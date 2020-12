Conforme a los criterios de Saber más

La conversación con iLé ocurrió la mañana en que los peruanos amanecimos sin presidente tras las revueltas ciudadanas. Como las noticias vuelan lo primero que iLe nos dice por la ventana de Zoom es “¿Cómo están por allá?”, con cierta preocupación. Las realidades de Puerto Rico y de Perú tienen puntos comunes. Allá cayó un gobernador impopular hace unos meses gracias a movilizaciones masivas. “He tratado de estar al tanto [de lo que pasa en Perú], se ve muy intenso todo pero por lo menos veo que la gente está ahí, representando a la calle, eso es bueno”, dice la premiada cantautora que acaba de ganar un Latin Grammy 2020 y es hermana de Residente, de Calle 13. La coyuntura obliga a hablar un poco sobre política, pandemia, la vena social en su música y sobre Dónde nadie más respira, su nuevo single, que versa precisamente sobre abusos de poder.

El 2020 ha sido un año indescriptible para todos y cada uno se ha visto afectado de maneras distintas. ¿Cómo te ha tratado esta pandemia a ti?

Me afecta como a todos. En ciertos momentos se traduce en lo que voy trabajando. La música me ayuda a soltar, sanar y liberar lo que proceso a diario y, obviamente, con este año tan loco, pues sí, a veces todo eso va saliendo en forma de canciones y a veces se quedan solo como un desahogo. Pero me parece necesario exteriorizar y tratar de entender todo lo que esta pasando, que acá en Puerto Rico hay sido muy loco; un año electoral en el que han pasado un montón de cosas: la pandemia, los gobiernos y sus desastres y sus malos manejos y sus abusos de poder.

Este año has presentado dos singles, ¿los grabaste durante la pandemia? ¿Fue difícil hacerlo así?

El de En Cantos, con Natalia [Lafourcade], lo hice justo antes. El video lo filmamos en México y regresando a Puerto Rico fue que empezó la cuarentena así que llegué a encerrarme. La nueva sí ha sido hecha durante la pandemia. Poco a poco he ido armando mi pequeño estudio casero en el que trato de adelantar lo mas que puedo y, si es necesario luego, ir al estudio, con todos los protocolos. Igual pasó con el el video de Donde nadie más respira, que lo hicimos con los protocolos. Nos tenías a todos con mascarillas de todo el rato.

Hablemos de Donde nadie más respira, tu nueva canción. La letra la he sentido actual, muy cercana. La he relacionado inevitablemente con lo que está pasando en el Perú, con toda la inestabilidad política. [”Nos abrieron el tejido/ y desangraron la aldea/ degollaron las palabras para matarnos la idea/ Se pensaron inmortales hasta que llegó su día] ¿Qué tenías en mente cuando la compusiste?

Creo que es actual porque estamos en un momento muy caótico mundialmente. Aunque las situaciones sean distintas, las podemos relacionar en que todos formamos parte de un sistema fallido y estamos en descontrol. Pero al mismo tiempo hay una buena reacción social y eso me da mucha esperanza. Esta canción surge de una frustración mía sobre el abuso de poder en sí mismo, que lo podemos ver en los gobiernos, pero también en el patriarcado, lo podemos ver con figuras dentro de nuestra casa que abusan de la confianza.

¿En dónde más notas esto?

El abuso de poder se ha convertido en algo normalizado en nuestra sociedad. Siempre tiene que haber una figura de ese estilo. Entonces me cuestioné muchas cosas y traté de ir un poco al origen de todo, y creo que dentro de todo esto que estamos viviendo mundialmente, nos estamos enfrentando con cosas que siempre han estado ahí pero nos hemos distraído y las hemos ignorado durante un tiempo. Ahora finalmente nos estamos dando cuenta de todo eso y estamos explotando. Hay una cantidad de gente que se sigue sumando y sigue amplificando y eso es super importante.

Ileana Cabra Joglar se hizo conocida por Calle 13, grupo en el que militaba con sus hermanos. Desde entonces ha publicado dos álbumes como solista, que la han llenado de elogios y premios. (Foto cortesía Sony Music).

Puerto Rico tuvo un año muy movido el 2019 con movilizaciones masivas que sacaron al gobernador.

