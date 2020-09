Conforme a los criterios de Saber más

Este martes la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer la lista completa de sus nominados a los Grammy Latinos 2020 en sus 53 categorías. Los nombres que más sonaron en la transmisión por redes sociales fueron los de los cantantes J Balvin y Bad Bunny, que ostentan 13 y 9 nominaciones, respectivamente.

Se trata de una lista variopinta que confirma la inclinación de la balanza de años recientes hacia los ritmos urbanos, con categoría nuevas como mejor interpretación reggaeton y mejor canción de rap/ hip hop. Para los peruanos no es la única sorpresa. En la lista de escogidos figuran los nombres de algunos compatriotas que vale la pena señalar.

En primer lugar está la legendaria Susana Baca, cuyo A Capella (Editora Pregón/Play Music Peru), un disco que fue grabado por ella sola, en plena cuarentena y sin ayuda de instrumentistas, ha sido nominado a Mejor Album de Folk. Compite con los colombianos Gaiteros de Pueblo Santo, Quinteto Leopoldo Federico y más.

Otros nominados por partida doble son el combo Afro-Peruvian Jazz Orchestra, cuyo debut Tradiciones compite en la categoría de mejor álbum de Latin Jazz. El conjunto fue fundado por los saxofonistas peruanos Lorenzo Ferrero y Aníbal Seminario, quienes se conocieron de chiquillos cuando tocaban en la Orquesta Sinfónica Nacional y hoy radican en Estados Unidos.

Un tema de este disco, la inmortal La Flor de la Canela, le mereció a Lorenzo Ferrero una nominación a parte en la categoría de Mejor Arreglo.

La peruana Araceli Poma, junto con Matt Geragthy y Daniel Thissen, del proyecto Just Play Perú, han sido nominados en la categoría de Mejor Video de Formato Largo por su serie The Warrior Woman of Afro-Peruvian Music, que busca poner en relevancia el papel combativo de la mujer afro peruana en la música nacional. Todos sus capítulos se pueden ver en YouTube.

En la categoría de Mejor Empaque de un álbum figura el disco Lado A, de la banda de rock nacional Alerta Rocket. Los nominados son sus directores de arte Lucía Arias, Edgar Guerra y Fabli Soto.

Los ganadores de los Grammys Latinos se darán a conocer el 19 de noviembre, en una ceremonia que se transmitirá a través de la cadena Univision. Puedes consultar la lista completa de nominados AQUI //

