No se alcanzan a ver los tatuajes que tiene en el brazo derecho durante su participación en el Miss Universo de este año, certamen en el que quedó como segunda finalista, la mejor posición de una peruana desde que Gladys Zender fuera coronada en 1957. Pero sí en las fotos que le tomó Somos para esta entrevista, así como en su cuenta de Instagram donde hay videos de ella metiendo buenas patadas en sus entrenamientos de Muay Thai. Janick Maceta del Castillo, quien está a punto de dejar el título de Miss Perú y, con este, los concursos de belleza, cumplió con el objetivo que se puso al ser parte de ellos: conseguir una vitrina para todo lo demás. Y todo lo demás no es poco: trabajar por su ONG en beneficio de niños abusados; impulsar artistas que precisan de una plataforma para brillar con el sello discográfico que posee en Nueva York o competir a nivel internacional en artes marciales. “He roto mil estereotipos toda mi vida. Puedes hacer cinco cosas a la vez y no te vas a morir, te lo prometo”, le dice hoy a esta revista la hija de quien fue un agente de la Dircote, la misma que pasó buena parte de su infancia en la casa de sus abuelos en San Juan de Lurigancho.

AIRE FRESCO. Janick fue segunda finalista del Miss Universo 2021 en mayo. Su participación concitó la atención de todo el país dándole un respiro en medio de tanta noticia triste, propia del pico de la segunda ola de la pandemia. (Foto: Miss Universe)

Recientemente establecida en Lima -vivió en Estados Unidos muchos años-, Janick asume varios roles sin dejar de ser ella misma. De ahí que Ripley la eligiera como imagen en una campaña que busca resaltar a la mujer empoderada actual.

-De todos los cambios que te han ocurrido este año, ¿cuál tiene más valor para ti?

Hoy tengo más voz para hablar de la causa por la que trabajo: el bienestar de niños que han sido víctimas de abuso sexual. Soy activista desde hace años y para mí la meta de convertirme en una reina de belleza no era la corona en sí, sino usar la plataforma para hacer cambios. En el Miss Universo me hicieron una pregunta relacionada al tema. Estaba destinada a estar ahí en ese momento. Era para que la gente oyera mi respuesta y tomara conciencia; para que los afectados tuvieran claro que no son víctimas, sino sobrevivientes. Tener ese statement en un escenario de tal magnitud para mí fue suficiente. Yo no pienso que no gané la corona, gané el que sobrevivientes se sientan identificados conmigo y tal vez puedan denunciar.

-¿Cómo surge tu interés de ver por el otro?

Desde muy pequeña mis padres me inculcaron la práctica de ayudar al otro. El hecho de ver tantos casos de niños abusados, las luchas de madres y padres no escuchados es algo que me mueve desde hace mucho. Esto, claro, nació de una lamentable experiencia personal. Yo he tenido que trabajar mucho para tener la fortaleza de compartir mi historia con las personas que necesitan escucharla.

-Tienes desde hace cuatro años una ONG, Little Heroes Perú, que vela por niños vejados.

Sí, trabajamos con niños y niñas de todo el Perú que han sufrido violencia. Los apoyamos legal y psicológicamente. Para abrir la ONG tuve que empaparme del tema y generar alianzas con organizaciones. Pero poco se puede hacer si no existe justicia ante una denuncia. Está también nuestra lucha por la instalación de cámaras Gesell (espacios acondicionados para que un menor pueda narrar una sola vez una experiencia de abuso), a las que el Gobierno no da prioridad.

ENCUENTROS CERCANOS. Al poseer también la corona de Miss Perú, que cederá el 10 de octubre en Lima, Janick ha viajado por todo el Perú visitando albergues con los que labora su ONG. (Foto: Archivo Personal).

-¿A qué atribuyes que no se haya atendido bien el tema?

