales, pagan deliverys de comida, incluso compran dinero virtual para adquirir productos en mundos virtuales de video juegos como Fornite, League of Legends, Roblox, etc. Esta facilidad de compra, donde se puede adquirir de todo con solo un clic, puede distorsionar el concepto del valor del dinero de nuestros hijos. Existe un riesgo si tomamos en cuenta que la mayoría compran con las tarjetas de crédito de sus padres. ¿Quién no ha escuchado historias de papás a los que les llegan estados de cuenta altísimos por compras en línea que hicieron sus hijos utilizando sus tarjetas?

—¿Cómo la tecnología puede estimular el ahorro?

La ayuda de aplicaciones móviles y el uso inteligente de la gamificación, podría influir de manera decisiva en la educación de los adolescentes y su empoderamiento financiero. Ahora podemos encontrar en internet mucha información sobre educación financiera para niños y adolescentes, pero con Máximo tenemos la oportunidad de enseñarles sobre finanzas a nuestros hijos dentro del mundo real, como en el salón de clases.

Máximo Teens, la primera tarjeta creada para adolescentes, que además permite ser administrada por sus padres, tiene como objetivo transformar la experiencia de pagos digitales de las generaciones más jóvenes. (Foto: Difusión)

—¿Qué factores hay que tener en cuenta para una buena educación financiera?

Como todo buen hábito, este empieza desde el hogar, pequeñas tareas y metas que se incluyan en la rutina diaria pueden ser la base para una vida financiera saludable a futuro. En Máximo manejamos estas 5 claves:

Establecer cantidades de ahorro y metas. Generar un sistema de metas y recompensas en casa, ayudarlos a visualizar la meta e incentivar llegar a ella mediante un presupuesto. Orientarlos en la elaboración un presupuesto personal. Enseñarles a usar herramientas de finanzas personales para gestionar su dinero, los hará más conscientes del manejo del dinero y en qué se utiliza el mismo. Aprender a distinguir entre las necesidades y deseos. En este punto es importante diferenciar los requerimientos de corto, mediano y largo plazo. Esto determinará el monto a ahorrar semanal o mensualmente. Utilizar las nuevas tecnologías de manera responsable. Acompáñalo en el uso responsable de las compras por internet, transacciones de manera online, etc. Ser consciente de estos riesgos y cómo identificarlos, les brindará mayor seguridad y cuidado con el uso de su dinero. Enseñar con el ejemplo. Enséñale a consumir de manera responsable. Si los jóvenes piden dinero, una dinámica sugerida es establecer tareas en sus tiempos libres para que una vez realizadas tengan su pago o recompensa.

—¿De qué manera nos ayuda Máximo a gestionar mejor nuestro dinero?

Máximo es una fintech peruana que desarrolla servicios financieros y cuenta con el soporte de Mastercard, ofrece una tarjeta internacional Mastercard a Costo cero en mantenimiento y membresía, donde cada vez que usas la tarjeta ganarás cashback por todas las compras, a diferencia de una cuenta de débito de la banca tradicional, en vez de tener saldos negativos por no usar la tarjeta… siempre ganarás dinero cada vez que la uses. Es 100% digital: desde la activación de la tarjeta hasta el acceso a una línea de crédito. Ofrece una manera simple de gestionar nuestras finanzas personales con una herramienta de finanzas personales automatizada. Nuestro último lanzamiento fue la Tarjeta para menores de edad. Con este producto para adolescentes buscamos empoderar a los adolescentes en su vida financiera.

-¿Cómo los padres pueden supervisar los movimientos de sus hijos en la aplicación?

Con el fin de ayudar en la toma de decisiones financieras, Máximo en alianza con Mastercard lanzó la primera app móvil en Perú para que los adolescentes tengan su primera experiencia financiera con una tarjeta prepago, donde los padres o tutores administran con el fin de transmitir los conceptos básicos de finanzas personales y la experiencia del manejo adecuado del dinero en las nuevas generaciones. Con ello permite crear cuentas para adolescentes, supervisar todas las transacciones de los hijos en tiempo real, tener los controles de seguridad como bloqueo de tarjetas, activación de compras en línea y cancelación de tarjeta en segundos. La aplicación permite recargar la tarjeta Máximo desde otras tarjetas de crédito, débito y con efectivo desde una cuenta bancaria, también lo pueden hacer en mas de 50 mil puntos físicos de recarga como Tambo+ y Agentes bancarios. //

