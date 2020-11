Conforme a los criterios de Saber más

La Generación Bicentenario ha hecho historia en los últimos días: jóvenes de espíritu solidario, que se organizaron en las redes sociales, para marchar en contra de la clase política del país. Así como ellos, pero en distintos contextos, la juventud peruana se ha involucrado en distintos procesos de cambio: desde los primeros movimientos contraculturales de fines de los sesenta, pasando por la generación que le hizo frente a los hechos traumáticos de fines del siglo pasado. Aquí un repaso.

EL HIPPISMO EN EL PERÚ

Mick Jagger caminando en Ancón con una bata transparente sin zapatos. Aunque no hay fotos, esa debe ser la imagen más hippie de inicios de los 70 en el Perú. “Mick vestía una túnica blanca preciosa con bordados de oro, que le llegaba hasta la cintura y dejaba sus genitales a la vista”, dice Elsa María Elejalde, voz del criollismo nacional y entonces joven muchacha de 18 años del Villa María, en el libro Los Rolling Stones en el Perú, de Cucho Peñaloza y Sergio Galarza (Fondo de Cultura Económica, 2004). Un Stone caminando por el balneario limeño del mar sopita donde hoy transitan tricitaxis amarillos. Antes, Mick y Keith Richard pasearon por la Colmena, después de ser expulsados del Crillón. No se necesita imaginación para intuir por qué.

Los miembros de The Rolling Stones, Mick Jagger y Keith Richards cerca del hotel Bolívar, en la plaza San Martín, enero de 1969. (Foto: Archivo histórico de El Comercio)

El Polen, con Juan Luis Pereira, fueron pioneros en fusionar rock con folklore en esta parte del continente. La banda representa el gran hito contracultural de la primera escena del rock en el Perú.

No es la única imagen, claro. Está la comunidad de artistas, músicos, pintores que abrazaron esos ideales de paz y amor y que montaron una comunidad en Santa Eulalia, Chosica, cuando ir para allá era viajar a otro mundo. O los hippies miraflorinos que vendían artesanías de cuero en el Parque Kennedy, con sus pelos largos, sus sandalias y su esperanza de que pueda tocar en Lima Carlos Santana, recital que el Gobierno Militar impidió. O la música folk de El Polen, la mítica banda peruana que fundaron los hermanos Raúl y Juan Luis Pereyra en 1972 y que llevó su cultura a Cusco, a Chile, a las matineé en el cine Pacífico y a los Festivales de Agua Dulce. ¿Qué era ser hippie en el mundo? Movimiento contracultural y pacifista que se haría universal en el Festival de Woodstock, en 1969, nació en Estados Unidos a partir de ideas nuevas como la revolución sexual, la búsqueda de nuevos sonidos, el legítimo derecho y la reivindicación de los mismos, además de la exploración de drogas tipo marihuana, cocaína y LSD. Podría llamarse búsqueda, también exceso. O paz y amor: en el mundo y en el Perú a veces no se necesita más.

GENERACIÓN X

Nacidos entre 1966 y 1979, luego de la explosión del hippismo, esta generación está conformada principalmente por adultos de 36 a 59 años, reveló un reciente estudio de Ipsos Perú. A ellos les tocó vivir de cerca los sucesos más traumáticos de nuestra historia reciente, marcados por el terrorismo y la hiperinflación. “El costo social y emocional de esos años, en los que gobernaron Alan García y Alberto Fujimori, aún es difícil de calcular”, sostiene el historiador José Ragas.

En su momento, los jóvenes de la Generación X salieron a protestar el 5 de junio de 1997, vistiendo polos blancos, en contra de la destitución de los magistrados del TC. Cuatro años más tarde, se volcaron a las calles para hacer sentir su voz en la Marcha de los Cuatro Suyos, en contra de un tercer mandato de Fujimori. Esa fue su lucha.

MARCHA DE LOS CUATRO SUYOS: MITIN EN PASEO DE LOS HEROES NAVALES. (FOTO: VERONICA SALEM / ARCHIVO HISTÓRICO DE EL COMERCIO)

Imagen de jóvenes protestando en la Marcha de lo Cuatro Suyos. (Foto: El Comercio)

Se estima que actualmente esta generación representa el 15% de la población en el Perú. De acuerdo con su perfil, un 79% de ellos cuenta con una red social y han sabido adaptarse a los cambios digitales. “Un 52% de los jefes de hogar, en el caso de la Generación X, que ya está en lo digital, dejó su etapa analógica y hoy está conectado a Internet permanentemente a través de un smartphone”, reveló Javier Álvarez, gerente de Estudios Multicliente de Ipsos Perú. En términos generales trabajan de forma independiente, prefieren productos de una marca en específica y se divierten reuniéndose con sus amigos de siempre. La mayoría de hogares en el Perú tiene como cabeza de familia a alguien de esta generación.

GENERACIÓN BICENTENARIO

Fue la socióloga Noelia Chávez quien acuñó el término ‘Generación Bicentenario’ a los jóvenes que lideraban las manifestaciones pacíficas contra Manuel Merino. En este grupo están los nacidos desde 1995 en adelante. Aquellos que están cómodos con la tecnología y los medios sociales, y que las han convertido en una herramienta más para alzar su voz. No en vano, en TikTok -esa monstruosa red social china que los políticos tradicionales peruanos desconocen- las cuentas josimartinezzz, raydelcastillo, bryana_pastor, ale.barnechea, natalia_dlfr, por mencionar algunos, contaban a sus seguidores escenas que los medios tradicionales aún no mostraban. “[Los políticos] no tienen la más mínima idea que las redes tienen un peso político enorme. Cuando Ántero Flores-Aráoz dijo ‘no entiendo por qué protestan’. Sencillo: él está fuera de las redes, es un político caduco. Quiere gobernar el país como hace 20 años”, explica el historiador Jesús Cosamalón, director de la maestría en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

"13% de peruanos participó de las marchas contra la designación de Merino como presidente de la República", señala el reciente estudio de IPSOS Perú. Los predominantes fueron los jóvenes.

Jóvenes protestan en la Plaza San Martín en la sexta marcha nacional contra Manuel Merino (Foto: Óscar García).

No es gratuito el clamor “se metieron con la generación equivocada”. La democracia es la única forma de gobierno que conocen estos jóvenes. Crecieron en ella. “A muchos se nos criticó en su momento que no estábamos interesados en la política. Estoy viendo todo lo contrario en esta generación: a muchísimos jóvenes les importa, sino, no hubieran salido a marchar. Esta masa no tiene representantes porque se convocan por redes sociales, grupos de afiliaciones de universidades, entre otros. Ahora se suman las familias de estos chicos”, agrega el académico.

13% de peruanos participó de las marchas contra la designación de Merino como presidente de la República.

73% no participó pero las apoya.

8% no participó porque está en contra

5% no participó no le interesa#IpsosPeru

A esta generación se le suma un importante ingrediente: memoria. Es una generación que no va a olvidar a el discurso y accionar de los políticos. Tampoco va a olvidar a Inti Sotelo y Bryan Pintado, víctimas mortales de la violenta represión policial. La Generación Bicentenario es una generación vigilante y no teme en alzar su voz de protesta cuando sea necesario. //

