Huawei dejó en claro que sus intenciones de ser el número uno no son una broma

Ya no más palabras de aliento. Ya no más sentirse un jugador muy valioso, pero que nunca es capitán del equipo. Ya no más ‘siga participando’. Después de varios años de maduración, de evolución, de inversión y de investigación, en Huawei consideran que ha llegado la hora. La empresa china apunta a ser la número uno en el mercado de los dispositivos móviles. Saben que tienen cómo conseguirlo y esta semana, desde Londres, lo han gritado a los cuatro vientos.

Desde el gigantesco centro de convenciones ExCel, a poco más de una hora de camino hacia el este desde el centro de Londres, Huawei presentó al mundo su nueva familia de smartphones: la serie Mate 20. Y aunque repitió una vez más la fórmula ya conocida de lanzar un equipo básico (Mate 20), uno premium (Mate 20 Pro) y uno especializado (Mate 20 X), una serie de novedades llamaron la atención de los más de mil asistentes a la presentación, desde todos los rincones del planeta.

“Lo más importante es tener los mejores productos y los mejores servicios para nuestros clientes, siempre. Huawei es una compañía de alta tecnología que invierte mucho en investigación y desarrollo, pero a largo plazo. Es por eso que cuando se desarrolla una tecnología muchas veces sobrepasamos la imaginación”, indicó Zhang Weili, CMO de Huawei Latinoamérica.

Entre estas novedades está la triple cámara. Regresa en toda la serie Mate 20, pero prescindiendo del sensor monocromático para darle espacio a uno de ángulo amplio. La inteligencia artificial sigue siendo clave para el funcionamiento adecuado de las cámaras. En el caso del Mate 20 Pro, su lector de huellas digitales está integrado en la pantalla. Además, este modelo trae una batería de 4.200 mAh y una nueva tecnología de carga rápida que permite recargar hasta el 70% de energía en solo 30 minutos. E Mate 20 Pro, además de ser compatible con cargadores inalámbricos, cuenta con una función de carga inalámbrica inversa, que permite usar al dispositivo como si se tratara de una batería externa sin cables. De esto se aprovechó la marca china durante la competencia para burlarse de los iPhone de Apple: si el tuyo se queda sin energía, puedes apoyarlo en un Mate 20 Pro y empezar a recargarlo.

Mejoras, por fin, en los videos, que empezarán a ser procesados con inteligencia artificial; el uso de una nueva tecnología para las tarjetas externas de memoria (NM Card); la certificación que protege a los equipos contra el agua y el polvo; una serie de accesorios especiales (como una carcasa que permite usar el dispositivo hasta cinco metros de profundidad); ser de los primeros teléfonos en venir con Android 9 Pie y hasta el uso de láminas de grafeno para disipar mejor el calor en el Mate 20 X (orientado hacia los aficionados de los videojuegos) son algunas de las novedades de esta nueva familia.

“Queremos hacer llegar los equipos lo más rápido posible al Perú. Nuestro objetivo es muy fácil y es el mismo que tenemos a nivel global: ser el número uno”, dice a Somos Alex Yue Yang, director de Terminales Huawei del Perú. “Hace un par de años lo anunciamos y nadie nos creyó. Hoy tenemos razones para que las cosas cambien”, remarca. //