Fue histórico. Acá en Puerto Rico no estamos acostumbrados a hacer masa grande de gente protestando, entonces por eso cuando pasó lo del verano del 2019 fue histórico porque siempre eran grupos muy pequeños de gente los que salían a protestar. Dentro de todo ese caos, siempre es bonito sentir la hermandad de los países latinoamericanos. Vemos lo que ha sucedido en otros lugares y lo usamos como una inspiración y nos acompañamos con las redes sociales. Estamos más unidos a la distancia y pendientes de lo que pasa entre nosotros. Y eso me da la esperanza de que, mientras mas nos apoyemos y trabajemos en familia, aunque sea lento el proceso, podremos derrotar al abuso de poder.

¿Podrías contarnos un poco cómo fue que se organizó la calle para sacar al gobernador de Puerto Rico? Tengo entendido que cayó por un escándalo de chats...

Empezaron a ocurrir arrestos con personajes importantes dentro del gobierno y ya eso era loco. Y de pronto salieron unos chats de personas del gobierno que estaban siendo investigadas que, para curarse en salud, sacaron esos chats para que fuese menos su pena. Y eso fue como una mecha que se prendió y en las redes sociales empezaron a convocar, sobre todo la colectiva feminista. De pronto éramos un montón en la calle, y lo que más me gustaba es que se sentía una energía. Aunque hubiese cansancio nada nos sacaba de la calle hasta que lográramos lo que queríamos y estuvimos ahí hasta el final. Eso fue bien emocionante.

¿Tus nuevas canciones, En Cantos y Dónde nadie mas respira, las piensas como parte de un disco nuevo o quedarán así como singles sueltos?

Pues en realidad estoy trabajando en un próximo disco. Lo que pasa es que ya he aceptado que los ritmos han cambiado y por eso sigo componiendo y trabajando, así que, si de pronto siento el deseo de sacar algo como una canción, pues la saco ya y así no me presiono. Lo del disco nuevo está en proceso pero ahora mismo solo estoy soltando canciones, como Donde nadie mas respira, que es una manera de lanzar algo que me llevaba molestando hace mucho tiempo y necesitaba exteriorizarlo.

Te quiero preguntar por Maria Landó, la canción de Chabuca Granda y César Calvo, que cantaste en el disco tributo. ¿Conocías la obra de Chabuca? ¿Cómo fue la experiencia de ese disco?

Conocía poco a Chabuca Granda pero me invitaron a formar parte de esta segundo compilado de canciones y me emocionó un montón. El tema yo no lo había escuchado y me gustó mucho. Quizá sí lo había escuchado pero no lo recordaba bien porque me encanta Susana Baca. Me gustó mucho el tema y toda la profundidad que tiene el poema de César Calvo y la música de Chabuca. Adentrarme en esa musicalidad peruana y toda esa raíz que nos une, esa raíz africana, me gustó mucho y cantarla fue bien bonito. La hemos presentado en vivo y siempre tiene una energía increíble. La gente me pregunta por la canción y me encanta que renazcan estos clásicos de otros tiempos y que sigan estando presentes.

Todos te recordamos en tu paso por Calle 13, porque te vimos crecer ahí, y porque sabemos que vienes de una familia de artistas. ¿Cómo era estar en ese grupo tan exitoso, con tus hermanos, comparado con tu proyecto solista? ¿Qué sacaste de estar en el grupo?

Pues de verdad que aprendí un montón. Porque a pesar de que en casa jugábamos siempre con música y que siempre estuvimos relacionados con el arte de alguna forma, nunca pensamos que algo así podía pasar. Definitivamente que nuestra vida como familia cambió bastante. Fue super especial y bien bonito tener esa experiencia tan joven, poder viajar por el mundo con mis hermanos y sentir ese amor y familiaridad conmigo, y al mismo tiempo y desarrollándome poco a pco en algo que yo sabía que siempre me gustaba. Tenía que pasar por la experiencia para internalizarlo mas y creo que gracias a esos años que estuve con ellos de gira y trabajando me formó y me dio un empujón de seguridad para atreverte a lanzar lo mío. //

VIDEO RECOMENDADO

Revive los mejores momentos de los Latin Grammys 2020