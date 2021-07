Conforme a los criterios de Saber más

Desde los 13 años, Jonathan Sarmiento Llanto (Callao, 1986) -que después saltaría a la fama como John Kelvin- mostró habilidades para el canto. Hizo sus pininos en varias agrupaciones salseras. Hay todavía videos en YouTube sobre esas épocas: cabello parado, polo manga larga y un saco o chompa encima era su look de ese entonces. Fue con la orquesta Son Habana -y el cover de Yo no sé mañana, de Luis Enrique- que iba ganando popularidad. Y es que su voz destacaba. La oportunidad de su vida llegó cuando pasó a ser integrante del Grupo 5.

Era 2009 y la carrera del cantante iba en ascenso. Su nombre, sin embargo, lejos de destacar por su talento, aparecía en programas de espectáculos de la mano de escándalos. Su pareja de ese entonces -con la que tiene dos hijos- lo acusó de infidelidad y de no ser un padre responsable. John Kelvin, por su parte, se alejó de ese hogar para “iniciar” uno nuevo con Dalia Durán, madre de sus cinco hijos y hoy agraviada de violación sexual, violencia física y psicológica por parte del artista. Ese mismo año, Durán interpuso la primera denuncia contra el cantante por agresión física al romperle la nariz ese mismo año.

Poco tiempo después, en 2011, la joven acudió a un hospital para que le pusieran puntos en la cabeza. Ese mismo año, Elmer Yaipén, productor musical de Grupo 5 anunció la salida del cantante “debido a sus constantes inasistencias e irresponsabilidades”. “El señor Jonathan Sarmiento Llanto ha causado un daño irreparable a la imagen, prestigio y credibilidad a la agrupación, así como una molestia interna entre sus trabajadores”, se lee en el comunicado.

Un año después salió en el programa El Valor de la Verdad ventilando detalles de su vida personal, profesional y sentimental. En 2016 hizo noticia tras haber chocado su vehículo en la pared del Puericultorio Pérez Araníbal en aparente estado de ebriedad.

Agresión tras agresión

El 26 de junio, se anunció el fin de su matrimonio tras revelarse que el cantante le habría sido infiel a su esposa, nuevamente. John Kelvin, que ya había sido denunciado por violencia física, tenía las siguientes expresiones: “Nunca has hecho nada porque no tienes una profesión”, dijo el cantante sobre su esposa en el programa de Magaly Medina. Tras lo sucedido, la agraviada recibió mensajes amenazantes en WhastApp: “Tú y yo ya no somos nada, ¿deseas morbo? Ahora lo vas a tener y tú quedarás mal con pruebas en mano. Te voy a deportar por c***, en mi país no vas a ser nadie menos por mí, lágrimas de cocodrilo”.

La joven, que vive con sus cinco hijos en un condominio de San Miguel, fue a la comisaría del distrito para poner una denuncia no solo por los ataques psicológicos, sino también sexuales a los que era sometida. El 21º Juzgado de Familia interpuso una restricción para que Kelvin no se acerque a su esposa.

La madrugada del 5 de julio, el cantante fue al departamento de Durán. Según la versión periiodística, ni bien abrió la puerta, la golpeó en el rostro e ingresó. Ella se refugió en su habitación y le pidió que se vaya. No sucedió. Las agresiones seguían. Dalia pidió ayuda al abogado Daniel Leiva vía WhatsApp. El hecho se hizo público y las secuelas de la agresión -que no es necesario volver a detallar- quedaron registradas por las cámaras de los medios.

El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para Jonathan Sarmiento por la presunta comisión de los delitos de violación sexual, violencia física y psicológica en agravio de Dalia Durán.

En la pericia psicológica del cantante, lo describe como alguien con rasgos de personalidad histriónica - narcisista. También “evidencia indicadores de agresividad verbal con reactividad física”. Un total de 181 páginas conforman el expediente, que será pieza clave para la audiencia de este viernes. //

Para pedir ayuda

Línea 100

Servicio gratuito de cobertura nacional a cargo de un equipo que brinda contención emocional, orientación e información en casos de violencia familiar y abuso sexual. Se puede llamar desde cualquier teléfono fijo, público o celular las 24 horas.

Centro de Emergencia Mujer (CEM)

Servicio especializado y gratuito para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, donde se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Ubique el más cercano en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/534398/Directorio%20de%20los%20CEM%20al%2031.03.21.pdf.pdf

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina habló sobre el show de John Kelvin para la colonia peruana. null