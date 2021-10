Conforme a los criterios de Saber más

Un ‘selfie studio’ es un gran espacio en el cual se montan escenografías que sirven como fondos para tomarse retratos. Lo que caracteriza al lugar, sin embargo, es que es la misma persona quien captura sus propias imágenes con el teléfono. Estos originales sitios son muy populares en Japón y Corea del Sur, de hecho. Cuentan con backings pequeños, aros de luz y elementos con los que el visitante puede jugar. Pero en la región aún son pocos. El primero de este tipo en el Perú se inauguró a inicios de julio y ha sido un éxito. Se llama Tematik y surgió, al igual que muchos negocios que son prósperos hoy, como un emprendimiento de pandemia.

También hay ambientes especiales para los más pequeños. (Foto: Karen Zárate)

El local tiene 18 sets en 170 metros cuadrados. (Foto: Karen Zárate)

Anaís Bendezú y Ramiro Aparcana conforman el joven matrimonio que está a la cabeza del proyecto. “La idea nació porque durante la pandemia yo tuve un emprendimiento de ropa y necesitaba tomar fotos a los productos. Cuando iba a los estudios convencionales solo hallaba paredes blancas o negras, no había novedad. Entonces decidí armar un set en mi casa. Pero, claro, era muy complicado porque la sala era pequeña, era incómodo. Me obsesioné con la idea de armar sets. Comencé a buscar información en Internet y le comenté a mi esposo que estos negocios existían, pero aquí no. Así nos mandamos”, detalla Anaís en el local ubicado en Miraflores.

Anaís Bendezú se encarga del concepto creativo del sitio. Su esposo, Ramiro Aparcana, de la gerencia general. (Foto: Karen Zárate).

La dinámica para el visitante es la siguiente: paga una entrada por media hora o una hora (o más) y tiene la libertad de pasearse por las 18 mini escenografías tomándose todos los ‘selfies’ que pueda y quiera. Anaís explica, no obstante, que si uno quiere contratar un fotógrafo profesional, también lo puede llevar. “Aquí ya han venido artistas e influencers, las fotos llaman mucho la atención en las redes sociales. Además damos la chance a los emprendedores de traer sus productos para que tengan imágenes de calidad. Así nos apoyamos entre todos”, afirma.

Pero no solo eso. Si a ti ya se te acabaron los sitios para llevar a los hijos -porque hace mucho frío en el parque y al cine todavía no te animas a ir- este es un buen plan para inmortalizarlos. En Tematik hay una ventilada cafetería donde pueden esperar los abuelos y hasta la luz verde para que vayas con tus mascotas.

(Foto: Karen Zárate)





(Foto: Karen Zárate)

“Mi esposo, que es gerente general del sitio, es médico ocupacional, por lo que están bien establecidos los protocolos de bioseguridad. El aforo es de máximo 10 personas y se pueden hacer reservaciones de grupos”, puntualiza la empresaria.

Y, dato no menor: las escenografías se renuevan cada tres meses. “Estamos contentos porque vamos a abrir un segundo local en un centro comercial de Lima Norte. Ya tenemos listas las ideas de los sets, así que ojalá con el tiempo podamos seguir creciendo”, finaliza. A por más clicks.//

(Foto: Karen Zárate)