Hay muchos vacíos legales. Por ejemplo: hay una ley para la implementación de las cámaras Gesell, pero no el reglamento. La empresa privada, municipalidad, hay interés por parte de ellos en donar estas cámaras, pero el sistema judicial no se los permite. Ponen muchas trabas. Falta comunicación. Es un gran problema sistemático que se viene arrastrando por años.

-Además de esta labor, te desarrollas con éxito en varias facetas por las que eres considerada un “modelo” de mujer de hoy. ¿Sientes una responsabilidad por eso?

Mira, creo que todas las personas que están en el medio deberían tomar las vitrinas que poseen en serio porque tienen el poder de impactar muchas vidas. Yo no predico o muestro algo que no soy. No creo ser estrictamente un modelo a seguir, pero trato de ser auténtica y servir a los demás.

-Eres ingeniera de sonido y tienes, a su vez, una empresa en Estados Unidos que se llama Top New York Music. ¿De qué va?

Sí. Empezamos como un movimiento que buscaba promover artistas que no tenían las herramientas y las plataformas para que su música se distribuya bien. Mis socios y yo tuvimos este proyecto como hobbie por unos cinco años y luego nos convertimos en un sello discrográfico para poder firmar artistas de cualquier país. Hace muy poco firmé a uno peruano que se llama Renzo Tipacti. Es una sensación muy bonita apoyar a un compatriota súper talentoso.

-Y luego está el deporte. ¿Hace cuánto practicas Muay Thai?

Desde los 16. Estoy entrenando con mucha fuerza porque apunto a un nivel competitivo. Desde los 9 hago Tae Kwon Do y he participado en certámenes nacionales e internacionales. Cuando me fui a EE.UU. hice MMA y Jiu Jitsu. Siempre he sido amante de las artes marciales, han forjado mi temperamento ydisciplina. No cierro la puerta a volver a representar al Perú, pero ahora en una competencia deportiva.

-Durante tu infancia viviste en San Juan de Lurigancho. Naciste en Jesús María. Tu padre era policía. ¿Cómo han moldeado estas experiencias tu visión de la realidad?

Desde que nací estuve vinculada a la realidad de mi país. Mi padre estaba en la Dircote y desde que tengo uso de razón las conversaciones en los almuerzos o las cenas se referían a las noticias. Además sí, pasé mi infancia, al menos hasta los 6 u 8 años, en San Juan de Lurigancho con mis abuelos. Luego nos mudamos a Miraflores, pero no me alejé. Los domingos agarraba un bus e iba a visitarlos. No importa a dónde te lleve la vida, siempre hay que acordarse de dónde vino uno. No me avergüenzo. Aun ahora voy a ver a mi abuela.

(Foto: Archivo Personal)

-¿Se perjudicó también cuando faltó agua en el distrito?

Uff, sí. Terrible.

-Hace poco murió Abimael Guzmán y hubo mucha discusión en torno a su figura y el terrorismo. ¿Te suscitó algo en lo personal?

Todas las personas que hemos tenido familiares vinculados a la lucha contra el terrorismo, no se puede negar, hemos sentido una suerte de alivio. Fue horrible lo que vivimos. Pero lo que me sorprende mucho es que jóvenes no saben lo que se vivió en el país en los 80 y 90, no saben que Guzmán fue un cabecilla terrorista. Y preocupa, deben saber nuestra historia para evitar que aquello se repita. Mi familia vivió las consecuencias de la barbarie, las amenazas de muerte hacia mi papá. Por eso tuvimos que salir del país. Por eso me indigna que la educación sobre esto no sea una prioridad. Cuántas miles de vidas se perdieron por ello...

¿Ves noticias hoy?

Las leo en Internet. Siento que la forma en la que las presentan en la televisión es muy tóxica. Y me fijo mucho en las fuentes, que sean tres, al menos, en una noticia. Con la pandemia ha cobrado más importancia saber a quién lees. Hay demasiada fake news causando temor e inestabilidad.

-Y luego, para desestresarte, te vas a hacer Muay Thai.

Así es. Y a tomar un café.//

