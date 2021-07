Esta semana, Dalia Durán denunció a su aún esposo, el cantante John Kelvin, por haberla agredido físicamente en su departamento ubicado en el distrito de San Miguel. La pareja ha pasado por varios episodios difíciles durante su relación de 12 años, los cuales han involucrado peleas y denuncias policiales.

La cubana y el peruano se conocieron en el 2009, cuando Kelvin iniciaba su ascenso como cantante del Grupo 5. Todo parecía ir bien; sin embargo, Dalia interpuso la primera denuncia contra el cantante por agresión física al romperle la nariz ese mismo año.

En 2011, la cubana tuvo que acudir a un hospital para que le pusieran puntos en la cabeza. Poco después, en 2012, el cantante confesaría -en el programa “El Valor de la Verdad”- que ya no amaba a su esposa y madre de sus hijos.

A pesar del maltrato que ella misma denunció ante las autoridades, y los reclamos por supuestas infidelidades por parte del cumbiambero, Dalia Durán y John Kelvin continuaron con su relación y actualmente tienen cuatro menores hijos.

John Kelvin y Dalia Durán (Foto: Instagram)

El último 26 de junio, se anunció el fin de su matrimonio tras revelarse que el cantante le habría sido infiel a su esposa nuevamente, por lo que ella lo expulsó del departamento que compartían. El programa “Magaly TV, la firme” presentó imágenes del cantante ingresando a un hotel junto a una mujer que no era su esposa. Esta fue la segunda vez que lo captaron de la misma forma en menos de un mes.

La conductora Magaly Medina decidió llamar a John Kelvin para que dé su versión de lo sucedido. El cantante tuvo duros calificativos para la mamá de sus cuatro hijos y la menospreció diciendo que ella “no es nadie porque no tiene profesión”.

Tras ello, la cubana recibió mensajes vía WhatsApp donde el cantante la amenazó con deportarla del Perú. “Tú y yo ya no somos nada, ¿deseas morbo? Ahora lo vas a tener y tú quedarás mal con pruebas en mano. Te voy a deportar por c… en mi país no vas a ser nadie menos por mí, lágrimas de cocodrilo. P.. te c…”, le escribió

La cubana acudió a la comisaría de San Miguel, donde denunció a John Kelvin por ataques psicológicos y hasta sexuales a los que el cantante la sometía y pidió una orden de restricción. La respuesta del 21º Juzgado de Familia, especializado en violencia contra la mujer, llegó justamente este lunes.

La última agresión

Dalia Durán ya había sufrido maltrato por parte de su aún esposo John Kelvin, pero la madrugada de este 5 de julio, el maltrato volvió a ocurrir.

De acuerdo al testimonio de Durán, el cumbiambero fue a la casa de Durán a las 4 de la mañana para supuestamente ver a sus hijos. Al abrirle la puerta, el hombre le golpeó en el lado izquierdo del rostro y logró ingresar al departamento. Ella asegura que John Kelvin estaba ebrio.

La salida de la cantante cubana Dalia Duran de la comisaría de San Miguel. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Durán le reclamó su accionar y se refugió en su cuarto. En seguida, le pidió a John que se retire, pero él hizo caso omiso. Según manifestó la cubana en el programa de Magaly Medina, Kelvin habría entrado a su habitación y agredido sexualmente. “Me quitó el edredón, me quitó la ropa interior, él se quitó su ropa y la desparramó en todo el cuarto. Me forzó a tener intimidad, yo le había dicho a él que no me podía tocar”, denunció.

La aún esposa de John Kelvin dijo que intentó escapar del departamento, pero él la seguía golpeando y no tenía la fuerza para pedir auxilio. “Él me ha tenido entre el velador y la cama y con el brazo torcido. Con la otra mano me asfixiaba y yo quería gritar de mi casa para pedir ayuda porque mis hijos no se levantaban. Me decía ‘cállate, pende** te crees, aquí no hay cámaras’ y me soltaba la mano para meterme más puñete”, detalló.

La cubana Dalia Durán logró pedir ayuda a su abogado Daniel Leiva a través de WhatsApp luego de ser agredida por su aún esposo. Pero con el pasar de los minutos, ella comunicó que prefería “no hacer la denuncia para evitar problemas”. Ante la indecisión de Durán, el abogado se acercó a una comisaría para pedir apoyo a las autoridades y así acercarse al hogar de la cubana.

Ella logró salir del departamento con esa ayuda y acudió a la comisaría de San Miguel para sentar la denuncia contra su aún esposo por agresión. En su testimonio en la dependencia policial, el cantante de cumbia refirió que las agresiones hacia Dalia Durán surgieron por defensa propia luego que ella quiso dañarlo con un objeto punzocortante.

El caso se encuentra en proceso de investigación, pero Dalia Durán afirmó al programa “Mujeres al mando” que continuará con la denuncia en contra del padre de sus hijos. “Lo voy a meter preso”, recalcó.

